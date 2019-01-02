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Фото: VI в., Храм святых Космы и Дамиана, Рим, Scala/Ministero dei Beni e delle Attivita` Culturali e del Turismo/Art Resource, NY
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Композитор Макс Рихтер дирижирует в Парижской филармонии: исполняется научно-минималистическая восьмичасовая композиция «Сон», цель которой — восстановительный отдых слушателей. Фото: Фото: Магнус Веннман
Лучшие материалы 2018 года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
В поисках истинного Христа
ХХ век, японский художник [??], храм Благовещения, Назарет.
Почему?
Автор, Кристин Роуми, – штатный сотрудник американской редакции, по основной профессии – археолог. Ей удалось написать об Иисусе Христе как исторической личности настолько компетентно и в то же время увлекательно, что читать одинаково интересно и атеистам, и верующим. Эталонная статья National Geographic.
Цитата
«"Предание оживляет археологию, а археология оживляет предание, – рассуждает отец Аллиата. – Иногда они уживаются хорошо, а иногда – нет (Пауза, едва заметная улыбка.), – и это гораздо интереснее".
И вот, с благословения отца Аллиаты, я отправляюсь по следам Христа, чтобы понять, как христианские предания выглядят на фоне открытий археологов, начавших серьезные раскопки на Святой земле около полутора веков назад».
Читать: nat-geo.ru/history/1177106-v-poiskakh-istinnogo-khrista
Птичьи мозги: что мы знаем об интеллекте пернатых?
Почему?
В начале февраля я показывал свежий номер с этой статьей делегатам Всероссийского конгресса орнитологов в Твери. Вывода три:
1) статья очень актуальна,
2) некоторые птицы по интеллекту действительно сопоставимы с приматами,
3) как жаль, что у нас мало своих популяризаторов, которые умели бы так интересно рассказывать, как это делает Вирджиния Морелл (автор бестселлера “Эти удивительные животные”).
Цитата
«...Изучая поведение кустарниковых соек, <орнитологи> заметили: если одна птица видела, что другая следит, куда она прячет орешки, запасы все равно не перепрятывались. Менять расположение кладовок стремились лишь те сойки, которые сами воровали орешки. «Воровство меняет поведение соек, – рассказывает Нейтон. – Как говорится, “рыбак рыбака видит издалека”».
Читать: nat-geo.ru/birds/1183990-ptichi-mozgi-chto-my-znaem-ob-intellekte-pernatykh
Тонем в пластике
Постирав выуженные из мусора полиэтиленовые пакеты в реке Буриганга, протекающей через столицу Бангладеш Дакку, Нурджахан расстилает их просушиться и время от времени переворачивает, одновременно приглядывая за своим сынишкой. Пакеты будут проданы скупщику. Всего в мире повторно используется менее одной пятой производимого пластика, а в США — и вовсе меньше 10 процентов.
Фото: Рэнди Олсон
Почему?
Ежегодно в океане оказывается от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика – и это только тот мусор, который можно хотя бы приблизительно подсчитать. Неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы весь этот пластик полностью разложился на молекулы: одни считают, что 450 лет, другие – что этого не произойдет никогда.
Цитата
«...Около 40 процентов из 406 миллионов тонн производимого в год пластика используется для изготовления одноразовых предметов, по большей части – упаковок, которые обычно выбрасывают уже через несколько минут после покупки. Почти половину всего пластика изготовили за последние 15 лет! В прошлом году компания «Кока-Кола» (пожалуй, крупнейший в мире производитель пластиковых бутылок) впервые раскрыла информацию о точном их количестве: 128 миллиардов штук в год».
Читать: nat-geo.ru/planet-or-plastic/1201109-tonem-v-plastike
Монерон: остров морских львов
Голожаберные моллюски — брюхоногие улитки, подобные сухопутным слизням. Питаются гидроидными полипами, а в своих спинных выростах накапливают непереваренные стрекательные клетки, которыми обороняются от врагов.
Автор фото: Константин Новиков
Почему?
