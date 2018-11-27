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Выступление артистов театра танца Анны Кузнецовой Art Dance Club
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Открытие. Альбина Джанабаева и Андрей Разыграев, глава издательского дома Moscowtimes и газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.
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Ведущие Андрей Разыграев и Альбина Джанабаева, Ольга Яковина — главный редактор журнала National Geographic Traveler
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Автомобиль спонсора Премии «Volkswagen California» на фоне «Особняка на Волхонке»
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Организация зоны напитков от партнеров премии — компаний Coca-Cola, EUROWINE и RestoCross.
Подведены итоги голосования National Geographic Traveler Awards 2018
На National Geographic Traveler Awards мы вместе с вами ежегодно определяем лучшее в мире путешествий и индустрии гостеприимства в целом. В этом году голосование проходило с 22 июня по 12 октября в 25 основных номинациях, а в спецноминации от партнера проекта Volkswagen California уже редакция National Geographic Traveler и Nat-geo.ru читала присланные вами автомобильные маршруты по России – и выбирала лучшие.
В этом году раздел премии предстал в совершенно новом виде, став еще ярче, быстрее, функциональнее и удобнее. В результате мы получили 268 тысяч голосов.
Почетными гостями церемонии, прошедшей в Особняке на Волхонке, стали посол Непала Риши Гам Гхимире, посол Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир и посол Танзании Симон Марко Мумви. Открывали мероприятие основатель издательского дома Moscowtimes и газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев и главный редактор журнала National Geographic Traveler Ольга Яковина, вели – Альбина Джанабаева и Андрей Разыграев.
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(слева направо) Почетный Региональный представитель Офиса по туризму Непала в России Леонид Мясников, Второй секретарь Посольства Демократической Республики Непал в России Кхиманад Бхусал (Mr. Khimanand Bhusal), Посол Демократической Республики Непал Риши Гам Гхимире (H.E. Rishi Ram Ghimire), Почетный Региональный представитель Офиса по туризму Непала в странах Ближнего Востока Джад Камел (Mr. Jad Kamel)
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Господин Симон Марко Мумви — Посол Объединенной Республики Танзании в Москве и Господин Ленгежу Джорж Виктор — Советник по торговле и туризму Посольства Танзании в Москве.
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Господин Симон Марко Мумви, Ленгежу Джорж Виктор — Советник по торговле и туризму Посольства Танзании в Москве, Господин Финнбоги Йонссон и Госпожа Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландии в Российской Федерации
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Ведущие Альбина Джанабаева и Андрей Разыграев. Награду в номинации «Лучшая передача о путешествиях» вручает Ирина Чеснокова.
Встречайте победителей NGTA 2018:
• Номинация «Приключенческий отдых» – Непал; премия вручена Риши Гам Гхимире, послу Демократической республики Непал в РФ, и Леониду Мясникову, представителю офиса по туризму Непала в РФ и странах СНГ;
• Номинация «Российский приключенческий отдых» – Камчатский край; премия вручена Александре Степаненко, заместителю руководителя представительства Камчатского края в Москве;
• Номинация «Российский гастрономический туризм» – Республика Татарстан; премия вручена Сергею Иванову, председателю Государственного комитета Республики Татарстан по туризму;
• Номинация «Гастрономический туризм» – Узбекистан; премия вручена Закиру Заитову, советнику по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в РФ;
• Номинация «Российский оздоровительный отдых» – Алтайский край; премия вручена Елене Евсюковой, заместителю начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям;
• Номинация «Пляжный отдых» – Доминиканская Республика; премия вручена Галине Лысенко, директору Офиса по туризму Доминиканской Республики в России;
• Номинация «Семейный отдых» – Турция; премия вручена Джелалю Кылычу, руководителю офиса по туризму Турции в Москве;
• Номинация «Горнолыжный отдых» – Швейцария; премия вручена Наталье Варт, директору Офиса по туризму Швейцарии в РФ;
• Номинация «Российский горнолыжный отдых» – Шерегеш; премия вручена Михаилу Бостанджогло, и.о. заместителя губернатора Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и туризма);
• Номинация «Экскурсионный отдых» – Чехия; премия вручена Алене Кудилковой, директору московского офиса Национального туристического управления Чешской Республики;
• Номинация «Российский экскурсионный отдых» – Ленинградская область; премия вручена Ольге Голубевой, руководителю ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр Ленинградской области»;
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Номинация «Приключенческий отдых»Награду вручает Сергей Горшков Господину Риши Рам Гхимире — послу Демократической Республики Непал в Российской Федерации
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Российский гастрономический туризмНаграду вручает Константин Ивлев — шеф-повар, ресторатор, основатель компании Ivlev Group, телеведущий, награду получает Иванов Сергей Евгеньевич — Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму
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Гастрономический туризмНаграду за победу получает Закир Заитов, советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в РФ.
