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Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
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  • Подведены итоги голосования National Geographic Traveler Awards 2018
    Выступление артистов театра танца Анны Кузнецовой Art Dance Club
  • Подведены итоги голосования National Geographic Traveler Awards 2018
    Открытие. Альбина Джанабаева и Андрей Разыграев, глава издательского дома Moscowtimes и газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.
  • Подведены итоги голосования National Geographic Traveler Awards 2018
    Ведущие Андрей Разыграев и Альбина Джанабаева, Ольга Яковина — главный редактор журнала National Geographic Traveler
  • Подведены итоги голосования National Geographic Traveler Awards 2018
    Автомобиль спонсора Премии «Volkswagen California» на фоне «Особняка на Волхонке»
  • Подведены итоги голосования National Geographic Traveler Awards 2018
  • Подведены итоги голосования National Geographic Traveler Awards 2018
    Организация зоны напитков от партнеров премии — компаний Coca-Cola, EUROWINE и RestoCross.
NG-клуб

Подведены итоги голосования National Geographic Traveler Awards 2018

Еще больше, еще популярнее, еще масштабнее — 2018 год стал самым успешным в истории премии National Geographic Traveler Awards. Рассказываем, как прошла церемония вручения наград, состоявшаяся вечером 21 ноября в Москве.
National Geographic Traveler / Фото: Алексей Данилкин, Русудан Рчеулишвили
27 ноября 2018 в 18:20
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На National Geographic Traveler Awards мы вместе с вами ежегодно определяем лучшее в мире путешествий и индустрии гостеприимства в целом. В этом году голосование проходило с 22 июня по 12 октября в 25 основных номинациях, а в спецноминации от партнера проекта Volkswagen California уже редакция National Geographic Traveler и Nat-geo.ru читала присланные вами автомобильные маршруты по России – и выбирала лучшие.

В этом году раздел премии предстал в совершенно новом виде, став еще ярче, быстрее, функциональнее и удобнее. В результате мы получили 268 тысяч голосов.

Почетными гостями церемонии, прошедшей в Особняке на Волхонке, стали посол Непала Риши Гам Гхимире, посол Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир и посол Танзании Симон Марко Мумви. Открывали мероприятие основатель издательского дома Moscowtimes и газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев и главный редактор журнала National Geographic Traveler Ольга Яковина, вели – Альбина Джанабаева и Андрей Разыграев.

  • (слева направо) Почетный Региональный представитель Офиса по туризму Непала в России Леонид Мясников, Второй секретарь Посольства Демократической Республики Непал в России Кхиманад Бхусал (Mr. Khimanand Bhusal), Посол Демократической Республики Непал Риши Гам Гхимире (H.E. Rishi Ram Ghimire), Почетный Региональный представитель Офиса по туризму Непала в странах Ближнего Востока Джад Камел (Mr. Jad Kamel)
  • Господин Симон Марко Мумви — Посол Объединенной Республики Танзании в Москве и Господин Ленгежу Джорж Виктор — Советник по торговле и туризму Посольства Танзании в Москве.
  • Господин Симон Марко Мумви, Ленгежу Джорж Виктор — Советник по торговле и туризму Посольства Танзании в Москве, Господин Финнбоги Йонссон и Госпожа Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландии в Российской Федерации
  • Ведущие Альбина Джанабаева и Андрей Разыграев. Награду в номинации «Лучшая передача о путешествиях» вручает Ирина Чеснокова.

Встречайте победителей NGTA 2018:

Номинация «Приключенческий отдых» – Непал; премия вручена Риши Гам Гхимире, послу Демократической республики Непал в РФ, и Леониду Мясникову, представителю офиса по туризму Непала в РФ и странах СНГ;

Номинация «Российский приключенческий отдых» – Камчатский край; премия вручена Александре Степаненко, заместителю руководителя представительства Камчатского края в Москве;

Номинация «Российский гастрономический туризм» – Республика Татарстан; премия вручена Сергею Иванову, председателю Государственного комитета Республики Татарстан по туризму;

Номинация «Гастрономический туризм» – Узбекистан; премия вручена Закиру Заитову, советнику по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в РФ;

Номинация «Российский оздоровительный отдых» – Алтайский край; премия вручена Елене Евсюковой, заместителю начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям;

Номинация «Пляжный отдых» – Доминиканская Республика; премия вручена Галине Лысенко, директору Офиса по туризму Доминиканской Республики в России;

Номинация «Семейный отдых» – Турция; премия вручена Джелалю Кылычу, руководителю офиса по туризму Турции в Москве;

Номинация «Горнолыжный отдых» – Швейцария; премия вручена Наталье Варт, директору Офиса по туризму Швейцарии в РФ;