Четыре классных подводных фотографа – Андрей Нарчук, Константин Новиков, Андрей Сидоров и Сергей Шанин – методично обныряли труднодоступную акваторию острова Монерон – единственный в России участок подводных субтропиков. Вчетвером им удалось сделать то, что никто из фотографов не смог бы сделать в одиночку.
Цитата
«...Подобно острову Кокос в Коста-Рике, Монерон мог бы привлекать сотни туристов. Однако попасть в природный парк очень сложно и уж тем более непросто организовать погружения. Нужно преодолеть многочисленные бюрократические преграды и получить разрешения от погранслужбы ФСБ. Мы по 8-10 часов проводили в воде, выбираясь на сушу только для того, чтобы перебраться на другое место или зарядить аккумуляторы в камерах. За неделю, которую мы провели на Монероне, нам удалось дважды обогнуть весь остров и сделать десятки тысяч интересных снимков».
Читать: nat-geo.ru/nature/1228418-moneron-ostrov-morskikh-lvov
Поонежье: спасатели русской старины
Деревня Пустынька. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1719 год). Фото 2017 года — крыша еще закрыта жестяными листами. С тех пор волонтеры заменили окладные венцы по всему периметру, сделали ремонт кровель «бочек», вытесали и установили новые осиновые лемехи.
Фото: Вадим Разумов
Почему?
По зданию нашей редакции фотографы Вадим Разумов и Кирилл Самурский дважды проезжали от Онеги до Каргополя – в сентябре и в марте, чтобы запечатлеть фантастическую красоту деревянных храмов и часовен Русского Севера. Сотни шедевров русского зодчества спасает от разрушения волонтерский проект «Общее дело». Я давно следил за деятельностью проекта, и эта публикация стала осуществлением моей профессиональной и личной мечты.
Цитата
«"Хорошо помню, как на субботнике комсомольцы с песней скидывали с церкви купола. А потом многие годы наш храмовый комплекс просто стоял и разваливался. Я смотрел на все это, и душа болела. Вот и начал потихоньку восстанавливать колокольню".
Мы стоим со Слепининым перед деревянным зданием колокольни XVIII века – той самой, с которой когда-то все и начиналось. Рядом – Никольская (1636 год) и Введенская (1793) церкви. Эти три постройки – деревянный «тройник» (так здесь называется ансамбль из двух церквей и колокольни). «Тройник» в Ворзогорах – один из немногих уцелевших в нашей стране и единственный на Белом море».
Читать: nat-geo.ru/national-parks/1249983-poonezhe-spasateli-russkoy-stariny
Чукчи – воины ледовых широт
Почему?
Несколько лет назад дизайнер и художник Всеволод Абрамов нарисовал по нашему заказу иллюстрации для будущей исторической статьи о бесстрашных чукотских воинах. Благодаря умелой тактике боя чукчи в течение полутора веков успешно противостояли казацким войскам. К сожалению, автор статьи не доделал текст, и рисунки лежали без дела, пока наш арт-директор Алевтина Сухорукова не превратила их в комикс: красивый и исторически достоверный – как и принято в National Geographic.
Цитата
««Немирные чюкчи», как называли их в документах того времени, не платили ясак – налог пушниной – и легко жертвовали родными, взятыми в заложники-аманаты. Коренные жители Севера вели партизанскую войну на огромной территории от Колымы до Анадыря, нападая внезапно и растворяясь в тундре.
Читать: nat-geo.ru/human/1238909-chukchi-voiny-ledovykh-shirot
Камни Улахан-Сис: белое пятно на карте Якутии
Столбы, или кекуры, венчают самые высокие части северных горных хребтов, хотя одиночные скалы могут встречаться и по долинам. Фото: Сергей Карпухин
Почему?
В это трудно поверить, но поразительные каменные «города» Улахан-Сис в Якутии, в междуречье Индигирки и Алазеи, удалось сфотографировать лишь в 2016 году. Да и то благодаря упорству фотографа и путешественника Сергея Карпухина, добравшегося в эти труднодоступные места. А весной 2018-го Сергей впервые снял эти останцы в снегу, да еще и с северным сиянием. Самые красивые кадры он не стал публиковать, придержав их для юбилейного номера National Geographic. В сентябре один из снимков украсил обложку нашего журнала. А внутри была статья, написанная Сергеем.