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Российский оздоровительный отдыхНаграду вручает Николай Табашников — главный редактор телеканала «Моя планета». Награду получает Елена Евсюкова, заместитель начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям.
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Пляжный отдыхНаграду вручает Юлия Зимина — актриса театра и кино, телеведущая (Первый канал). Награду получает Галина Лысенко, директор Офиса по туризму Доминиканской Республики в России.
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Семейный отдыхНаграду в номинации «Семейный отдых» вручает Юлия Зимина — актриса театра и кино, телеведущая (Первый канал). Награду получает руководитель офиса по туризму Турции в Москве — Джелаль Кылыч.
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Российский горнолыжный отдыхНаграду вручает Георгий Черданцев. Награду получает исполняющей обязанности заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и туризма) — Бостанджогло Михаил Михайлович.
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Горнолыжный отдыхНаграду получает директор Офиса по туризму Швейцарии в России — Наталья Варт.
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Экскурсионный отдыхНаграду вручает Марк Подрабинек — тележурналист, фотограф и путешественник, ведущий на канале «Моя планета». Награду получает Директор Московского офиса Национального туристического управления Чешской Республики — Кудилкова Алена.
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Российский экскурсионный отдыхНаграду вручает Марк Подрабинек. Награду получает руководитель ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр Ленинградской области» — Голубева Ольга Леонидовна.
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Награду в номинации «Российский приключенческий отдых» получает Александра Степенко, заместитель руководителя представительства Камчатского края в Москве, руководитель Туристского информационного центра Хакасии. Награду вручает Сергей Горшков.
• Номинация «Открытие года» – Исландия; премия вручена Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, чрезвычайному и полномочному послу Республики Исландии в РФ;
• Номинация «Российский экологический отдых» – Калининградская область; премия вручена Андрею Ермаку, министру по культуре и туризму Калининградской области;
• Номинация «Экзотический отдых» – Танзания; премия вручена Симону Марко Мумви, послу Объединенной Республики Танзания в Москве;
• Номинация «Российский этнический отдых» – Республика Хакасия; премия вручена Ларисе Остапенко, руководителю туристского информационного центра Хакасии;
• Номинация «Оздоровительный отдых» – Израиль; премия вручена Ксении Кобяковой, директору департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советнику по туризму посольства Израиля в РФ;
• Номинация «Агротуризм» – Республика Беларусь; премия вручена Наталье Ващило, советнику посольства Республики Беларусь в РФ;
• Номинация «Лучшая международная авиакомпания» – Emirates; премия вручена Вадиму Бесперстову, директору Emirates в РФ и странах СНГ;
• Номинация «Лучшая российская авиакомпания» – «Аэрофлот»; премия вручена Вере Абаниной, заместителю руководителя пресс-службы ПАО «Аэрофлот»;
• Номинация «Российский курортный отель» – Altay Resort, Республика Алтай; премия вручена Ирине Ярошевич, региональному директору по продажам Cosmos Group;
• Номинация «Лучший курортный отель» – Four Seasons Resort Bora Bora, Французская Полинезия; премия вручена Нине Коваленко, менеджеру по работе с клиентами;
• Номинация «Лучшие круизы» – Royal Caribbean; премия вручена Александру Самунджяну, представителю круизной компании Royal Caribbean International;
• Номинация «Лучший интернет-сервис» – Maps.me; премия вручена Евгению Лисовскому, руководителю проекта Maps.me;
• Номинация «Лучшая передача о путешествиях» – «Орёл и решка. Америка» (телеканал «Пятница!»); премия вручена Лилие Маркалайниной, продюсеру телеканала «Пятница!»;
• Номинация «Лучший тревел-блогер» – Леонид Пашковский; поскольку Леонид в это время находился в Мьянме, премию за него получил еще один отличный тревел-блогер Александр Федоров.
