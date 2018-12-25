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Представляем победителей фотоконкурса «Дикая природа России — 2018»

21 декабря в Центральном Доме художника (Крымский вал, 10) состоялась церемония награждения победителей всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России» и открытие одноименной выставки, представляющей лучшие конкурсные работы 2018 года.
National Geographic Россия
25 декабря 2018 в 18:00
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  • «Прогулка»
    «Прогулка»
    Фото: Виталий Дворяченко, победитель конкурса «Дикая Природа России 2018»
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. Каждый год мы расширяем список номинаций, чтобы собрать как можно больше произведений фотоискусства со всей России. В этом году наши читатели загрузили на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru более 45 000 работ, распределенных по 16 номинациям. В этом году в их число вошли две спецноминации. В «Мобильном фото» от компании Huawei правили фотографии, сделанные на мобильные устройства, а в номинации «Движение в природе», созданной совместно с Ford, мы предлагали фотографам запечатлеть яркую альтернативу статике, передавая эффектность и многоликость природы в движении. В конце октября в отеле StandArt состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители фотоконкурса.

В состав жюри вошли:

  • Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);

  • Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);

  • Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);

  • Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);

  • Владислав Флярковский (ведущий воскресной программы «Новости культуры» телеканала «Культура»);

  • Евгения Тимонова (натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей»);

  • Гаянэ Петросян (журналист, режиссер картины «Рожденные свободными»).

Ведущим церемонии подведения итогов в Центральном Доме художника стал ведущий шоу выходного дня СТС Иван Чуйков.

  • Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук и победитель фотоконкурса «Дикая природа России 2018» Виталий Дворяченко. Фото: Русудан Рчеулишвили
  • Награждение победителей открыла управляющий директор журнала «National Geographic Россия» — Ирина Ковалевич. Фото: Алексей Данилкин
  • Победители фотоконкурса «Дикая природа России 2018». Фото: Алексей Данилкин
  • Анастасия Смирнова, pr-менеджер компании Huawei подводит итоги специальной номинации «Мобильное фото». Фото: Алексей Данилкин
  • Екатерина Комарова, руководитель пресс-службы Ford Sollers награждает победителя специальной номинации «Движение в природе». Фото: Алексей Данилкин
  • Торжественное открытие фотовыставки «Дикая природа России 2018». Фото: Алексей Данилкин

На открытии выставки были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Нового Уренгоя Виталий Дворяченко с фотографией «Прогулка».

Представляем победителей номинаций:

  • Юные таланты: Екатерина Федотова (Москва) с фотоработой «Свиристели засвистели»;

  • Пейзаж: Родион Рагозин (Пермь) с фотоработой «Бесконечные леса Красновишерска»;

  • Природа в черно-белых тонах: Александр Осипов (Екатеринбург) с фотоработой «Другая галактика»;

  • Подводная съемка: Андрей Шпатак (п. Рудная Пристань (Смычка) Приморского Края) с фотоработой «Гуляющий Гигантский осьминог Дофлейна»;

  • Мамы и детеныши: Вадим Кононенко (Барнаул) с фотоработой «Заботливая мама»;

  • Птицы: Светлана Байбекова (Санкт-Петербург) с фотоработой «На рассвете»;

  • Млекопитающие: Виталий Дворяченко (Новый Уренгой) с фотоработой «Прогулка»;

  • Заповедная Россия: Александр Рябенький (Санкт-Петербург) с фотоработой «Парабола»;

  • Пейзаж
    Вид с горы «Полюдов камень» Фото: Родион Рагозин
  • Природа в черно-белых тонах
    «Другая галактика» Фото: Александр Осипов
  • Подводная съемка
    Гуляющий Гигантский осьминог Дофлейна Фото: Андрей Шпатак
  • Мамы и детёныши
    «Заботливая мама» Фото: Вадим Кононенко
  • Птицы
    «На рассвете» Фото: Светлана Байбекова
  • Заповедная Россия
    «Парабола» Фото: Александр Рябенький
  • Макросъемка
    «Скалолазка» Фото: Валерия Зверева
  • Юные таланты
    «Свиристели засвистели» Фото: Екатерина Федотова

  • Макросъемка: Валерия Зверева (Москва) с фотоработой «Скалолазка»;

  • От заката до рассвета: Сергей Сутковой (Ярославль) с фотоработой «Седой Эльбрус»;

  • Городские джунгли: Андрей Ревякин (Березовский Свердловской обл.) с фотоработой «Гроза перед штормом»;

  • Искусство в природе: Игорь Зубков (Москва) с фотоработой «Ночной гость»;

  • Растения: Андрей Кузнецов (Ижевск, Удмуртская республика) с фотоработой «Тишина»;

  • Фотоистория: Виктор Тяхт (Москва) с серией работ «Территориальный конфликт».

