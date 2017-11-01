Байконур: прошлое и настоящее
Первый и крупнейший в мире космодром принадлежит не России, не США и даже не Китаю. Байконур, он же Байқоңыр, относится к Казахстану, в чье ведение он перешел после распада Советского Союза вместе с остальной территорией республики.
Несмотря на это, Байконур де-факто остается стартовой площадкой для российских космических кораблей. С 1995 года космодром считается «временным городом» Российской Федерации и останется таковым как минимум до 2050 года — именно на такой срок рассчитан договор с Казахстаном. Ежегодно Россия тратит более ста миллионов долларов на аренду космодрома.
Сегодня Байконур не является секретным объектом, но так было не всегда. Сам факт существования и местоположение космодрома были преданы огласке лишь после запуска корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту в 1961 году. Даже строители не знали, что именно возводится посреди казахстанской степи.
Детали готовящегося первого полета человека в космос были настолько засекречены, что для отвода глаз был создан фальшивый деревянный космодром, находившийся в 300 километрах от настоящего. Несмотря на то, что американские спутники довольно быстро засекли координаты настоящего Байконура, военные продолжали охранять лже-полигон вплоть до 70-х годов прошлого столетия.
Все мы знаем о легендарном сухом законе времен перестройки. На Байконуре же, исходя из соображений безопасности и ответственности миссии, алкоголь с самого начала был категорически запрещен. Оно и понятно: космическая гонка вряд ли могла быть выиграна иначе. Тем не менее на космодроме успели нарушить и это табу. В 1957 году было списано 5 тонн технического спирта, который решили в прямом смысле слова похоронить. Узнав об этом, работники раскопали цистерну и, по словам очевидцев, доставали спирт из-под земли прямо котелками. Как только об этом стало известно, остатки спирта сожгли и подобной оплошности впредь не допускали.
И все же увидеть настоящий старт космического корабля — возможность по-прежнему уникальная. В год проводится всего несколько запусков, а уж добраться до площадки и стать свидетелем запуска обычному человеку чрезвычайно сложно. Впрочем, бывают счастливые исключения.
На 17 декабря 2017 назначен старт космического корабля «Союз МС-07» с международным экипажем на борту.
В тот день за стартом будет наблюдать ведущий фотограф National Geographic Россия — Кирилл Самурский — в компании участников нашего фототура. В их числе можете быть и вы! Мы приглашаем вас присоединиться к нашему туру на Байконур!
Вскоре мы поделимся с вами не только нашими впечатлениями от увиденного, но и эксклюзивными фотографиями. Впрочем, смотреть фото или читать наш материал — это одно, а увидеть собственными глазами (и снять на камеру под руководством опытного фотографа) — совсем другое.