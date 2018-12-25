Представляем победителей фотоконкурса «Дикая природа России — 2018»
В состав жюри вошли:
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Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
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Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
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Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
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Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
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Владислав Флярковский (ведущий воскресной программы «Новости культуры» телеканала «Культура»);
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Евгения Тимонова (натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей»);
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Гаянэ Петросян (журналист, режиссер картины «Рожденные свободными»).
Ведущим церемонии подведения итогов в Центральном Доме художника стал ведущий шоу выходного дня СТС Иван Чуйков.
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Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук и победитель фотоконкурса «Дикая природа России 2018» Виталий Дворяченко. Фото: Русудан Рчеулишвили
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Награждение победителей открыла управляющий директор журнала «National Geographic Россия» — Ирина Ковалевич. Фото: Алексей Данилкин
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Победители фотоконкурса «Дикая природа России 2018». Фото: Алексей Данилкин
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Анастасия Смирнова, pr-менеджер компании Huawei подводит итоги специальной номинации «Мобильное фото». Фото: Алексей Данилкин
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Екатерина Комарова, руководитель пресс-службы Ford Sollers награждает победителя специальной номинации «Движение в природе». Фото: Алексей Данилкин
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Торжественное открытие фотовыставки «Дикая природа России 2018». Фото: Алексей Данилкин
На открытии выставки были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Нового Уренгоя Виталий Дворяченко с фотографией «Прогулка».
Представляем победителей номинаций:
-
Юные таланты: Екатерина Федотова (Москва) с фотоработой «Свиристели засвистели»;
-
Пейзаж: Родион Рагозин (Пермь) с фотоработой «Бесконечные леса Красновишерска»;
-
Природа в черно-белых тонах: Александр Осипов (Екатеринбург) с фотоработой «Другая галактика»;
-
Подводная съемка: Андрей Шпатак (п. Рудная Пристань (Смычка) Приморского Края) с фотоработой «Гуляющий Гигантский осьминог Дофлейна»;
-
Мамы и детеныши: Вадим Кононенко (Барнаул) с фотоработой «Заботливая мама»;
-
Птицы: Светлана Байбекова (Санкт-Петербург) с фотоработой «На рассвете»;
-
Млекопитающие: Виталий Дворяченко (Новый Уренгой) с фотоработой «Прогулка»;
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Заповедная Россия: Александр Рябенький (Санкт-Петербург) с фотоработой «Парабола»;
-
ПейзажВид с горы «Полюдов камень» Фото: Родион Рагозин
-
Природа в черно-белых тонах«Другая галактика» Фото: Александр Осипов
-
Подводная съемкаГуляющий Гигантский осьминог Дофлейна Фото: Андрей Шпатак
-
Мамы и детёныши«Заботливая мама» Фото: Вадим Кононенко
-
Птицы«На рассвете» Фото: Светлана Байбекова
-
Заповедная Россия«Парабола» Фото: Александр Рябенький
-
Макросъемка«Скалолазка» Фото: Валерия Зверева
-
Юные таланты«Свиристели засвистели» Фото: Екатерина Федотова
-
Макросъемка: Валерия Зверева (Москва) с фотоработой «Скалолазка»;
-
От заката до рассвета: Сергей Сутковой (Ярославль) с фотоработой «Седой Эльбрус»;
-
Городские джунгли: Андрей Ревякин (Березовский Свердловской обл.) с фотоработой «Гроза перед штормом»;
-
Искусство в природе: Игорь Зубков (Москва) с фотоработой «Ночной гость»;
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Растения: Андрей Кузнецов (Ижевск, Удмуртская республика) с фотоработой «Тишина»;
-
Фотоистория: Виктор Тяхт (Москва) с серией работ «Территориальный конфликт».
-
От заката до рассветаСедой Эльбрус Фото: Сергей Сутковой
-
Городские джунглиГроза перед штормом Фото: Андрей Ревякин
-
Искусство в природе«Ночной гость» Фото: Игорь Зубков
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Номинация «Движение в природе» от Ford«Я водяной, я водяной» Фото: Ольга Гокоева
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Номинация «Мобильное фото» от Huawei«Умиротворение» Фото: Ксения Максименко
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Растения«Тишина» Фото: Андрей Кузнецов
Победителем специальной номинации «Движение в природе» от бренда Ford и обладателем флагманской камеры GoPro Hero7 Black стала Гокоева Ольга (Санкт-Петербург) с фотоработой «Я водяной, я водяной!»
Победителем в номинации «Мобильное фото» от партнера проекта Huawei стала Ксения Максименко (Москва) с фотоработой «Умиротворение», которая позволила участнице завоевать специальный приз: смартфон Huawei P20 Pro.
Победитель в номинации «Видео» не был определен. Слово Андрею Паламарчуку: «В присланных работах отсутствовал законченный сюжет. Все они оказались набором красивых монтажных планов. Это скорее наша недоработка: в следующем году мы тщательнее пропишем требования к номинантам»
Партнерами церемонии открытия стали сеть кафе «ПРАЙМ», магазин «Цветы от Мачелюка», ателье цветов «Зеленая улица», компания «Живой кофе», кейтеринговая служба «Классик».