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Открытие годаВручает Сергей Рязанский — лётчик-космонавт, герой Российской Федерации. Получает Госпожа Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландии в Российской Федерации.
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Российский экологический отдыхНаграду вручает Сергей Рязанский. Награду получает Министр по культуре и туризму Калининградской области — Ермак Андрей Викторович.
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Российский этнический отдыхНаграду получает Остапенко Лариса Валентиновна, руководитель Туристского информационного центра Хакасии. Награду вручает Тимофей Баженов — журналист, ведущий нового проекта на телеканале РЕН ТВ «Как устроен мир».
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Оздоровительный отдыхНаграду получает Ксения Кобякова — директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник по туризму посольства Израиля в РФ. Награду вручает Лика Длугач — телеведущая, журналист, главный редактор журнала Wedding.
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АгротуризмНаграду получает Наталья Николаевна Ващило — советник посольства Республики Беларусь в РФ. Вручает награду Лика Длугач.
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Лучшая международная авиакомпанияНаграду получает Вадим Бесперстов — директор авиакомпании Emirates в России и СНГ. Награду вручает генеральный директор и издатель газеты «Ведомости» Глеб Прозоров.
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Лучшая российская авиакомпанияНаграду получает Вера Абанина — заместитель руководителя пресс-службы ПАО «Аэрофлот», вручает Глеб Прозоров.
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Российский курортный отельНаграду получает Ирина Ерошевич — региональный директор по продажам Cosmos Group.
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Лучшие круизыНаграду получает Александр Самунджян — представитель круизной компании Royal Caribbean International. Награду вручает Александр Цыпкин — современный российский писатель
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Лучший интернет-сервисНаграду получает руководитель проекта Maps.me — Евгений Лисовский. Награду вручает шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев.
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Лучший тревел-блогерНаграду вручает телеведущий и журналист Владимир Раевский
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Награду в номинации «Лучший курортный отель» получает Нина Коваленко, менеджер по работе с клиентами Four Seasons Resort Bora Bora. Награду вручает Алина Артц.
• Спецноминация «Лучшие автомобильные маршруты России» от партнера проекта Volkswagen California – Александр Люкшин с маршрутом «Эстетика Северной Пармы»;
• Спецноминация «Музейное открытие года» – Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»; премия вручена Анастасии Савченко, представителю Министерства культуры Московской области;
• Спецноминация «Лучший курорт российского побережья» – Kempinski Grand Hotel Gelendzhik; премия вручена Алене Лукиной, менеджеру по рекламе и связям с общественностью;
• Спецноминация «Надежный гаджет для путешествий» – ASUS ZenFone; премия вручена Кириллу Погорелову, руководителю пресс-службы компании ASUS в РФ;
• Спецноминация «Надежная техника для путешествий» – ноутбуки серии ASUS ZenBook; премия вручена Александре Чернорай, менеджеру по управлению проектами компании ASUS в РФ.