Цитата
«В книге "Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868–1870 годах" Майдель оставил описание останцов – единственное, которое мне удалось найти: «Вокруг нас находились керулы, или каменные столбы... Они имели самые причудливые формы. Нижняя часть этих странных образований была большей частью тоньше, чем верхняя; были даже такие керулы, что, проезжая мимо них верхом, невольно задаешь себе вопрос, не лучше ли их объехать, потому что колоссы... могли, казалось, обрушиться в любую минуту».
Читать: nat-geo.ru/nature/1238617-kamni-ulakhan-sis-beloe-pyatno-na-karte-yakutii
Птичий архив, или Откуда под крышей храма взялись старинные документы?
Фото: Кирилл Самурский
Почему?
Невероятная история: археологи исследовали чердак звенигородского Успенского собора перед капитальным ремонтом – и там обнаружили сотни обрывков бумаги, из которых местные галки вили гнезда на протяжении полутора веков. В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее фотограф Кирилл Самурский составил красивый коллаж из фрагментов, а редактор Анастасия Крутикова по крупицам собрала информацию о них. Маленький, но самый мой любимый материал 2018 года.
Цитата
«Пачка от папирос «Ягодка»: как и конфетные фантики, плотные пачки от папирос хорошо сохранились. Папиросы 2-го сорта «Ягодка» изготовлены компанией «Братья Шапшал». В 1873 году табачную фабрику в Санкт-Петербурге основали три брата из Киева – Юфуда, Абрам и Самуил Шапшалы. На рубеже веков название компании стало нарицательным: знакомый вполне мог предложить вам «закурить шапшала»».
Читать: nat-geo.ru/birds/1227074-ptichiy-arkhiv-ili-otkuda-pod-kryshey-khrama-vzyalis-starinnye-dokumenty
Сон: новые факты о главном
Уайл, семилетний сын фотографа Магнуса Веннмана, смотрит мультфильмы на планшетнике — для некоторых детей и взрослых это стало современным ритуалом перед отходом ко сну. Однако световое воздействие подобных девайсов на мозг может разогнать сон: ночью свет подавляет образование мелатонина, гормона, помогающего регулировать суточные биоритмы.
Фото: Магнус Веннман
Почему?
Я не удивлюсь, если половина наших проблем со здоровьем вызваны недосыпом. Автор статьи, известный журналист Майкл Финкел, скрупулезно и увлекательно описывает, что происходит с нашим организмом на разных стадиях сна, и объясняет, как спать правильно и почему это жизненно важно. Отличный науч-поп, каким многие годы славится National Geographic.
Цитата
Более 80 миллионов взрослых американцев хронически недосыпают, то есть спят меньше рекомендуемого минимума – семи часов в сутки. Ежегодно из-за усталости происходит более миллиона аварий на дорогах, множество медицинских ошибок. Даже небольшие изменения в режиме сна могут вызвать проблемы: в первый понедельник после перехода на летнее время, по сравнению с другими понедельниками, в Америке число сердечных приступов возрастает на 24 процента и резко повышается количество автомобильных аварий со смертельным исходом.
Читать: nat-geo.ru/science/1242112-son-novye-fakty-o-glavnom/
Стражи леса: неконтактные племена Амазонки
На голове у пятилетнего Каиау примостился детеныш черноспинного саки. Когда самка становится добычей охотников, они могут оставить у себя детеныша — как домашнего питомца.
Фото: Чарли Х. Джеймс
Почему?
И текст, и особенно фотографии Чарли Джеймса – просто подарок для любителей National Geographic. Снимки – образец классической эстетики журнала, они, кажется, могли быть сделаны хоть в 60-е, хоть в 80-е. Ничего удивительного: главные герои этого лонгрида не контактируют (или почти не контактируют) с современной цивилизацией и не изменились за последние полвека. Или все-таки изменились? Обожаю наш журнал за то, что он продолжает писать на темы, которые интересовали меня в детстве, когда мир казался огромным и непознанным. Он, собственно, таким и остается – надо просто уметь смотреть.
