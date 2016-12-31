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Самые важные истории года от А до Я

От Армагеддона в Барселоне до диванного восхождения на Эверест от Яндекс-Панорам.
National Geographic Россия
31 декабря 2016 в 00:20
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  • Самые важные истории года от А до Я

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В декабре уборщики, работающие в аэропорту Барселоны, провели серию забастовок, в результате чего всего за несколько дней воздушные ворота столицы Каталонии превратились в гигантскую свалку.

Двадцать пять лет назад семейная пара художников из Канады осознала, что своим искусством они никогда не заработают на собственную недвижимость. Тогда они решили построить ее сами, и в результате появился необычный дом-остров, окруженный садом.

Глобальное потепление способствует размножению вредоносных бактерий в воде; те, в свою очередь, отравляют ее обитателей, а конечной жертвой становится человек, стоящий на вершине пищевой цепи.

Археологи сняли мраморную плиту, накрывавшую погребальное Ложе Христа в Гробе Господнем. Она была положена в XVI веке для защиты от паломников, старавшихся отломить кусочек реликвии. Читать далее

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