Экологический фестиваль «Красота в действии»
Журнал «National Geographic Россия» представит на мероприятии:
• Инсталляция об альтернативном способе выработки энергии
Могут ли растения вырабатывать электричество? Могут, и убедиться в этом можно при помощи уникальной инсталляции «Green Spark», которая предлагает альтернативный способ выработки энергии — из растений.
У каждого желающего будет возможность «с головой» окунуться в мир науки внутри 2,5-метровой конструкции из десятков видов растений парящих в керамических сосудах.
• Интерактивный парк
Дети тоже не останутся без дела! «National Geographic Россия» и «Забава Digital by Hello Computer» приглашают их в интерактивный парк, где они смогут оживить свои рисунки.
• Кинопросмотр
Посмотреть кино или пойти в парк? Гостям фестиваля не придется выбирать, потому что в парке будут организованы показы фильмов от National Geographic Channel под открытым небом.
В рамках мероприятия также можно:
• Посетить бьюти-зоны марки Ив Роше, чтобы пройти аппаратную диагностику кожи лица, сделать макияж или прическу;
• Принять участие в экологических мастер-классах: сделать эко-игрушку «травянчик», кормушку для птиц или ободок из цветов;
• Сходить на тренировку от фитнес-студии TRIB3 или заняться йогой;
• Посадить кустарники на одной из аллей парка.
Приходите на фестиваль и внесите вклад в зеленое будущее планеты вместе с маркой Ив Роше и журналом «National Geographic Россия»!
Где: ВДНХ (бывшая площадь Колеса обозрения)
Когда: 29 июля