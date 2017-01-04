NG-клуб

10 самых запоминающихся текстов 2016 года

Редакция Nat-geo.ru вспоминает все лучшее, что было на сайте в 2016 году.
National Geographic Россия
4 января 2017 в 12:13
757
  • 10 самых запоминающихся текстов 2016 года
    Фото: Брайан Лехманн

1. С любимыми не расставайтесь

«Просыпайся, Папа. Время обеда», — говорит Элизабет, и я оборачиваюсь на мгновение. Йокки, старший сын, объясняет отцу: «Она хочет сфотографировать тебя, Папа».

Трогательная семейная сцена, которая могла бы происходить в любом уголке мира, если бы не один нюанс — муж Элизабет, бывший работник городской администрации, уже две недели как мертв.

2. Новые лица саудовских женщин

  • 10 самых запоминающихся текстов 2016 года
    Фото: @arej_photography

Жительницы глубоко консервативной Саудовской Аравии постепенно раздвигают границы представлений о том, что для них допустимо и пристойно. Скромное поведение в присутствии посторонних обязательно — это не обсуждается, однако некоторые дамы уже активно пользуются социальными сетями и выкладывают там свои фотографии.

3. Грифы: пожиратели мертвых

  • 10 самых запоминающихся текстов 2016 года
    Фото: Чарли Гамильтон Джеймс

Вряд ли на планете отыщется другая птица, на которую обрушилось бы столько клеветы. Грифы всегда считались живым воплощением алчности. Второзаконие и книга Левит нарекают стервятников скверными и предписывают сынам Израилевым гнушаться их. В своем дневнике 1835 года, во время кругосветного путешествия на корабле «Бигль», Чарлз Дарвин называет грифа «отвратительной птицей» с лысой головой, «приспособленной для возни в гнили». Грифы буквально созданы природой для своей «нечистой» ниши — так, перед лицом опасности они способны вывернуть наружу содержимое желудка, чтобы быстрее обратиться в бегство.

4. Наука против ошибок следствия: как ДНК помогает раскрыть преступления

  • 10 самых запоминающихся текстов 2016 года
    Фото: Макс Агилера-Хеллвег
Читать далее

Тоже интересно

Лучшие фотографии года: альтернативный выбор редактора

Обсудить
СМИ2
Охотники добыли невероятно огромного кабана (фото)
Охотники добыли невероятно огромного кабана (фото)
Тоже интересно
Женщины моря
Женщины моря
Друзья Nat-geo.ru: Himalayan Holidays
Ищем «Сокровища Непала»
Ищем «Сокровища Непала»