Награды победителям и призерам вручали: Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»), Сергей Горшков (фотограф дикой природы, обладатель множества престижных национальных и международных наград), Евгения Тимонова (натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей»), Кирилл Самурский (профессиональный фотограф-журналист, путешественник и постоянный фотограф «National Geographic Россия»), Анастасия Смирнова (PR-менеджер компании Huawei), Андрей Каменев (шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия»), Екатерина Комарова (руководитель пресс-службы Ford Sollers), Иван Затевахин (автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных»), Всеволод Степаницкий (cоветник генерального директора АНО «Дальневосточные леопарды», заслуженный эколог Российской Федерации), Игорь Шпиленок (фотограф-натуралист, основатель и первый директор заповедника «Брянский лес»); Леонид Круглов (профессиональный фотограф и путешественник).
-
Победитель в номинации «Фотоистория»«Территориальный конфликт» Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
На открытии выставки для гостей выступал традиционный чукотский ансамбль «Кочевник» (руководитель Евгений Кайпана) с танцем «Чайка на скалах». Также плясовую песню кубанских казаков «Калина» исполнил ЭтноПроект КоленкорЪ, лауреат этномузыкальной премии «МИРА». Мастер-класс для гостей выставки провел Александр Нартов – автор технологии кварцевой живописи, которая соединяет в себе три вида творчества: живопись, лепку и декорирование.
Призовыми партнерами проекта в этом году стали компания Oral B, интернет-магазин одежды 21 shop и компания Klean Kanteen.
Выставка лучших конкурсных работ в Москве продлится до 12 января 2018 года включительно.
Режим работы: Вт. – вскр. с 11.00 по 20.00. пн – выходной день (за исключением праздничного дня 7-ого января). 1 января – выходной день.
Стоимость входного билета: Взрослый билет – 400 рублей. Детский и льготный – 100 рублей. Специальная акция: при предъявлении на кассе своего смартфона Huawei или ключей от автомобиля Ford стоимость билета 22 и 23 декабря составит 100 рублей, а с 25 декабря по 12 января – 200 рублей.
После окончания выставки в Москве коллекция лучших работ «Дикой природы России 2018» будет представлена в Санкт-Петербурге, а после отправится в путешествие по другим регионам России.
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Фотовыставка «Дикая природа России 2018» пройдет в Центральном Доме художника до 12 января. Фото: Русудан Рчеулишвили
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Игорь Шпиленок поздравляет победителей фотоконкурса «Дикая природа России 2018». Фото: Алексей Данилкин
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Выступление на открытии выставки традиционного чукотского ансамбля «Кочевник». Фото: Алексей Данилкин
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ЭтноПроект КоленкорЪ закрывали торжественное награждение победителей фотоконкурса «Дикая природа России 2018». Фото: Алексей Данилкин
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Нартов Александр — автор технологии Кварцевая живопись, проводит мастер-класс для гостей мероприятия. Фото: Алексей Данилкин
На открытии выставки были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Нового Уренгоя Виталий Дворяченко с фотографией «Прогулка».
Представляем победителей номинаций:
Юные таланты: Екатерина Федотова (Москва) с фотоработой «Свиристели засвистели»;
Пейзаж: Родион Рагозин (Пермь) с фотоработой «Бесконечные леса Красновишерска»;
Природа в черно-белых тонах: Александр Осипов (Екатеринбург) с фотоработой «Другая галактика»;
Подводная съемка: Андрей Шпатак (п. Рудная Пристань (Смычка) Приморского Края) с фотоработой «Гуляющий Гигантский осьминог Дофлейна»;
Мамы и детеныши: Вадим Кононенко (Барнаул) с фотоработой «Заботливая мама»;
Птицы: Светлана Байбекова (Санкт-Петербург) с фотоработой «На рассвете»;
Млекопитающие: Виталий Дворяченко (Новый Уренгой) с фотоработой «Прогулка»;
Заповедная Россия: Александр Рябенький (Санкт-Петербург) с фотоработой «Парабола»;
-
ПейзажВид с горы «Полюдов камень» Фото: Родион Рагозин
-
Природа в черно-белых тонах«Другая галактика» Фото: Александр Осипов
-
Подводная съемкаГуляющий Гигантский осьминог Дофлейна Фото: Андрей Шпатак
-
Мамы и детёныши«Заботливая мама» Фото: Вадим Кононенко
-
Птицы«На рассвете» Фото: Светлана Байбекова
-
Заповедная Россия«Парабола» Фото: Александр Рябенький
-
Макросъемка«Скалолазка» Фото: Валерия Зверева
-
Юные таланты«Свиристели засвистели» Фото: Екатерина Федотова
Макросъемка: Валерия Зверева (Москва) с фотоработой «Скалолазка»;
От заката до рассвета: Сергей Сутковой (Ярославль) с фотоработой «Седой Эльбрус»;
Городские джунгли: Андрей Ревякин (Березовский Свердловской обл.) с фотоработой «Гроза перед штормом»;
Искусство в природе: Игорь Зубков (Москва) с фотоработой «Ночной гость»;
Растения: Андрей Кузнецов (Ижевск, Удмуртская республика) с фотоработой «Тишина»;
Фотоистория: Виктор Тяхт (Москва) с серией работ «Территориальный конфликт».
