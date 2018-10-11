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Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
«National Geographic Россия» и шеф-фотограф журнала Андрей Каменев приглашают в путешествие к Самарканду и Бухаре — жемчужинам Великого Шёлкового пути.
11 октября 2018 в 12:38
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С 3 по 8 ноября мы отправляемся в фотоэкспедицию в сказочный Узбекистан и зовем вас с собой. Наш маршрут пройдет по старейшим городам Азии – Ташкенту, Самарканду, Бухаре и Хиве.
Когда-то сюда стекались караваны, груженные сокровищами Поднебесной: шёлком, фарфором, чаем и пряностями. Богатые города, похожие на забытые в степи жемчужные зёрна, сулили усталым купцам прохладу и отдых. Они и теперь манят к себе путников и фотографов.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР
Во время поездки вы научитесь снимать городские пейзажи, портреты, репортажи и таймлапсы – в разное время суток и в разном освещении.
В стоимость тура «Жемчужины Шелкового пути» включено:
- проживание (вы можете выбрать одноместное или двухместное размещение);
- трёхразовое питание;
- трансфер внутри Узбекистана между городами;
- услуги гида на все время поездки;
- входные билеты в музеи, экскурсии;
- групповые и индивидуальные мастер-классы Андрея Каменева;
- медицинская страховка.
Авиаперелет не включен в стоимость тура.
Программу и стоимость экспедиции можно узнать на сайте клуба «Поехали». Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров клуб предоставляет 5%-скидку. Связаться с организаторами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР
Всем участникам будет вручён памятный диплом, а лучшие фотографии будут опубликованы на нашем сайте.
Торопитесь подать заявку – ваш заветный снимок уже совсем близко!
Фототур пройдет при поддержке Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.
Когда-то сюда стекались караваны, груженные сокровищами Поднебесной: шёлком, фарфором, чаем и пряностями. Богатые города, похожие на забытые в степи жемчужные зёрна, сулили усталым купцам прохладу и отдых. Они и теперь манят к себе путников и фотографов.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР
Во время поездки вы научитесь снимать городские пейзажи, портреты, репортажи и таймлапсы – в разное время суток и в разном освещении.
Кадр вашей мечты может поджидать вас на тесных городских улочках или оживленном базаре, под пологом юрты и у входа в медресе или городскую чайхану.
В стоимость тура «Жемчужины Шелкового пути» включено:
- проживание (вы можете выбрать одноместное или двухместное размещение);
- трёхразовое питание;
- трансфер внутри Узбекистана между городами;
- услуги гида на все время поездки;
- входные билеты в музеи, экскурсии;
- групповые и индивидуальные мастер-классы Андрея Каменева;
- медицинская страховка.
Авиаперелет не включен в стоимость тура.
Программу и стоимость экспедиции можно узнать на сайте клуба «Поехали». Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров клуб предоставляет 5%-скидку. Связаться с организаторами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР
Всем участникам будет вручён памятный диплом, а лучшие фотографии будут опубликованы на нашем сайте.
Торопитесь подать заявку – ваш заветный снимок уже совсем близко!
Фототур пройдет при поддержке Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.