• Номинация «Российский горнолыжный отдых» – Шерегеш; премия вручена Михаилу Бостанджогло, и.о. заместителя губернатора Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и туризма);

• Номинация «Экскурсионный отдых» – Чехия; премия вручена Алене Кудилковой, директору московского офиса Национального туристического управления Чешской Республики;

• Номинация «Российский экскурсионный отдых» – Ленинградская область; премия вручена Ольге Голубевой, руководителю ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр Ленинградской области»;

  • Номинация «Приключенческий отдых»
    Награду вручает Сергей Горшков Господину Риши Рам Гхимире — послу Демократической Республики Непал в Российской Федерации
  • Российский гастрономический туризм
    Награду вручает Константин Ивлев — шеф-повар, ресторатор, основатель компании Ivlev Group, телеведущий, награду получает Иванов Сергей Евгеньевич — Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму
  • Гастрономический туризм
    Награду за победу получает Закир Заитов, советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в РФ.
  • Российский оздоровительный отдых
    Награду вручает Николай Табашников — главный редактор телеканала «Моя планета». Награду получает Елена Евсюкова, заместитель начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям.
  • Пляжный отдых
    Награду вручает Юлия Зимина — актриса театра и кино, телеведущая (Первый канал). Награду получает Галина Лысенко, директор Офиса по туризму Доминиканской Республики в России.
  • Семейный отдых
    Награду в номинации «Семейный отдых» вручает Юлия Зимина — актриса театра и кино, телеведущая (Первый канал). Награду получает руководитель офиса по туризму Турции в Москве — Джелаль Кылыч.
  • Российский горнолыжный отдых
    Награду вручает Георгий Черданцев. Награду получает исполняющей обязанности заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и туризма) — Бостанджогло Михаил Михайлович.
  • Горнолыжный отдых
    Награду получает директор Офиса по туризму Швейцарии в России — Наталья Варт.
  • Экскурсионный отдых
    Награду вручает Марк Подрабинек — тележурналист, фотограф и путешественник, ведущий на канале «Моя планета». Награду получает Директор Московского офиса Национального туристического управления Чешской Республики — Кудилкова Алена.
  • Российский экскурсионный отдых
    Награду вручает Марк Подрабинек. Награду получает руководитель ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр Ленинградской области» — Голубева Ольга Леонидовна.
  • Награду в номинации «Российский приключенческий отдых» получает Александра Степенко, заместитель руководителя представительства Камчатского края в Москве, руководитель Туристского информационного центра Хакасии. Награду вручает Сергей Горшков.

• Номинация «Открытие года» – Исландия; премия вручена Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, чрезвычайному и полномочному послу Республики Исландии в РФ;

• Номинация «Российский экологический отдых» – Калининградская область; премия вручена Андрею Ермаку, министру по культуре и туризму Калининградской области;

• Номинация «Экзотический отдых» – Танзания; премия вручена Симону Марко Мумви, послу Объединенной Республики Танзания в Москве;

• Номинация «Российский этнический отдых» – Республика Хакасия; премия вручена Ларисе Остапенко, руководителю туристского информационного центра Хакасии;

• Номинация «Оздоровительный отдых» – Израиль; премия вручена Ксении Кобяковой, директору департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советнику по туризму посольства Израиля в РФ;

• Номинация «Агротуризм» – Республика Беларусь; премия вручена Наталье Ващило, советнику посольства Республики Беларусь в РФ;

• Номинация «Лучшая международная авиакомпания» – Emirates; премия вручена Вадиму Бесперстову, директору Emirates в РФ и странах СНГ;

• Номинация «Лучшая российская авиакомпания» – «Аэрофлот»; премия вручена Вере Абаниной, заместителю руководителя пресс-службы ПАО «Аэрофлот»;

• Номинация «Российский курортный отель» – Altay Resort, Республика Алтай; премия вручена Ирине Ярошевич, региональному директору по продажам Cosmos Group;

• Номинация «Лучший курортный отель» – Four Seasons Resort Bora Bora, Французская Полинезия; премия вручена Нине Коваленко, менеджеру по работе с клиентами;

• Номинация «Лучшие круизы» – Royal Caribbean; премия вручена Александру Самунджяну, представителю круизной компании Royal Caribbean International;

• Номинация «Лучший интернет-сервис» – Maps.me; премия вручена Евгению Лисовскому, руководителю проекта Maps.me;

• Номинация «Лучшая передача о путешествиях» – «Орёл и решка. Америка» (телеканал «Пятница!»); премия вручена Лилие Маркалайниной, продюсеру телеканала «Пятница!»;

• Номинация «Лучший тревел-блогер» – Леонид Пашковский; поскольку Леонид в это время находился в Мьянме, премию за него получил еще один отличный тревел-блогер Александр Федоров.