-
От заката до рассветаСедой Эльбрус Фото: Сергей Сутковой
-
Городские джунглиГроза перед штормом Фото: Андрей Ревякин
-
Искусство в природе«Ночной гость» Фото: Игорь Зубков
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Номинация «Движение в природе» от Ford«Я водяной, я водяной» Фото: Ольга Гокоева
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Номинация «Мобильное фото» от Huawei«Умиротворение» Фото: Ксения Максименко
-
Растения«Тишина» Фото: Андрей Кузнецов
Победителем специальной номинации «Движение в природе» от бренда Ford и обладателем флагманской камеры GoPro Hero7 Black стала Гокоева Ольга (Санкт-Петербург) с фотоработой «Я водяной, я водяной! »
Победителем в номинации «Мобильное фото» от партнера проекта Huawei стала Ксения Максименко (Москва) с фотоработой «Умиротворение», которая позволила участнице завоевать специальный приз: смартфон Huawei P20 Pro.
Победитель в номинации «Видео» не был определен. Слово Андрею Паламарчуку: «В присланных работах отсутствовал законченный сюжет. Все они оказались набором красивых монтажных планов. Это скорее наша недоработка: в следующем году мы тщательнее пропишем требования к номинантам»
Партнерами церемонии открытия стали сеть кафе «ПРАЙМ», магазин «Цветы от Мачелюка», ателье цветов «Зеленая улица», компания «Живой кофе», кейтеринговая служба «Классик».
Награды победителям и призерам вручали: Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»), Сергей Горшков (фотограф дикой природы, обладатель множества престижных национальных и международных наград), Евгения Тимонова (натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей»), Кирилл Самурский (профессиональный фотограф-журналист, путешественник и постоянный фотограф «National Geographic Россия»), Анастасия Смирнова (PR-менеджер компании Huawei), Андрей Каменев (шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия»), Екатерина Комарова (руководитель пресс-службы Ford Sollers), Иван Затевахин (автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных»), Всеволод Степаницкий (cоветник генерального директора АНО «Дальневосточные леопарды», заслуженный эколог Российской Федерации), Игорь Шпиленок (фотограф-натуралист, основатель и первый директор заповедника «Брянский лес»); Леонид Круглов (профессиональный фотограф и путешественник).
-
Победитель в номинации «Фотоистория»«Территориальный конфликт» Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
-
Победитель в номинации «Фотоистория»Фото: Виктор Тяхт
На открытии выставки для гостей выступал традиционный чукотский ансамбль «Кочевник» (руководитель Евгений Кайпана) с танцем «Чайка на скалах». Также плясовую песню кубанских казаков «Калина» исполнил ЭтноПроект КоленкорЪ, лауреат этномузыкальной премии «МИРА». Мастер-класс для гостей выставки провел Александр Нартов — автор технологии кварцевой живописи, которая соединяет в себе три вида творчества: живопись, лепку и декорирование.
Призовыми партнерами проекта в этом году стали компания Oral B, интернет-магазин одежды 21 shop и компания Klean Kanteen.
Выставка лучших конкурсных работ в Москве продлится до 12 января 2018 года включительно.
Режим работы: Вт. — вскр. с 11.00 по 20.00. пн — выходной день (за исключением праздничного дня 7-ого января). 1 января — выходной день.
Стоимость входного билета: Взрослый билет — 400 рублей. Детский и льготный — 100 рублей. Специальная акция: при предъявлении на кассе своего смартфона Huawei или ключей от автомобиля Ford стоимость билета 22 и 23 декабря составит 100 рублей, а с 25 декабря по 12 января — 200 рублей.
После окончания выставки в Москве коллекция лучших работ «Дикой природы России 2018» будет представлена в Санкт-Петербурге, а после отправится в путешествие по другим регионам России.
-
Фотовыставка «Дикая природа России 2018» пройдет в Центральном Доме художника до 12 января. Фото: Русудан Рчеулишвили
-
Игорь Шпиленок поздравляет победителей фотоконкурса «Дикая природа России 2018». Фото: Алексей Данилкин
-
Выступление на открытии выставки традиционного чукотского ансамбля «Кочевник». Фото: Алексей Данилкин
-
ЭтноПроект КоленкорЪ закрывали торжественное награждение победителей фотоконкурса «Дикая природа России 2018». Фото: Алексей Данилкин
-
Нартов Александр — автор технологии Кварцевая живопись, проводит мастер-класс для гостей мероприятия. Фото: Алексей Данилкин