  • От заката до рассвета
    Седой Эльбрус Фото: Сергей Сутковой
  • Городские джунгли
    Гроза перед штормом Фото: Андрей Ревякин
  • Искусство в природе
    «Ночной гость» Фото: Игорь Зубков
  • Номинация «Движение в природе» от Ford
    «Я водяной, я водяной» Фото: Ольга Гокоева
  • Номинация «Мобильное фото» от Huawei
    «Умиротворение» Фото: Ксения Максименко
  • Растения
    «Тишина» Фото: Андрей Кузнецов

Победителем специальной номинации «Движение в природе» от бренда Ford и обладателем флагманской камеры GoPro Hero7 Black стала Гокоева Ольга (Санкт-Петербург) с фотоработой «Я водяной, я водяной!»

Победителем в номинации «Мобильное фото» от партнера проекта Huawei стала Ксения Максименко (Москва) с фотоработой «Умиротворение», которая позволила участнице завоевать специальный приз: смартфон Huawei P20 Pro.


Победитель в номинации «Видео» не был определен. Слово Андрею Паламарчуку: «В присланных работах отсутствовал законченный сюжет. Все они оказались набором красивых монтажных планов. Это скорее наша недоработка: в следующем году мы тщательнее пропишем требования к номинантам»

Партнерами церемонии открытия стали сеть кафе «ПРАЙМ», магазин «Цветы от Мачелюка», ателье цветов «Зеленая улица», компания «Живой кофе», кейтеринговая служба «Классик».

Награды победителям  и призерам вручали: Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»), Сергей Горшков (фотограф дикой природы, обладатель множества престижных национальных и международных наград), Евгения Тимонова (натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей»), Кирилл Самурский (профессиональный фотограф-журналист, путешественник и постоянный фотограф «National Geographic Россия»), Анастасия Смирнова (PR-менеджер компании Huawei), Андрей Каменев (шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия»), Екатерина Комарова (руководитель пресс-службы Ford Sollers), Иван Затевахин (автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных»), Всеволод Степаницкий (cоветник генерального директора АНО «Дальневосточные леопарды», заслуженный эколог Российской Федерации), Игорь Шпиленок (фотограф-натуралист, основатель и первый директор заповедника «Брянский лес»); Леонид Круглов (профессиональный фотограф и путешественник).

  • Победитель в номинации «Фотоистория»
    «Территориальный конфликт» Фото: Виктор Тяхт
  • Победитель в номинации «Фотоистория»
    Фото: Виктор Тяхт
  • Победитель в номинации «Фотоистория»
    Фото: Виктор Тяхт
  • Победитель в номинации «Фотоистория»
    Фото: Виктор Тяхт
  • Победитель в номинации «Фотоистория»
    Фото: Виктор Тяхт
  • Победитель в номинации «Фотоистория»
    Фото: Виктор Тяхт
  • Победитель в номинации «Фотоистория»
    Фото: Виктор Тяхт
  • Победитель в номинации «Фотоистория»
    Фото: Виктор Тяхт

На открытии выставки для гостей выступал традиционный чукотский ансамбль «Кочевник» (руководитель Евгений Кайпана) с танцем «Чайка на скалах». Также плясовую песню кубанских казаков «Калина» исполнил  ЭтноПроект КоленкорЪ, лауреат этномузыкальной премии «МИРА». Мастер-класс для гостей выставки провел Александр Нартов – автор технологии кварцевой живописи, которая соединяет в себе три вида творчества: живопись, лепку и декорирование. 

Призовыми партнерами проекта в этом году стали компания Oral B, интернет-магазин одежды 21 shop и компания Klean Kanteen.

Выставка лучших конкурсных работ в Москве продлится до 12 января 2018 года включительно.

Режим работы: Вт. – вскр. с 11.00 по 20.00. пн – выходной день (за исключением праздничного дня 7-ого января). 1 января – выходной день.

Стоимость входного билета: Взрослый билет – 400 рублей. Детский и льготный – 100 рублей. Специальная акция: при предъявлении на кассе своего смартфона Huawei или ключей от автомобиля Ford стоимость билета 22 и 23 декабря составит 100 рублей, а с 25 декабря по 12 января – 200 рублей.

После окончания выставки в Москве коллекция лучших работ «Дикой природы России 2018» будет представлена в Санкт-Петербурге, а после отправится в путешествие по другим регионам России.

  • Фотовыставка «Дикая природа России 2018» пройдет в Центральном Доме художника до 12 января. Фото: Русудан Рчеулишвили
  • Игорь Шпиленок поздравляет победителей фотоконкурса «Дикая природа России 2018». Фото: Алексей Данилкин
  • Выступление на открытии выставки традиционного чукотского ансамбля «Кочевник». Фото: Алексей Данилкин
  • ЭтноПроект КоленкорЪ закрывали торжественное награждение победителей фотоконкурса «Дикая природа России 2018». Фото: Алексей Данилкин
  • Нартов Александр — автор технологии Кварцевая живопись, проводит мастер-класс для гостей мероприятия. Фото: Алексей Данилкин


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