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Победитель специальной номинации «Лучшие автомобильные маршруты России» Александр Люкшин и глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили Михаил Семенихин
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Ирина Ковалевич вручает награду в специальной номинации «Лучший курорт российского побережья» отелю Kempinski Grand Hotel Gelendzhik. Награду получает менеджер по рекламе и связям с общественностью отеля Алена Лукина.
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Награду за победу в специальной номинации «Надежный гаджет для путешествий» получают смартфоны ASUS ZenFone. Награду из рук фотографов Тимура Ханова и Леонида Арончикова получает Кирилл Погорелов, руководитель пресс-службы компании ASUS в РФ.
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Победителем в специальной номинации «Надежная техника для путешествий» становятся ноутбуки ASUS ZenBook. Награду получает Александра Чернорай, менеджер по управлению проектами компании ASUS в РФ.
Премии вручали:
Сергей Горшков – фотограф дикой природы, обладатель множества престижных национальных и международных наград;
Константин Ивлев – шеф-повар, ресторатор, основатель компании Ivlev Group, телеведущий;
Николай Табашников – главный редактор телеканала «Моя планета»;
Юлия Зимина – актриса театра и кино, телеведущая (Первый канал);
Георгий Черданцев – российский спортивный комментатор, теле- и радиоведущий;
Марк Подрабинек – тележурналист, фотограф и путешественник, ведущий на канале «Моя планета»;
Сергей Рязанский – лётчик-космонавт, герой Российской Федерации. Первый в мире учёный — командир космического корабля;
Ирина Ковалевич – издатель российских журналов National Geographic и National Geographic Traveler;
Тимофей Баженов – журналист, ведущий нового проекта на телеканале РЕН ТВ «Как устроен мир»;
Алина Артц – генеральный директор и главный редактор музыкального телеканала Европа Плюс ТВ, певица и ведущая;
Александр Цыпкин – современный российский писатель, автор бестселлера «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории»;
Андрей Каменев – шеф-фотограф «National Geographic Россия»;
Ольга Яковина – главный редактор журнала «Narional Geographic Traveler»;
Ирина Чеснокова – актриса театра и кино, теле- и радиоведущая;
Лика Длугач – телеведущая, журналист, главный редактор журнала WEDDING;
Глеб Прозоров – генеральный директор, издатель, газета «Ведомости»;
Михаил Семенихин – глава марки Volkswagen Коммерческие Автомобили;
Владимир Раевский – журналист и телеведущий;
Тимур Ханов – фотограф;
Леонид Арончиков – фотограф.
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Константин Ивлев — шеф-повар, ресторатор, основатель компании Ivlev Group, телеведущий, и Дмитрий Смирнов — представитель Австрийского национального туристического офиса.
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Светлана Антонова — директор по маркетингу и развитию бренда группы изданий National Geographic в России, Демьян Кудрявцев — основатель Издательского Дома Moscowtimes, Александр Цыпкин — современный российский писатель
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Иванов Сергей Евгеньевич — председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, Ольга Яковина — главный редактор журнала National Geographic Traveler, Александр Самунджян — представитель круизной компании Royal Caribbean International
***
Огромное спасибо людям, весь вечер создававшим праздничное настроение:
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группе Masala Quartet, показавшей, что такое настоящий джаз;
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гениям бразильского ритма – барабанщикам Bloco Clandestino, и зажигательным танцовщицам Que Beleza!;
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ребятам из театра танца Анны Кузнецовой Art Dance Club, наглядно продемонстрировавшим, за что им регулярно вручают международные награды;
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коллективу японского народного танца «Кисэки-но Хана» при поддержке Японского дома и фестиваля Hinode Power Japan;
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мастерам фолка из группы Намгар;
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ансамблю армянских народных танцев «Nur Dance»;
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группе All Yellow.
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Встреча гостей с группой Masala Quartet
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Группа бразильских барабанщиков Bloco Clandestino и танцевальный коллектив Que Beleza!
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Армянский ансамбль «Nur Dance». Художественный руководитель Тимур Аганисян.