Цитата
«Глубокие следы от шин на кроваво-красной земле. Свежие. Тайнаки Тенетехар слезает с мотоцикла, чтобы рассмотреть их поближе. «Сегодня утром», – заключает он с уверенностью бывалого следопыта. Глядя в бинокль, Тайнаки окидывает взглядом холмистые изгибы выжженной саванны, простирающиеся до далекого хребта. Это один из самых спорных регионов Бразилии: здесь редкий подлесок теснит вековой лес, а частные владения разъедают границы индейских земель. Следы от шин здесь – всегда зловещий знак. «Лесорубы», – бросает Тайнаки. Это значит – враги».
Читать:
Часть 1 – nat-geo.ru/nature/1240234-strazhi-lesa-nekontaktnye-plemena-amazonki-chast-i-braziliya
Часть 2 – nat-geo.ru/nature/1240391-strazhi-lesa-nekontaktnye-plemena-amazonki-chast-ii-peru
Цитата
«…Изучая поведение кустарниковых соек, <орнитологи> заметили: если одна птица видела, что другая следит, куда она прячет орешки, запасы все равно не перепрятывались. Менять расположение кладовок стремились лишь те сойки, которые сами воровали орешки. «Воровство меняет поведение соек, — рассказывает Нейтон. — Как говорится, «рыбак рыбака видит издалека"».
Читать: nat-geo.ru/birds/1183990-ptichi-mozgi-chto-my-znaem-ob-intellekte-pernatykh
Тонем в пластике
Постирав выуженные из мусора полиэтиленовые пакеты в реке Буриганга, протекающей через столицу Бангладеш Дакку, Нурджахан расстилает их просушиться и время от времени переворачивает, одновременно приглядывая за своим сынишкой. Пакеты будут проданы скупщику. Всего в мире повторно используется менее одной пятой производимого пластика, а в США — и вовсе меньше 10 процентов.
Фото: Рэнди Олсон
Почему?
Ежегодно в океане оказывается от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика — и это только тот мусор, который можно хотя бы приблизительно подсчитать. Неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы весь этот пластик полностью разложился на молекулы: одни считают, что 450 лет, другие — что этого не произойдет никогда.
Цитата
«…Около 40 процентов из 406 миллионов тонн производимого в год пластика используется для изготовления одноразовых предметов, по большей части — упаковок, которые обычно выбрасывают уже через несколько минут после покупки. Почти половину всего пластика изготовили за последние 15 лет! В прошлом году компания «Кока-Кола» (пожалуй, крупнейший в мире производитель пластиковых бутылок) впервые раскрыла информацию о точном их количестве: 128 миллиардов штук в год».
Читать: nat-geo.ru/planet-or-plastic/1201109-tonem-v-plastike
Монерон: остров морских львов
Голожаберные моллюски — брюхоногие улитки, подобные сухопутным слизням. Питаются гидроидными полипами, а в своих спинных выростах накапливают непереваренные стрекательные клетки, которыми обороняются от врагов.
Автор фото: Константин Новиков
Почему?
Четыре классных подводных фотографа — Андрей Нарчук, Константин Новиков, Андрей Сидоров и Сергей Шанин — методично обныряли труднодоступную акваторию острова Монерон — единственный в России участок подводных субтропиков. Вчетвером им удалось сделать то, что никто из фотографов не смог бы сделать в одиночку.
Цитата
«…Подобно острову Кокос в Коста-Рике, Монерон мог бы привлекать сотни туристов. Однако попасть в природный парк очень сложно и уж тем более непросто организовать погружения. Нужно преодолеть многочисленные бюрократические преграды и получить разрешения от погранслужбы ФСБ. Мы по 8−10 часов проводили в воде, выбираясь на сушу только для того, чтобы перебраться на другое место или зарядить аккумуляторы в камерах. За неделю, которую мы провели на Монероне, нам удалось дважды обогнуть весь остров и сделать десятки тысяч интересных снимков».
