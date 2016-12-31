Лучшие тексты года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
Текст: Сарай: приволжская столица мира
Почему?
Почти триста лет истории России связаны с Улусом Джучи — Золотой Ордой. Это весомая причина узнать подробности из жизни столицы великого государства. Автор — Андрей Журавлев, научный редактор журнала, профессор МГУ.
Цитата
Ордынские кочевники выстроили не просто самую большую столицу — благоустроенный город с отапливаемыми домами и канализацией (обнаружены остатки сточных труб из долбленых бревен, ведущих к Ахтубе через систему колодцев-отстойников). И это в те времена, когда европейские столицы утопали в нечистотах, и короли вынуждены были издавать указы о том, чтобы помои не выплескивались из окон хотя бы во время торжественных процессий.
Текст: Кто лыко вяжет? Как выживает древний промысел
Почему?
Вдумчивый, с настроением, репортаж из Нижегородской области, где уцелел экзотический промысел: производство натуральных мочалок.
Цитата
Про будущее в Букалее никто не говорит. Пожилые женщины вспоминают прошлое, а молодые семьи предпочитают жить настоящим. На обратной дороге из Букалея Нина Белова убеждает нас, что мочало — выгодное занятие для ее земляков: «На мочало есть спрос, и никто не возился бы с лыком, если бы это не окупалось с лихвой». Наша провожатая задумывается на несколько минут и продолжает: «Для тех, кто не хочет или не может учиться после школы, такой образ жизни лучше, чем гастарбайтерство в Москве. Ты создаешь что-то из подручных материалов, приносишь людям пользу и сохраняешь традицию предков».
Текст: Лошади Пржевальского
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Фирменный стиль автора влога «Всё как у зверей» никуда не делся даже при переносе в формате лонгрида, написанного специально для National Geographic.
Цитата
Дикари уводили домашних кобыл в свои табуны. Какая домашняя кобыла устоит перед настоящим диким конем? Ну а дальше история известная: они посягнули на мои земли и мой скот! Давайте-ка истребим их (они ведь еще и такие вкусные!). И истребили. Пржевальцев в природе, а диких европейских тарпанов — полностью. Остались только внешне похожие тарпановидные польские коники — потомство тех самых загулявших домашних кобыл.
Текст: Смерть порождает жизнь: как упавшие деревья спасают лес
Почему?
Супруги из Киева — оба фотографы и экологи — в увлекательной и доходчивой форме рассказывают, почему аккуратный чистый лес — это плохой лес.
Цитата
Итальянские зоологи пришли к выводу: в течение одного сезона колонии рукокрылых нужно 20−30 дуплистых или сухостойных деревьев. «В Голосеевском лесу, национальном парке в границах Киева, мы нашли колонию в старом дубе, — вспоминает Годлевская. — Когда через два дня мы пришли, чтобы исследовать животных, оказалось, что они уже в соседнем дереве». Зачем рукокрылым эти постоянные переезды с места на место? Главная причина — отсутствие «канализации». В достаточно небольшой полости дупла стремительно накапливается помет. Как только объем заполняется, приходится искать новый дом.
Текст: Жизнь после смерти
Почему?
Лучший текст, написанный американской редакцией, прочитанный мною за все 5 лет, что я работаю в National Geographic. Просто лучший по всем параметрам.
Цитата
«Если бы я случайно зашел в ту комнату, я подумал бы, что он просто сидит, погруженный в глубокую медитацию, — говорит Дэвидсон, и в его голосе в телефонной трубке слышны нотки благоговения. — Его кожа выглядела абсолютно нормально, ни малейших признаков разложения». Ощущение, вызванное непосредственной близостью этого мертвого человека, способствовало тому, что Дэвидсон начал исследовать феномен тукдама.
Текст: Идем за синей птицей
Почему?
Бердвотчинг набирает популярность в нашей стране. Текст моей хорошей подруги Марии Бахаревой может служить хорошим знакомством с этим прекрасным хобби.
Цитата
«Я им сразу сказал: ничего у вас не получится, никому тут ваш бердвотчинг не нужен. А они: нет, у нас такой опыт, такой опыт! Закупили лучшие определители, коллинзовские, бинокли хорошие, трубы — приходи и смотри, бесплатно. Год я все выходные на это убивал — и что? Ну, какой-то интерес был, конечно. Но во второй раз уже никто не приходил».
Текст: Путоранский марафон
Почему?
Большинство из вас никогда не побывает на плато Путорана. И уж точно никогда не увидит величайшую миграцию в Евразии — переход диких северных оленей на территории от Якутии до Эвенкии.
Цитата
Если бы северные олени не научились мигрировать, вполне возможно, они бы вымерли, подобно мамонтам и шерстистым носорогам. И вправду: почти все крупные представители мамонтовой фауны сохранились лишь в виде музейных экспонатов, а их современник, северный олень, сумел пережить все ледниковые и постледниковые эпохи — в периоды климатического дискомфорта олени просто уходили в другие районы.
Текст: «Этот сруб уже полвека стоит». Школа как декорация к советскому фильму.
Почему?
Рассказ о сельской школе в Марий Эл, увиденной влюбленными глазами фотографа из Санкт-Петербурга. Судя по письмам в редакцию (а нам еще пишут!), один из самых популярных материалов года.
Цитата
Через пару часов тряски по марийским дорогам мы въезжаем в Сардаял. Деревня приютилась на границе двух республик: с трех сторон ее обступает Татарстан, до него отсюда километр-полтора. В Сардаяле испокон веков жили язычники. В эти далекие лесистые края священники просто не доходили, как результат — в округе долгое время не было церквей, зато здесь есть пять Священных рощ.
Текст: Другой Кремль
Почему?
Разглядывая потрясающие графические реконструкции московского Кремля XVIII и XIX веков, из текста можно узнать, почему эти реконструкции по достоверности почти не уступают фотографиям.
Цитата
«Торговые ряды по периметру Красной площади есть не только у Делабарта, но и на известной акварели Федора Алексеева 1800 года, — поясняет Алексей, — ориентируясь на них, я и строю модель. Вот Верхние торговые ряды Матвея Казакова — на их месте сейчас ГУМ, они есть на фотографиях 1880-х годов — по этим снимкам, мы устанавливаем масштабы, конфигурацию. А вот с размерами рядов у Кремлевской стены — проблема…».
Текст: 800 негативов из семейного архива: редкие кадры из экспедиций Обручева
Почему?
Уж точно не потому, что эту статью написал я. Просто сама история достойна романа: на даче, принадлежавшей великому путешественнику Сергею Обручеву, его родственники нашли и оцифрованы негативы 90-летней давности.