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Выступление коллектива японского народного танца «Кисэки-но Хана» при поддержке Японского дома и фестиваля Hinode Power Japan.
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Выступление группы All Yellow
Отдельная благодарность нашим партнерам, сделавшим церемонию очень вкусной:
• одному из мировых лидеров в категории премиум-чая Newby Teas;
• кофейному корнеру West 4;
• ресторану дальневосточной кухни «Рыба мечты»;
• французскому кафе «Мишель»;
• ресторану северной кухни «Bjorn»;
• кафе «Уттупура» центра «Керала»;
• ресторану авторской кухни Stories;
• проекту эквадорской кухни «Тres Leches»;
• ресторану авторской восточной кухни OXUS;
• компании Coca-Cola;
• кейтеринговой компании RestoCross.
За техническое обеспечение наш поклон Lucky Production, генеральному зайстройщику премии, и «РадиоВизит». За освещении на Премии благодарим компанию GoboPro. Также от души благодарим отель «Флагман» и проект «Мой чистый дом».
И, разумеется, церемония NGTA 2018 была бы невозможна без:
• роскошных нарядов от Gant, Barbour и «Прокат платьев»;
• изысканных вин от Eurowine;
• чудесных цветов от «Это тебе»;
• мастеров укладки и макияжа от Schwarzkopf и Clarins.
***
National Geographic Traveler Awards 2018 получился по-настоящему классным. National Geographic Traveler Awards 2019 станет еще круче – до встречи в следующем году!
• Номинация «Российский гастрономический туризм» — Республика Татарстан; премия вручена Сергею Иванову, председателю Государственного комитета Республики Татарстан по туризму;
• Номинация «Гастрономический туризм» — Узбекистан; премия вручена Закиру Заитову, советнику по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в РФ;
• Номинация «Российский оздоровительный отдых» — Алтайский край; премия вручена Елене Евсюковой, заместителю начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям;
• Номинация «Пляжный отдых» — Доминиканская Республика; премия вручена Галине Лысенко, директору Офиса по туризму Доминиканской Республики в России;
• Номинация «Семейный отдых» — Турция; премия вручена Джелалю Кылычу, руководителю офиса по туризму Турции в Москве;
• Номинация «Горнолыжный отдых» — Швейцария; премия вручена Наталье Варт, директору Офиса по туризму Швейцарии в РФ;
• Номинация «Российский горнолыжный отдых» — Шерегеш; премия вручена Михаилу Бостанджогло, и.о. заместителя губернатора Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и туризма);
• Номинация «Экскурсионный отдых» — Чехия; премия вручена Алене Кудилковой, директору московского офиса Национального туристического управления Чешской Республики;
• Номинация «Российский экскурсионный отдых» — Ленинградская область; премия вручена Ольге Голубевой, руководителю ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр Ленинградской области»;
-
Номинация «Приключенческий отдых»Награду вручает Сергей Горшков Господину Риши Рам Гхимире — послу Демократической Республики Непал в Российской Федерации
-
Российский гастрономический туризмНаграду вручает Константин Ивлев — шеф-повар, ресторатор, основатель компании Ivlev Group, телеведущий, награду получает Иванов Сергей Евгеньевич — Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму
-
Гастрономический туризмНаграду за победу получает Закир Заитов, советник по политическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в РФ.
-
Российский оздоровительный отдыхНаграду вручает Николай Табашников — главный редактор телеканала «Моя планета». Награду получает Елена Евсюкова, заместитель начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям.
-
Пляжный отдыхНаграду вручает Юлия Зимина — актриса театра и кино, телеведущая (Первый канал). Награду получает Галина Лысенко, директор Офиса по туризму Доминиканской Республики в России.
-
Семейный отдыхНаграду в номинации «Семейный отдых» вручает Юлия Зимина — актриса театра и кино, телеведущая (Первый канал). Награду получает руководитель офиса по туризму Турции в Москве — Джелаль Кылыч.