  • Открытие года
    Вручает Сергей Рязанский — лётчик-космонавт, герой Российской Федерации. Получает Госпожа Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландии в Российской Федерации.
  • Российский экологический отдых
    Награду вручает Сергей Рязанский. Награду получает Министр по культуре и туризму Калининградской области — Ермак Андрей Викторович.
  • Российский этнический отдых
    Награду получает Остапенко Лариса Валентиновна, руководитель Туристского информационного центра Хакасии. Награду вручает Тимофей Баженов — журналист, ведущий нового проекта на телеканале РЕН ТВ «Как устроен мир».
  • Оздоровительный отдых
    Награду получает Ксения Кобякова — директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник по туризму посольства Израиля в РФ. Награду вручает Лика Длугач — телеведущая, журналист, главный редактор журнала Wedding.
  • Агротуризм
    Награду получает Наталья Николаевна Ващило — советник посольства Республики Беларусь в РФ. Вручает награду Лика Длугач.
  • Лучшая международная авиакомпания
    Награду получает Вадим Бесперстов — директор авиакомпании Emirates в России и СНГ. Награду вручает генеральный директор и издатель газеты «Ведомости» Глеб Прозоров.
  • Лучшая российская авиакомпания
    Награду получает Вера Абанина — заместитель руководителя пресс-службы ПАО «Аэрофлот», вручает Глеб Прозоров.
  • Российский курортный отель
    Награду получает Ирина Ерошевич — региональный директор по продажам Cosmos Group.
  • Лучшие круизы
    Награду получает Александр Самунджян — представитель круизной компании Royal Caribbean International. Награду вручает Александр Цыпкин — современный российский писатель
  • Лучший интернет-сервис
    Награду получает руководитель проекта Maps.me — Евгений Лисовский. Награду вручает шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев.
  • Лучший тревел-блогер
    Награду вручает телеведущий и журналист Владимир Раевский
  • Награду в номинации «Лучший курортный отель» получает Нина Коваленко, менеджер по работе с клиентами Four Seasons Resort Bora Bora. Награду вручает Алина Артц.

Спецноминация «Лучшие автомобильные маршруты России» от партнера проекта Volkswagen California – Александр Люкшин с маршрутом «Эстетика Северной Пармы»;

• Спецноминация «Музейное открытие года» – Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»; премия вручена Анастасии Савченко, представителю Министерства культуры Московской области;

• Спецноминация «Лучший курорт российского побережья» – Kempinski Grand Hotel Gelendzhik; премия вручена Алене Лукиной, менеджеру по рекламе и связям с общественностью;

• Спецноминация «Надежный гаджет для путешествий» – ASUS ZenFone; премия вручена Кириллу Погорелову, руководителю пресс-службы компании ASUS в РФ;  

• Спецноминация «Надежная техника для путешествий» – ноутбуки серии ASUS ZenBook; премия вручена Александре Чернорай, менеджеру по управлению проектами компании ASUS в РФ.

  • Победитель специальной номинации «Лучшие автомобильные маршруты России» Александр Люкшин и глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили Михаил Семенихин
  • Ирина Ковалевич вручает награду в специальной номинации «Лучший курорт российского побережья» отелю Kempinski Grand Hotel Gelendzhik. Награду получает менеджер по рекламе и связям с общественностью отеля Алена Лукина.
  • Награду за победу в специальной номинации «Надежный гаджет для путешествий» получают смартфоны ASUS ZenFone. Награду из рук фотографов Тимура Ханова и Леонида Арончикова получает Кирилл Погорелов, руководитель пресс-службы компании ASUS в РФ.
  • Победителем в специальной номинации «Надежная техника для путешествий» становятся ноутбуки ASUS ZenBook. Награду получает Александра Чернорай, менеджер по управлению проектами компании ASUS в РФ.

