На канале National Geographic стартовал второй сезон сериала «Марс»
В новом сезоне этого уникального сериала, сочетающего в себе художественную и документальную составляющие, зрители увидят конфликты, предсказуемо возникшие на Марсе между наукой и бизнесом.
Действие второго сезона происходит через пять лет после окончания первого. Мы узнаем о судьбе астронавтов, отправленных Международным союзом марсианских исследований (IMSF) на Красную планету для выполнения первой в истории Земли миссии по колонизации Марса. Они сумели успешно приземлиться и создать на поверхности Марса первое поселение, однако столкнулись с финансовыми трудностями и были вынужден обратиться за помощью к частному бизнесу. В числе первых на предложение IMSF откликнулась корпорация Lucrum Industries, занимающаяся добычей полезных ископаемых. На Марсе между астронавтами-учеными из числа первых поселенцев и астронавтами, нанятыми корпорацией, разгораются конфликты.
В художественной части сериала нас ждут вполне «земные» события: беременность, любовные романы, травмы, болезни. Правда, в 54.7 млн километрах от Земли все представляется совсем иначе.
В документальной части сериала эксперты рассказывают зрителям о проблемах и возможностях, ожидающих землян на Марсе. В эту элитную экспертную группу вошли Илон Маск, главный исполнительный директор корпорации SpaceX; Эллен Стофан, бывший руководитель НАСА; Энди Вейер, автор бестселлеров «Марсианин» и «Артемида»; Лиланд Мелвин, бывший астронавт НАСА; Мичио Каку, физик-теоретик и футуролог; Антониа Джухаз, ведущий эксперт в вопросах энергетики и нефтедобычи; Наоми Клейн, автор бестселлеров, активист, журналист, лауреат премий за публикации по вопросам изменения климата; Кейси Дрейер, директор Планетарного Общества по вопросам космической политики; Лусианна Вальковиц, астроном планетария Адлера, руководитель Центра имени Джона Клюге при Библиотеке Конгресса США по вопросам астробиологии; Билл Най, главный исполнительный директор Планетарного Общества.
Научные консультанты сериала «Марс» подводят под художественный план повествования необходимую научно-техническую базу. В роли таких консультантов выступают, в частности, лауреат ряда премий Стивен Петранек, автор книги «Как мы будем жить на Марсе»; Мэй Джемисон, бывший астронавт НАСА, Роберт Браун, профессор аэрокосмического инжениринга колорадского университета в Боулдере.
«В предыдущем сезоне мы фантазировали о высадке на Марс, а теперь мы расскажем о том, что может случиться, если земляне действительно окажутся на поверхности Марса», – говорит шоураннер второго сезона «Марса» Ди Джонсон («Нэшвилл», «Босс», «Скорая помощь»). Мы станем свидетелями постоянной жесткой конфронтации между наукой и бизнесом».
«На Марсе все обычные земные вопросы, такие как прием пищи и соблюдение личной гигиены, требуют огромных усилий и становятся невероятно сложными», – говорит Стивен Петранек, со-исполнительный продюсер, научный консультант и член «экспертного сообщества». «Отправляя астронавтов в полет на Марс, вы обязаны обеспечить долговременное выживание команды, на это направлены и технологии, и психологическая подготовка, но что действительно предстоит пережить астронавтам на Красной Планете? Полет на Марс – это путешествие в одну сторону продолжительностью от шести до девяти месяцев … и до того момента, как мы попадем туда, нам стоило бы взвесить: сможем ли мы сделать Марс своим домом».
Режиссеры Стивен Крэгг («Скандал», «Как избежать наказания за убийство») и Эшли Вэй («Доктор Кто», Родина») присоединятся в новом сезоне к режиссеру первого сезона Эверардо Гоуту («Славные дни»).
«Марс» снимается киностудиями Imagine Entertainment и RadicalMedia по заказу National Geographic. Над сериалом, в частности, работают Брайан Грейзер «Игры разума», «Нокдаун», «Подмена»), Рон Ховард («Игры разума», «Нокдаун», «Гонка») и Закария Алауи («Начало», «Ультиматум Борна», «Викинги»).
Новые серии второго сезона будут выходить по воскресеньям на канале National Geographic.
В документальной части сериала эксперты рассказывают зрителям о проблемах и возможностях, ожидающих землян на Марсе. В эту элитную экспертную группу вошли Илон Маск, главный исполнительный директор корпорации SpaceX; Эллен Стофан, бывший руководитель НАСА; Энди Вейер, автор бестселлеров «Марсианин» и «Артемида»; Лиланд Мелвин, бывший астронавт НАСА; Мичио Каку, физик-теоретик и футуролог; Антониа Джухаз, ведущий эксперт в вопросах энергетики и нефтедобычи; Наоми Клейн, автор бестселлеров, активист, журналист, лауреат премий за публикации по вопросам изменения климата; Кейси Дрейер, директор Планетарного Общества по вопросам космической политики; Лусианна Вальковиц, астроном планетария Адлера, руководитель Центра имени Джона Клюге при Библиотеке Конгресса США по вопросам астробиологии; Билл Най, главный исполнительный директор Планетарного Общества.
Научные консультанты сериала «Марс» подводят под художественный план повествования необходимую научно-техническую базу. В роли таких консультантов выступают, в частности, лауреат ряда премий Стивен Петранек, автор книги «Как мы будем жить на Марсе»; Мэй Джемисон, бывший астронавт НАСА, Роберт Браун, профессор аэрокосмического инжениринга колорадского университета в Боулдере.
«В предыдущем сезоне мы фантазировали о высадке на Марс, а теперь мы расскажем о том, что может случиться, если земляне действительно окажутся на поверхности Марса», — говорит шоураннер второго сезона «Марса» Ди Джонсон («Нэшвилл», «Босс», «Скорая помощь»). Мы станем свидетелями постоянной жесткой конфронтации между наукой и бизнесом».
«На Марсе все обычные земные вопросы, такие как прием пищи и соблюдение личной гигиены, требуют огромных усилий и становятся невероятно сложными», — говорит Стивен Петранек, со-исполнительный продюсер, научный консультант и член «экспертного сообщества». «Отправляя астронавтов в полет на Марс, вы обязаны обеспечить долговременное выживание команды, на это направлены и технологии, и психологическая подготовка, но что действительно предстоит пережить астронавтам на Красной Планете? Полет на Марс — это путешествие в одну сторону продолжительностью от шести до девяти месяцев … и до того момента, как мы попадем туда, нам стоило бы взвесить: сможем ли мы сделать Марс своим домом».
Режиссеры Стивен Крэгг («Скандал», «Как избежать наказания за убийство») и Эшли Вэй («Доктор Кто», Родина») присоединятся в новом сезоне к режиссеру первого сезона Эверардо Гоуту («Славные дни»).
«Марс» снимается киностудиями Imagine Entertainment и RadicalMedia по заказу National Geographic. Над сериалом, в частности, работают Брайан Грейзер «Игры разума», «Нокдаун», «Подмена»), Рон Ховард («Игры разума», «Нокдаун», «Гонка») и Закария Алауи («Начало», «Ультиматум Борна», «Викинги»).
Новые серии второго сезона будут выходить по воскресеньям на канале National Geographic.