-
Российский горнолыжный отдыхНаграду вручает Георгий Черданцев. Награду получает исполняющей обязанности заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и туризма) — Бостанджогло Михаил Михайлович.
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Горнолыжный отдыхНаграду получает директор Офиса по туризму Швейцарии в России — Наталья Варт.
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Экскурсионный отдыхНаграду вручает Марк Подрабинек — тележурналист, фотограф и путешественник, ведущий на канале «Моя планета». Награду получает Директор Московского офиса Национального туристического управления Чешской Республики — Кудилкова Алена.
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Российский экскурсионный отдыхНаграду вручает Марк Подрабинек. Награду получает руководитель ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр Ленинградской области» — Голубева Ольга Леонидовна.
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Награду в номинации «Российский приключенческий отдых» получает Александра Степенко, заместитель руководителя представительства Камчатского края в Москве, руководитель Туристского информационного центра Хакасии. Награду вручает Сергей Горшков.
• Номинация «Открытие года» — Исландия; премия вручена Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, чрезвычайному и полномочному послу Республики Исландии в РФ;
• Номинация «Российский экологический отдых» — Калининградская область; премия вручена Андрею Ермаку, министру по культуре и туризму Калининградской области;
• Номинация «Экзотический отдых» — Танзания; премия вручена Симону Марко Мумви, послу Объединенной Республики Танзания в Москве;
• Номинация «Российский этнический отдых» — Республика Хакасия; премия вручена Ларисе Остапенко, руководителю туристского информационного центра Хакасии;
• Номинация «Оздоровительный отдых» — Израиль; премия вручена Ксении Кобяковой, директору департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советнику по туризму посольства Израиля в РФ;
• Номинация «Агротуризм» — Республика Беларусь; премия вручена Наталье Ващило, советнику посольства Республики Беларусь в РФ;
• Номинация «Лучшая международная авиакомпания» — Emirates; премия вручена Вадиму Бесперстову, директору Emirates в РФ и странах СНГ;
• Номинация «Лучшая российская авиакомпания» — «Аэрофлот»; премия вручена Вере Абаниной, заместителю руководителя пресс-службы ПАО «Аэрофлот»;
• Номинация «Российский курортный отель» — Altay Resort, Республика Алтай; премия вручена Ирине Ярошевич, региональному директору по продажам Cosmos Group;
• Номинация «Лучший курортный отель» — Four Seasons Resort Bora Bora, Французская Полинезия; премия вручена Нине Коваленко, менеджеру по работе с клиентами;
• Номинация «Лучшие круизы» — Royal Caribbean; премия вручена Александру Самунджяну, представителю круизной компании Royal Caribbean International;
• Номинация «Лучший интернет-сервис» — Maps.me; премия вручена Евгению Лисовскому, руководителю проекта Maps.me;
• Номинация «Лучшая передача о путешествиях» — «Орёл и решка. Америка» (телеканал «Пятница!»); премия вручена Лилие Маркалайниной, продюсеру телеканала «Пятница!»;
• Номинация «Лучший тревел-блогер» — Леонид Пашковский; поскольку Леонид в это время находился в Мьянме, премию за него получил еще один отличный тревел-блогер Александр Федоров.
-
Открытие годаВручает Сергей Рязанский — лётчик-космонавт, герой Российской Федерации. Получает Госпожа Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландии в Российской Федерации.
-
Российский экологический отдыхНаграду вручает Сергей Рязанский. Награду получает Министр по культуре и туризму Калининградской области — Ермак Андрей Викторович.
-
Российский этнический отдыхНаграду получает Остапенко Лариса Валентиновна, руководитель Туристского информационного центра Хакасии. Награду вручает Тимофей Баженов — журналист, ведущий нового проекта на телеканале РЕН ТВ «Как устроен мир».