Читать: nat-geo.ru/nature/1228418-moneron-ostrov-morskikh-lvov
Поонежье: спасатели русской старины
Деревня Пустынька. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1719 год). Фото 2017 года — крыша еще закрыта жестяными листами. С тех пор волонтеры заменили окладные венцы по всему периметру, сделали ремонт кровель «бочек», вытесали и установили новые осиновые лемехи.
Фото: Вадим Разумов
Почему?
По зданию нашей редакции фотографы Вадим Разумов и Кирилл Самурский дважды проезжали от Онеги до Каргополя — в сентябре и в марте, чтобы запечатлеть фантастическую красоту деревянных храмов и часовен Русского Севера. Сотни шедевров русского зодчества спасает от разрушения волонтерский проект «Общее дело». Я давно следил за деятельностью проекта, и эта публикация стала осуществлением моей профессиональной и личной мечты.
Цитата
«"Хорошо помню, как на субботнике комсомольцы с песней скидывали с церкви купола. А потом многие годы наш храмовый комплекс просто стоял и разваливался. Я смотрел на все это, и душа болела. Вот и начал потихоньку восстанавливать колокольню».
Мы стоим со Слепининым перед деревянным зданием колокольни XVIII века — той самой, с которой когда-то все и начиналось. Рядом — Никольская (1636 год) и Введенская (1793) церкви. Эти три постройки — деревянный «тройник» (так здесь называется ансамбль из двух церквей и колокольни). «Тройник» в Ворзогорах — один из немногих уцелевших в нашей стране и единственный на Белом море».
Читать: nat-geo.ru/national-parks/1249983-poonezhe-spasateli-russkoy-stariny
Чукчи — воины ледовых широт
Почему?
Несколько лет назад дизайнер и художник Всеволод Абрамов нарисовал по нашему заказу иллюстрации для будущей исторической статьи о бесстрашных чукотских воинах. Благодаря умелой тактике боя чукчи в течение полутора веков успешно противостояли казацким войскам. К сожалению, автор статьи не доделал текст, и рисунки лежали без дела, пока наш арт-директор Алевтина Сухорукова не превратила их в комикс: красивый и исторически достоверный — как и принято в National Geographic.
Цитата
«"Немирные чюкчи», как называли их в документах того времени, не платили ясак — налог пушниной — и легко жертвовали родными, взятыми в заложники-аманаты. Коренные жители Севера вели партизанскую войну на огромной территории от Колымы до Анадыря, нападая внезапно и растворяясь в тундре.
Читать: nat-geo.ru/human/1238909-chukchi-voiny-ledovykh-shirot
Камни Улахан-Сис: белое пятно на карте Якутии
Столбы, или кекуры, венчают самые высокие части северных горных хребтов, хотя одиночные скалы могут встречаться и по долинам. Фото: Сергей Карпухин
Почему?
В это трудно поверить, но поразительные каменные «города» Улахан-Сис в Якутии, в междуречье Индигирки и Алазеи, удалось сфотографировать лишь в 2016 году. Да и то благодаря упорству фотографа и путешественника Сергея Карпухина, добравшегося в эти труднодоступные места. А весной 2018-го Сергей впервые снял эти останцы в снегу, да еще и с северным сиянием. Самые красивые кадры он не стал публиковать, придержав их для юбилейного номера National Geographic. В сентябре один из снимков украсил обложку нашего журнала. А внутри была статья, написанная Сергеем.
Цитата
«В книге «Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868—1870 годах» Майдель оставил описание останцов — единственное, которое мне удалось найти: «Вокруг нас находились керулы, или каменные столбы… Они имели самые причудливые формы. Нижняя часть этих странных образований была большей частью тоньше, чем верхняя; были даже такие керулы, что, проезжая мимо них верхом, невольно задаешь себе вопрос, не лучше ли их объехать, потому что колоссы… могли, казалось, обрушиться в любую минуту».
Читать: nat-geo.ru/nature/1238617-kamni-ulakhan-sis-beloe-pyatno-na-karte-yakutii
Птичий архив, или Откуда под крышей храма взялись старинные документы?
Фото: Кирилл Самурский
Почему?
