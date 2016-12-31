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Лучшие тексты года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала

«Болею за наших» — такой девиз выбрал для своей подборки Андрей Паламарчук: он решил ограничиться только материалами, которые подготовила российская редакция (и это ему почти удалось).
Андрей Паламарчук
31 декабря 2016 в 16:26
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  • Лучшие тексты года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
    Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук на открытии выставки #простокосмос в Санкт-Петербурге. Фото: Алексей Бронников

Текст: Сарай: приволжская столица мира

Почему?

Почти триста лет истории России связаны с Улусом Джучи — Золотой Ордой. Это весомая причина узнать подробности из жизни столицы великого государства. Автор — Андрей Журавлев, научный редактор журнала, профессор МГУ.

Цитата

Ордынские кочевники выстроили не просто самую большую столицу — благоустроенный город с отапливаемыми домами и канализацией (обнаружены остатки сточных труб из долбленых бревен, ведущих к Ахтубе через систему колодцев-отстойников). И это в те времена, когда европейские столицы утопали в нечистотах, и короли вынуждены были издавать указы о том, чтобы помои не выплескивались из окон хотя бы во время торжественных процессий.

Текст: Кто лыко вяжет? Как выживает древний промысел

  • Лучшие тексты года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
    Фото: Марина Маковецкая

Почему?

Вдумчивый, с настроением, репортаж из Нижегородской области, где уцелел экзотический промысел: производство натуральных мочалок.

Цитата

Про будущее в Букалее никто не говорит. Пожилые женщины вспоминают прошлое, а молодые семьи предпочитают жить настоящим. На обратной дороге из Букалея Нина Белова убеждает нас, что мочало — выгодное занятие для ее земляков: «На мочало есть спрос, и никто не возился бы с лыком, если бы это не окупалось с лихвой». Наша провожатая задумывается на несколько минут и продолжает: «Для тех, кто не хочет или не может учиться после школы, такой образ жизни лучше, чем гастарбайтерство в Москве. Ты создаешь что-то из подручных материалов, приносишь людям пользу и сохраняешь традицию предков».

Текст: Лошади Пржевальского

  • Лучшие тексты года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
    Фото: Валерий Малеев

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