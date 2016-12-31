Самые важные истории года от А до Я
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В декабре уборщики, работающие в аэропорту Барселоны, провели серию забастовок, в результате чего всего за несколько дней воздушные ворота столицы Каталонии превратились в гигантскую свалку.
Двадцать пять лет назад семейная пара художников из Канады осознала, что своим искусством они никогда не заработают на собственную недвижимость. Тогда они решили построить ее сами, и в результате появился необычный дом-остров, окруженный садом.
Глобальное потепление способствует размножению вредоносных бактерий в воде; те, в свою очередь, отравляют ее обитателей, а конечной жертвой становится человек, стоящий на вершине пищевой цепи.
Археологи сняли мраморную плиту, накрывавшую погребальное Ложе Христа в Гробе Господнем. Она была положена в XVI веке для защиты от паломников, старавшихся отломить кусочек реликвии. Читать далее
Герои видеоролика, ставшего столь популярным в январе 2016 года, — 59-летний Джим Ковальчик и 22-летний Джимбо. Ковальчик вырастил из раненого детеныша не только 700-килограммового медведя-кадьяка, но и настоящего друга.
Ученые из Мельбурнского университета представили две сенсации. Они не только обнаружили в запасниках прекрасно сохранившуюся голову древнеегипетской мумии, но и смогли показать, как ее обладательница выглядела при жизни.
Рождественская елка, появившаяся в центре Рима, у жителей и гостей города. Обвисшие ветки, тусклые однообразные огни, отсутствие звезды на вершине — если праздничная елка призвана создавать новогоднее настроение, то жителям итальянской столицы остается только посочувствовать.
Ученые все отчетливее понимают, что у «переключателя» нашего существования не два положения вкл./выкл., а гораздо больше, и между белым и черным есть место для множества оттенков. Рассказанные в этом материале истории — лишь немногие из тех, что побуждают ученых пересмотреть сам смысл понятия «смерть».
Врачи в Пакистане продолжают изучать феномен двух местных жителей — юных братьев, которые после захода солнца полностью теряют свои двигательные функции.
Работая над документальным фильмом о жизни морских игуан на Галапагоссах, журналисты BBC сняли главный триллер года: невероятная сцена погони змей за игуаной привлекла внимание миллионов зрителей. Вскоре телеканал рассказал о некоторых секретах съемки.
Пренебрежение правилами посещения парков может привести к трагедии. В Йеллоустоунском парке турист перелез через ограждение, отделяющее посетителей от горячих источников, и в результате погиб страшной смертью.
Почему река Далдыкан в районе Норильска приобрела ярко-красный оттенок?
Брачный период у лосей приходится на позднюю осень, и в это время животные устраивают сражения за свободных самок. На Аляске это привело к гибели двух самцов, но причиной стал суровый климат региона.
Человек оставил свой след даже в самом глубоком месте планеты: на дне Марианской впадины. Ученые обнаружили на глубине в тысячи метров консервные банки и другой мусор.
По заключению ученых из разных стран мира, планета вступила в новую эру — антропоцен. И ничего радужного это не сулит.
Наступающее море грозит затопить страну Кирибати, но островитяне не собираются сдаваться.
Недавно власти Северной Кореи впервые разрешили иностранным туристам пользоваться всем Пхеньянским метрополитеном. Увидеть, как выглядит эта загадочная в прошлом транспортная система можно в нашей фотогалерее.
С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году мародерство приобрело угрожающий размах. «Исламское государство» (организация запрещена в России) поставило продажу древностей на поток. Доходы идут на финансирование боевых действий.
Марокко лишилось одной из главных достопримечательностей.
Теория Гигантского столкновения оказалась неверной, утверждает Вашингтонский университет.
В искусстве маскировки ему нет равных. А способен ли он думать? Есть ли у него сознание? Некоторые ученые полагают: это вполне возможно.
Съемка животных для Джоула Сартури стала делом всей жизни. Герои его сюжетов — представители редких видов.
Во многие регионы России пришли аномально сильные морозы, обновляя местные температурные рекорды.
Неустрашимые и жадные до власти, с помощью дипломатии и силы цари канульской династии создали самый могущественный альянс за всю историю своей цивилизации.
Ученые из Национальной физической лаборатории Великобритании и британской компании Surrey NanoSystems усовершенствовали знаменитый Vantablack, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый черный материал, когда-либо сделанный человеком.
В Пакистане арестована Шарбат Гула — афганская девочка, чье лицо известно по обложке журнала National Geographic. По данным властей, она пребывала на территории страны незаконно, используя поддельные документы.
Ученые приступили к вскрытию уникальной мумии щенка, жившего на берегах якутской реки Сыалаах в эпоху плейстоцена около 12 400 лет назад. Самое поразительное то, что мозг животного почти полностью сохранился.
Глаз — одно из лучших изобретений слепой природы.
24 июня межпланетная станция «Юнона» пересекла две предела, которые отмечают границы газового гиганта: зону ударной волны, а потом магнитопаузу Юпитера. И теперь мы можем услышать те звуки, которые записала «Юнона» — настоящий рев Юпитера.
На Яндекс.Картах появилась панорама восхождения на Эверест. Теперь можно прогуляться по смертоносным снежным тропам, не выходя из дома.