Невероятная история: археологи исследовали чердак звенигородского Успенского собора перед капитальным ремонтом — и там обнаружили сотни обрывков бумаги, из которых местные галки вили гнезда на протяжении полутора веков. В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее фотограф Кирилл Самурский составил красивый коллаж из фрагментов, а редактор Анастасия Крутикова по крупицам собрала информацию о них. Маленький, но самый мой любимый материал 2018 года.
Цитата
«Пачка от папирос «Ягодка»: как и конфетные фантики, плотные пачки от папирос хорошо сохранились. Папиросы 2-го сорта «Ягодка» изготовлены компанией «Братья Шапшал». В 1873 году табачную фабрику в Санкт-Петербурге основали три брата из Киева — Юфуда, Абрам и Самуил Шапшалы. На рубеже веков название компании стало нарицательным: знакомый вполне мог предложить вам «закурить шапшала"».
Читать: nat-geo.ru/birds/1227074-ptichiy-arkhiv-ili-otkuda-pod-kryshey-khrama-vzyalis-starinnye-dokumenty
Сон: новые факты о главном
Уайл, семилетний сын фотографа Магнуса Веннмана, смотрит мультфильмы на планшетнике — для некоторых детей и взрослых это стало современным ритуалом перед отходом ко сну. Однако световое воздействие подобных девайсов на мозг может разогнать сон: ночью свет подавляет образование мелатонина, гормона, помогающего регулировать суточные биоритмы.
Фото: Магнус Веннман
Почему?
Я не удивлюсь, если половина наших проблем со здоровьем вызваны недосыпом. Автор статьи, известный журналист Майкл Финкел, скрупулезно и увлекательно описывает, что происходит с нашим организмом на разных стадиях сна, и объясняет, как спать правильно и почему это жизненно важно. Отличный науч-поп, каким многие годы славится National Geographic.
Цитата
Более 80 миллионов взрослых американцев хронически недосыпают, то есть спят меньше рекомендуемого минимума — семи часов в сутки. Ежегодно из-за усталости происходит более миллиона аварий на дорогах, множество медицинских ошибок. Даже небольшие изменения в режиме сна могут вызвать проблемы: в первый понедельник после перехода на летнее время, по сравнению с другими понедельниками, в Америке число сердечных приступов возрастает на 24 процента и резко повышается количество автомобильных аварий со смертельным исходом.
Читать: nat-geo.ru/science/1242112-son-novye-fakty-o-glavnom/
Стражи леса: неконтактные племена Амазонки
На голове у пятилетнего Каиау примостился детеныш черноспинного саки. Когда самка становится добычей охотников, они могут оставить у себя детеныша — как домашнего питомца.
Фото: Чарли Х. Джеймс
Почему?
И текст, и особенно фотографии Чарли Джеймса — просто подарок для любителей National Geographic. Снимки — образец классической эстетики журнала, они, кажется, могли быть сделаны хоть в 60-е, хоть в 80-е. Ничего удивительного: главные герои этого лонгрида не контактируют (или почти не контактируют) с современной цивилизацией и не изменились за последние полвека. Или все-таки изменились? Обожаю наш журнал за то, что он продолжает писать на темы, которые интересовали меня в детстве, когда мир казался огромным и непознанным. Он, собственно, таким и остается — надо просто уметь смотреть.
Цитата
«Глубокие следы от шин на кроваво-красной земле. Свежие. Тайнаки Тенетехар слезает с мотоцикла, чтобы рассмотреть их поближе. «Сегодня утром», — заключает он с уверенностью бывалого следопыта. Глядя в бинокль, Тайнаки окидывает взглядом холмистые изгибы выжженной саванны, простирающиеся до далекого хребта. Это один из самых спорных регионов Бразилии: здесь редкий подлесок теснит вековой лес, а частные владения разъедают границы индейских земель. Следы от шин здесь — всегда зловещий знак. «Лесорубы», — бросает Тайнаки. Это значит — враги».
Читать:
Часть 1 — nat-geo.ru/nature/1240234-strazhi-lesa-nekontaktnye-plemena-amazonki-chast-i-braziliya
Часть 2 — nat-geo.ru/nature/1240391-strazhi-lesa-nekontaktnye-plemena-amazonki-chast-ii-peru