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Подведены итоги фотоконкурса «Дикая природа России 2018»
Жюри выбрало победителей и призеров во всех номинациях конкурса. Судейство прошло в отеле StandArt на Страстном бульваре.
National Geographic Россия
30 октября 2018 в 16:50
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В этом году был значительно расширен состав жюри, в который вошли:
– Даррен Смит (заместитель редакционного директора отдела международных изданий National Geographic);
– Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»);
– Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
– Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
– Владислав Флярковский (ведущий воскресной программы «Новости культуры» телеканала «Культура»);
– Евгения Тимонова (натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей»);
– Гаянэ Петросян (журналист, режиссер картины «Рожденные свободными»).
Кроме того, в фотоконкурсе «Дикая природа России 2018» появились три новые номинации: «Искусство в природе», «Движение в природе» и «Видео», где участники могли представить короткие ролики о дикой природе России. Номинация «Движение в природе» прошла при поддержке Ford, который в жюри конкурса представила руководитель группы по связям с общественностью Любовь Карчевская.
Также была изменена схема участия в номинации «Мобильное фото». Теперь снятые на телефон фотографии можно было отправлять сразу на страницу конкурса, без дополнительных публикаций в социальных сетях с хештегом, как это было в прошлые годы. Данная номинация проходила при поддержке компании Huawei, от которой в качестве члена жюри выступила PR-менеджер – Ася Смирнова.
Имена победителя и призеров конкурса будут объявлены на церемонии открытия отчетной фотовыставки, которая пройдет в конце декабря в Центральном доме художника по адресу: Москва, Крымский вал, 10. Следите за обновлениями на Nat-geo.ru и в наших соцсетях (раз, два, три, четыре, пять).
Также была изменена схема участия в номинации «Мобильное фото». Теперь снятые на телефон фотографии можно было отправлять сразу на страницу конкурса, без дополнительных публикаций в социальных сетях с хештегом, как это было в прошлые годы. Данная номинация проходила при поддержке компании Huawei, от которой в качестве члена жюри выступила PR-менеджер — Ася Смирнова.
Имена победителя и призеров конкурса будут объявлены на церемонии открытия отчетной фотовыставки, которая пройдет в конце декабря в Центральном доме художника по адресу: Москва, Крымский вал, 10. Следите за обновлениями на Nat-geo.ru и в наших соцсетях (раз, два, три, четыре, пять).