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Оздоровительный отдыхНаграду получает Ксения Кобякова — директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник по туризму посольства Израиля в РФ. Награду вручает Лика Длугач — телеведущая, журналист, главный редактор журнала Wedding.
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АгротуризмНаграду получает Наталья Николаевна Ващило — советник посольства Республики Беларусь в РФ. Вручает награду Лика Длугач.
-
Лучшая международная авиакомпанияНаграду получает Вадим Бесперстов — директор авиакомпании Emirates в России и СНГ. Награду вручает генеральный директор и издатель газеты «Ведомости» Глеб Прозоров.
-
Лучшая российская авиакомпанияНаграду получает Вера Абанина — заместитель руководителя пресс-службы ПАО «Аэрофлот», вручает Глеб Прозоров.
-
Российский курортный отельНаграду получает Ирина Ерошевич — региональный директор по продажам Cosmos Group.
-
Лучшие круизыНаграду получает Александр Самунджян — представитель круизной компании Royal Caribbean International. Награду вручает Александр Цыпкин — современный российский писатель
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Лучший интернет-сервисНаграду получает руководитель проекта Maps.me — Евгений Лисовский. Награду вручает шеф-фотограф «National Geographic Россия» Андрей Каменев.
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Лучший тревел-блогерНаграду вручает телеведущий и журналист Владимир Раевский
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Награду в номинации «Лучший курортный отель» получает Нина Коваленко, менеджер по работе с клиентами Four Seasons Resort Bora Bora. Награду вручает Алина Артц.
• Спецноминация «Лучшие автомобильные маршруты России» от партнера проекта Volkswagen California — Александр Люкшин с маршрутом «Эстетика Северной Пармы»;
• Спецноминация «Музейное открытие года» — Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»; премия вручена Анастасии Савченко, представителю Министерства культуры Московской области;
• Спецноминация «Лучший курорт российского побережья» — Kempinski Grand Hotel Gelendzhik; премия вручена Алене Лукиной, менеджеру по рекламе и связям с общественностью;
• Спецноминация «Надежный гаджет для путешествий» — ASUS ZenFone; премия вручена Кириллу Погорелову, руководителю пресс-службы компании ASUS в РФ;
• Спецноминация «Надежная техника для путешествий» — ноутбуки серии ASUS ZenBook; премия вручена Александре Чернорай, менеджеру по управлению проектами компании ASUS в РФ.
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Победитель специальной номинации «Лучшие автомобильные маршруты России» Александр Люкшин и глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили Михаил Семенихин
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Ирина Ковалевич вручает награду в специальной номинации «Лучший курорт российского побережья» отелю Kempinski Grand Hotel Gelendzhik. Награду получает менеджер по рекламе и связям с общественностью отеля Алена Лукина.
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Награду за победу в специальной номинации «Надежный гаджет для путешествий» получают смартфоны ASUS ZenFone. Награду из рук фотографов Тимура Ханова и Леонида Арончикова получает Кирилл Погорелов, руководитель пресс-службы компании ASUS в РФ.
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Победителем в специальной номинации «Надежная техника для путешествий» становятся ноутбуки ASUS ZenBook. Награду получает Александра Чернорай, менеджер по управлению проектами компании ASUS в РФ.
