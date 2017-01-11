Сто лет созидания
Начну с банальности: вся наша история — сосуществование разрушительных и созидательных процессов, при очевидном перевесе первых. Достаточно посмотреть новости: вокруг нас постоянно что-то рушится, взрывается, гибнет. Где-то, конечно, происходит и созидание, но оно всегда менее заметно, реже попадает в новостные топы — оно по природе своей тихое.
Пример вековой давности. 28 июня 1914 года, около полудня, когда в Сараево студент Гаврило Принцип шагнул навстречу кабриолету с эрцгерцогом Францем Фердинандом, на Байкале, в Усть-Баргузине, где солнце уже склонялось к горизонту, заканчивалась погрузка на баржу лошадей и имущества экспедиции Главного управления землеустройства и земледелия. Ближайшей задачей экспедиции было дойти до бухты Сосновка и начать обследование местных соболиных районов. Прошел месяц. 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии, а днем ранее экспедиция обнаружила у реки Черемшаны первые свежие следы соболя, почти полностью истребленного в тех местах.
С целью спасения соболиной популяции 11 января 1917 года по новому стилю на северо-восточном побережье Байкала был организован Баргузинский заповедник. Возможно, это было самое разумное решение царского правительства в тот катастрофический для монархии период, который через два месяца и один день завершился отречением Николая II от престола. На фоне двух революций, гражданской войны и разрухи молодое заповедное дело росло и крепло очень тихо и незаметно. Но стараниями нескольких поколений подвижников доросло до столетнего юбилея.
В этом номере вы найдете статью о Баргузинском заповеднике. Она открывает Год особо охраняемых природных территорий в журнале «National Geographic Россия». Весь год мы будем публиковать материалы о заповедном деле в нашей стране и о преданных ему людях. Таким образом, мы принимаем эстафету у американской редакции, отмечавшей в 2016-м столетие системы национальных парков США. Спасибо тихим здравомыслящим людям прошлого века — благодаря им у нас с вами есть что праздновать помимо годовщин войн и революций.