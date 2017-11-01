  • Байконур: прошлое и настоящее
    Фото: Роскосмос
  • Байконур: прошлое и настоящее
    Фото: Роскосмос
  • Байконур: прошлое и настоящее
    Фото: Роскосмос
  • Байконур: прошлое и настоящее
    Фото: Роскосмос
  • Байконур: прошлое и настоящее
    Фото: Роскосмос
  • Байконур: прошлое и настоящее
    Фото: Роскосмос
  • Байконур: прошлое и настоящее
    Фото: Роскосмос
NG-клуб

Байконур: прошлое и настоящее

Деревянный муляж для отвода глаз, пять тонн спирта и сотни миллионов долларов — в подборке интересных фактов о Байконуре, главной стартовой площадке мировой космонавтики.
Александра Метакса
1 ноября 2017 в 17:02
2638

Первый и крупнейший в мире космодром принадлежит не России, не США и даже не Китаю. Байконур, он же Байқоңыр, относится к Казахстану, в чье ведение он перешел после распада Советского Союза вместе с остальной территорией республики.

Несмотря на это, Байконур де-факто остается стартовой площадкой для российских космических кораблей. С 1995 года космодром считается «временным городом» Российской Федерации и останется таковым как минимум до 2050 года — именно на такой срок рассчитан договор с Казахстаном. Ежегодно Россия тратит более ста миллионов долларов на аренду космодрома.

Сегодня Байконур не является секретным объектом, но так было не всегда. Сам факт существования и местоположение космодрома были преданы огласке лишь после запуска корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту в 1961 году. Даже строители не знали, что именно возводится посреди казахстанской степи.

Детали готовящегося первого полета человека в космос были настолько засекречены, что для отвода глаз был создан фальшивый деревянный космодром, находившийся в 300 километрах от настоящего. Несмотря на то, что американские спутники довольно быстро засекли координаты настоящего Байконура, военные продолжали охранять лже-полигон вплоть до 70-х годов прошлого столетия.

Читать далее

Тоже интересно

Фото: как Москва выглядит из космоса

Обсудить
СМИ2
Неожиданная правда о женщинах в космосе: вы удивитесь
Неожиданная правда о женщинах в космосе: вы удивитесь
Тоже интересно
6 неожиданных вещей, попавших в космос
6 неожиданных вещей, попавших в космос
Вибриоз: как устрицы убивают людей
Вибриоз: как устрицы убивают людей