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Экотуризм в России: интервью с экс-главредом National Geographic Traveler

Александр Железняк — о разнице между тропинкой и тропой, о мышлении экологов и туристов, о лучших российских регионах для зелёного и аутдор туризма — и о будущем отечественных ООПТ.
14 сентября 2018 в 17:10
  • Экотуризм в России: интервью с экс-главредом National Geographic Traveler

С 17 по 20 октября 2018 в Сочи пройдёт конференция «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России». Среди спикеров будет и Александр Железняк — путешественник, журналист и фотограф, возглавлявший российскую редакцию National Geographic Traveler с 2008 по 2015 год.

Мы расспросили коллегу об октябрьской конференции и его нынешней работе. Наш разговор — перед вами.

О чём планируешь рассказать на сочинском форуме?

На форуме буду рассказывать, в частности, про тропы — собственно, то, чем плотно занимаюсь последние несколько лет. О том, что создали Ассоциацию развития национальных троп.

В целом про необходимость изменения законодательной базы в области природной рекреации и про наши наработки в этой сфере. Тропы — это частный случай; проблема — в развитии туризма на природных территориях.

А в чём проблема-то? Ну, есть тропинка — гуляй себе. И маршруты есть тоже.

Говоришь, как чиновник. Они тоже не понимают разницы между тропинкой для зверей и для людей, между маршрутом и оборудованной тропой. Это ключевые понятия: маршрут — это линия на карте или описание в интернете. А оборудованная тропа — это инженерное сооружение, которое компенсирует нагрузку человека на природу: мостики, мусорки, родники, парковки, места отдыха, туалеты, наконец, и многое другое.

Я ещё во время работы в National Geographic Traveler интересовался этим направлением, но скорее как потребитель и журналист. Видел конечный продукт, популяризировал его как мог. Сейчас абсолютно иной уровень: мне стало интересно, как можно реализовать подобные проекты у нас в стране.

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