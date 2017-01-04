10 самых запоминающихся текстов 2016 года
1. С любимыми не расставайтесь
«Просыпайся, Папа. Время обеда», — говорит Элизабет, и я оборачиваюсь на мгновение. Йокки, старший сын, объясняет отцу: «Она хочет сфотографировать тебя, Папа».
Трогательная семейная сцена, которая могла бы происходить в любом уголке мира, если бы не один нюанс — муж Элизабет, бывший работник городской администрации, уже две недели как мертв.
2. Новые лица саудовских женщин
Жительницы глубоко консервативной Саудовской Аравии постепенно раздвигают границы представлений о том, что для них допустимо и пристойно. Скромное поведение в присутствии посторонних обязательно — это не обсуждается, однако некоторые дамы уже активно пользуются социальными сетями и выкладывают там свои фотографии.
Вряд ли на планете отыщется другая птица, на которую обрушилось бы столько клеветы. Грифы всегда считались живым воплощением алчности. Второзаконие и книга Левит нарекают стервятников скверными и предписывают сынам Израилевым гнушаться их. В своем дневнике 1835 года, во время кругосветного путешествия на корабле «Бигль», Чарлз Дарвин называет грифа «отвратительной птицей» с лысой головой, «приспособленной для возни в гнили». Грифы буквально созданы природой для своей «нечистой» ниши — так, перед лицом опасности они способны вывернуть наружу содержимое желудка, чтобы быстрее обратиться в бегство.
4. Наука против ошибок следствия: как ДНК помогает раскрыть преступления
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Традиционные методы криминалистики, которые обычно показывают в полицейских сериалах, разрабатывались и совершенствовались не то что десятилетиями — веками. Лишь один пример: отпечатки пальцев оставляли на документах вместо подписи еще во времена фараонов, а в криминалистике дактилоскопия применяется с 1891 года.
В последнее десятилетие, однако, стало очевидно, что точность ряда криминалистических методов преувеличена. Если суд поверит ложному заключению эксперта-криминалиста, то невиновный человек может в лучшем случае отправиться за решетку, а в худшем — на тот свет.
5. Шел бы ты лесом: курсы выживания в дикой природе
«Я считаю, что городскому жителю необходима небольшая доля паранойи. Нужно подстраховываться! Чего далеко ходить: года два назад мужчина заблудился и замерз в парке «Лосиный остров», прямо в черте Москвы. Причем у него с собой был смартфон. Всецело рассчитывать на гаджеты — ошибка. Взять, к примеру, GPS — к нему в инструкции чёрным по белому написано, что прибор нельзя использовать как единственную систему навигации. Сбой связи, батарейка села, какие-то глюки, что угодно может быть — и все, ты совершенно беспомощен».
6. Избегайте человека. Леопарды вернулись на Кавказ
«Для выпуска в природу мы готовили диких тигрят, которых находили в природе. Браконьеры отстреливали мать, и тигрята эти должны были погибнуть. Их видели люди, сообщали, туда выезжала специальная группа, и подбирала этих полудохлых тигрят. Мы построили специальный центр реабилитации тигрят, воспитывали их по специальной программе и вернули в природу в тех местах, где необходимо было воссоздать популяцию амурского тигра. Сейчас одна из таких тигриц уже принесла котят в природе, так что опыт у нас есть, и этот опыт реализуется и с переднеазиатским леопардом», — объясняет директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов.
7. Почему мы до сих пор не на Марсе
Первый правдоподобный план полета на Марс появился, как ни странно, благодаря роману блестящего ученого, когда-то работавшего на нацистов. После Второй мировой войны немецкий специалист по ракетной технике Вернер фон Браун, который позднее спроектирует ракеты Saturn для запуска кораблей «Аполлон», был рекрутирован в армию США и производил испытания немецких ракет «Фау-2» (V-2) в пустыне в Нью-Мехико.
Фон Браун провел исследование и написал роман «Проект Марса» об экспедиции на Красную планету с экипажем на борту. «Главная идея, как мне кажется, заключалась в желании сбежать оттуда, где он находился», — говорит Дэвид Портре (David Portree), автор «Люди на Марсе», истории проектов NASA по отправлению человека на красную планету. В своем романе фон Браун давал детальное описание космического корабля, маршрутов и даже даты запуска ракеты.
В марте 2015 года малыш Гарделл Мартин упал в ледяной ручей и был мертв более полутора часов. Через неполных четыре дня он вышел из больницы живым и здоровым. Его история — одна из тех, что побуждают ученых пересмотреть сам смысл понятия «смерть».
Преимущество насекомых в том, что их глаза устроены как камера для замедленной съемки. Поэтому две мухи могут преследовать друг друга в полете на большой скорости, а их глаза будут фиксировать до 300 «кадров» в секунду. Человеческий глаз способен уловить 50 в лучшем случае". (Нам кажется, что мы очень быстро прихлопываем муху газетой, а она видит, как неуклюжее существо медленно-медленно отводит руку, а затем медленно-медленно тянется к ней, и, понятно, успевает просчитать траекторию удара и скрыться).
10. Коллективная астрофотография
Астрофотография — это искусство получения фотографий космических объектов: планет, комет, звезд, туманностей, искусственных спутников, галактик, — одним словом всего, что находится за пределами атмосферы нашей планеты. В астрофотографии можно выделить несколько направлений: лунно-планетная съемка, ночная пейзажная фотография и астрофотография объектов дальнего космоса. Различия между ними весьма существенны. Астрофотографы Юрий Звездный и Олег Милантьев рассказали «National Geographic Россия», чем фотосъемка объектов дальнего космоса отличается от наземной фотографии в привычном ее понимании.