Премии вручали:
Сергей Горшков — фотограф дикой природы, обладатель множества престижных национальных и международных наград;
Константин Ивлев — шеф-повар, ресторатор, основатель компании Ivlev Group, телеведущий;
Николай Табашников — главный редактор телеканала «Моя планета»;
Юлия Зимина — актриса театра и кино, телеведущая (Первый канал);
Георгий Черданцев — российский спортивный комментатор, теле- и радиоведущий;
Марк Подрабинек — тележурналист, фотограф и путешественник, ведущий на канале «Моя планета»;
Сергей Рязанский — лётчик-космонавт, герой Российской Федерации. Первый в мире учёный — командир космического корабля;
Ирина Ковалевич — издатель российских журналов National Geographic и National Geographic Traveler;
Тимофей Баженов — журналист, ведущий нового проекта на телеканале РЕН ТВ «Как устроен мир»;
Алина Артц — генеральный директор и главный редактор музыкального телеканала Европа Плюс ТВ, певица и ведущая;
Александр Цыпкин — современный российский писатель, автор бестселлера «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории»;
Андрей Каменев — шеф-фотограф «National Geographic Россия»;
Ольга Яковина — главный редактор журнала «Narional Geographic Traveler»;
Ирина Чеснокова — актриса театра и кино, теле- и радиоведущая;
Лика Длугач — телеведущая, журналист, главный редактор журнала WEDDING;
Глеб Прозоров — генеральный директор, издатель, газета «Ведомости»;
Михаил Семенихин — глава марки Volkswagen Коммерческие Автомобили;
Владимир Раевский — журналист и телеведущий;
Тимур Ханов — фотограф;
Леонид Арончиков — фотограф.
-
Константин Ивлев — шеф-повар, ресторатор, основатель компании Ivlev Group, телеведущий, и Дмитрий Смирнов — представитель Австрийского национального туристического офиса.
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Светлана Антонова — директор по маркетингу и развитию бренда группы изданий National Geographic в России, Демьян Кудрявцев — основатель Издательского Дома Moscowtimes, Александр Цыпкин — современный российский писатель
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Иванов Сергей Евгеньевич — председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, Ольга Яковина — главный редактор журнала National Geographic Traveler, Александр Самунджян — представитель круизной компании Royal Caribbean International
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Огромное спасибо людям, весь вечер создававшим праздничное настроение:
группе Masala Quartet, показавшей, что такое настоящий джаз;
гениям бразильского ритма — барабанщикам Bloco Clandestino, и зажигательным танцовщицам Que Beleza!;
ребятам из театра танца Анны Кузнецовой Art Dance Club, наглядно продемонстрировавшим, за что им регулярно вручают международные награды;
коллективу японского народного танца «Кисэки-но Хана» при поддержке Японского дома и фестиваля Hinode Power Japan;
мастерам фолка из группы Намгар;
ансамблю армянских народных танцев «Nur Dance»;
группе All Yellow.
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Встреча гостей с группой Masala Quartet
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Группа бразильских барабанщиков Bloco Clandestino и танцевальный коллектив Que Beleza!
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Армянский ансамбль «Nur Dance». Художественный руководитель Тимур Аганисян.
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Выступление коллектива японского народного танца «Кисэки-но Хана» при поддержке Японского дома и фестиваля Hinode Power Japan.
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Выступление группы All Yellow
Отдельная благодарность нашим партнерам, сделавшим церемонию очень вкусной:
• одному из мировых лидеров в категории премиум-чая Newby Teas;
• кофейному корнеру West 4;
• ресторану дальневосточной кухни «Рыба мечты»;
• французскому кафе «Мишель»;
• ресторану северной кухни «Bjorn»;
• кафе «Уттупура» центра «Керала»;
• ресторану авторской кухни Stories;
• проекту эквадорской кухни «Тres Leches»;
• ресторану авторской восточной кухни OXUS;
• компании Coca-Cola;
• кейтеринговой компании RestoCross.
За техническое обеспечение наш поклон Lucky Production, генеральному зайстройщику премии, и «РадиоВизит». За освещении на Премии благодарим компанию GoboPro. Также от души благодарим отель «Флагман» и проект «Мой чистый дом».
И, разумеется, церемония NGTA 2018 была бы невозможна без:
• роскошных нарядов от Gant, Barbour и «Прокат платьев»;
• изысканных вин от Eurowine;
• чудесных цветов от «Это тебе»;
• мастеров укладки и макияжа от Schwarzkopf и Clarins.
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National Geographic Traveler Awards 2018 получился по-настоящему классным. National Geographic Traveler Awards 2019 станет еще круче — до встречи в следующем году!