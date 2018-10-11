  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Фото: Кирилл Самурский
  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Фото: Кирилл Самурский
  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Фото: Кирилл Самурский
  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Фото: Кирилл Самурский
NG-клуб

Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!

«National Geographic Россия» и шеф-фотограф журнала Андрей Каменев приглашают в путешествие к Самарканду и Бухаре — жемчужинам Великого Шёлкового пути.
11 октября 2018 в 12:38
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С 3 по 8 ноября мы отправляемся в фотоэкспедицию в сказочный Узбекистан и зовем вас с собой. Наш маршрут пройдет по старейшим городам Азии – Ташкенту, Самарканду, Бухаре и Хиве.

Когда-то сюда стекались караваны, груженные сокровищами Поднебесной: шёлком, фарфором, чаем и пряностями. Богатые города, похожие на забытые в степи жемчужные зёрна, сулили усталым купцам прохладу и отдых. Они и теперь манят к себе путников и фотографов. 

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР

  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Фото: Francisco Anzola
В поиске нужного ракурса и освещения поможет Андрей Каменев: шеф-фотограф «National Geographic Россия» будет передавать свое мастерство во время экскурсий, а по вечерам подробно комментировать снимки участников, указывая на сильные и слабые стороны работ.

Во время поездки вы научитесь снимать городские пейзажи, портреты, репортажи и таймлапсы – в разное время суток и в разном освещении. 
Кадр вашей мечты может поджидать вас на тесных городских улочках или оживленном базаре, под пологом юрты и у входа в медресе или городскую чайхану.

В стоимость тура «Жемчужины Шелкового пути» включено:

- проживание (вы можете выбрать одноместное или двухместное размещение);
- трёхразовое питание;
- трансфер внутри Узбекистана между городами;
- услуги гида на все время поездки;
- входные билеты в музеи, экскурсии;
- групповые и индивидуальные мастер-классы Андрея Каменева;
- медицинская страховка. 

Авиаперелет не включен в стоимость тура.

Программу и стоимость экспедиции можно узнать на сайте клуба «Поехали». Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров клуб предоставляет 5%-скидку. Связаться с организаторами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР

  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Фото: Кирилл Самурский

Всем участникам будет вручён памятный диплом, а лучшие фотографии будут опубликованы на нашем сайте.

Торопитесь подать заявку – ваш заветный снимок уже совсем близко! 

  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Фото: Кирилл Самурский


Фототур пройдет при поддержке Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

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