Премии вручали:

Сергей Горшков – фотограф дикой природы, обладатель множества престижных национальных и международных наград;

Константин Ивлев – шеф-повар, ресторатор, основатель компании Ivlev Group, телеведущий;

Николай Табашников – главный редактор телеканала «Моя планета»;

Юлия Зимина – актриса театра и кино, телеведущая (Первый канал);

Георгий Черданцев – российский спортивный комментатор, теле- и радиоведущий;

Марк Подрабинек – тележурналист, фотограф и путешественник, ведущий на канале «Моя планета»;

Сергей Рязанский – лётчик-космонавт, герой Российской Федерации. Первый в мире учёный — командир космического корабля;

Ирина Ковалевич – издатель российских журналов National Geographic и National Geographic Traveler;

  • Подведены итоги голосования National Geographic Traveler Awards 2018
    Бадмацыренова Мария Борисовна — министр туризма Республики Бурятия, Андрей Каменев — шеф-фотограф «National Geographic Россия», Ирина Ковалевич — издатель журнала National Geographic Traveler и Шутенков Игорь Юрьевич — первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия

Тимофей Баженов – журналист, ведущий нового проекта на телеканале РЕН ТВ «Как устроен мир»;

Алина Артц – генеральный директор и главный редактор музыкального телеканала Европа Плюс ТВ, певица и ведущая;

Александр Цыпкин – современный российский писатель, автор бестселлера «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории»;

Андрей Каменев – шеф-фотограф «National Geographic Россия»;

Ольга Яковина – главный редактор журнала «Narional Geographic Traveler»;

Ирина Чеснокова – актриса театра и кино, теле- и радиоведущая;

Лика Длугач – телеведущая, журналист, главный редактор журнала WEDDING;

Глеб Прозоров – генеральный директор, издатель, газета «Ведомости»;

Михаил Семенихин – глава марки Volkswagen Коммерческие Автомобили;

Владимир Раевский – журналист и телеведущий;

Тимур Ханов – фотограф;

Леонид Арончиков – фотограф.

  • Константин Ивлев — шеф-повар, ресторатор, основатель компании Ivlev Group, телеведущий, и Дмитрий Смирнов — представитель Австрийского национального туристического офиса.
  • Светлана Антонова — директор по маркетингу и развитию бренда группы изданий National Geographic в России, Демьян Кудрявцев — основатель Издательского Дома Moscowtimes, Александр Цыпкин — современный российский писатель
  • Иванов Сергей Евгеньевич — председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, Ольга Яковина — главный редактор журнала National Geographic Traveler, Александр Самунджян — представитель круизной компании Royal Caribbean International

***

Огромное спасибо людям, весь вечер создававшим праздничное настроение:

  • группе Masala Quartet, показавшей, что такое настоящий джаз;

  • гениям бразильского ритма – барабанщикам Bloco Clandestino, и зажигательным танцовщицам Que Beleza!;

  • ребятам из театра танца Анны Кузнецовой Art Dance Club, наглядно продемонстрировавшим, за что им регулярно вручают международные награды;

  • коллективу японского народного танца «Кисэки-но Хана» при поддержке Японского дома и фестиваля Hinode Power Japan;

  • мастерам фолка из группы Намгар;

  • ансамблю армянских народных танцев «Nur Dance»;

  • группе All Yellow.

  • Встреча гостей с группой Masala Quartet
  • Группа бразильских барабанщиков Bloco Clandestino и танцевальный коллектив Que Beleza!
  • Армянский ансамбль «Nur Dance». Художественный руководитель Тимур Аганисян.
  • Выступление коллектива японского народного танца «Кисэки-но Хана» при поддержке Японского дома и фестиваля Hinode Power Japan.
  • Выступление группы All Yellow


Отдельная благодарность нашим партнерам, сделавшим церемонию очень вкусной:

• одному из мировых лидеров в категории премиум-чая Newby Teas;

• кофейному корнеру West 4;

• ресторану дальневосточной кухни «Рыба мечты»;

• французскому кафе «Мишель»;

• ресторану северной кухни «Bjorn»;

• кафе «Уттупура» центра «Керала»;

• ресторану авторской кухни Stories;

• проекту эквадорской кухни «Тres Leches»;

• ресторану авторской восточной кухни OXUS;

• компании Coca-Cola;

• кейтеринговой компании RestoCross.

  • Фуршет от ресторана северной кухни Bjorn
  • Фуршет от ресторана узбекской кухни OXUS
  • Фуршет от кейтеринговой компании RestoCross
  • Фуршет от кафе «Мишель»

За техническое обеспечение наш поклон Lucky Production, генеральному зайстройщику премии, и «РадиоВизит». За освещении на Премии благодарим компанию GoboPro. Также от души благодарим отель «Флагман» и проект «Мой чистый дом».

И, разумеется, церемония NGTA 2018 была бы невозможна без:

• роскошных нарядов от GantBarbour и «Прокат платьев»;

• изысканных вин от Eurowine;

• чудесных цветов от «Это тебе»;

• мастеров укладки и макияжа от Schwarzkopf и Clarins.

***

National Geographic Traveler Awards 2018 получился по-настоящему классным. National Geographic Traveler Awards 2019 станет еще круче – до встречи в следующем году!

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