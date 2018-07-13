Третий Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
Индонезия — крупнейшее островное государство в мире, ее часто называют «Страной тысячи островов». По разнообразию природных и рукотворных чудес Индонезии найдется мало равных: грозные вулканы и дремучие джунгли, древние храмы и хай-тек небоскребы, чайные и кофейные плантации, крошечные острова, населенные практически не знающими цивилизации племенами, и более 700 народностей в целом, необычная кухня… В 2017 году в Индонезии побывало свыше 14 миллионов иностранных туристов — и это новый рекорд страны.
Третий Фестиваль Индонезии познакомит москвичей и гостей города с этой многогранной страной. Впервые в России будет представлен Музей индонезийского искусства, где гости смогут увидеть уникальные экспонаты — артефакты индонезийской истории, настоящие произведения искусства — картины, деревянные скульптуры, керамику, батик, музыкальные инструменты, привезенные из Индонезии, которые до этого ни разу не были представлены широкой публике.
Еще одним новым пунктом программы станет Морская зона, где гости смогут принять участие в регате на радиоуправляемых мини-яхтах и выиграть сертификаты на обучение яхтингу или прогулку на яхте. Для тех, кто жаждет настоящей стихии, по водным каналам парка будут плавать парусники — можно будет и просто покататься, и пройти экспресс-курс обучения азам управления парусной лодкой. Здесь же будет установлен 15-метровый бассейн для занятия серфингом и 7-метровый погружной бассейн для обучения дайвингу.
На площадках фестиваля пройдут представления всемирно известного кукольного театра теней «Ваянг Кулит». Куклы ваянг-кулит плоские, вырезаны из буйволовой кожи и прикреплены к бамбуковому стержню. Головой куклы и торсом управляют, держа за стержень, и водят ее руками с помощью палочек-чемпуритов. Во время представления кукол подсвечивают специальной лампой, а на белом экране появляются их тени. Представление будет сопровождать музыка, которую исполнит яванский оркестр «Гамелан». Эти и другие потрясающие по красоте и колориту выступления артистов из различных уголков Индонезии можно будет увидеть на двух сценах фестиваля — Главной и Джакарты.
На фестивале можно будет принять участие в символической свадебной церемонии на берегу реки в фантастически красивых декорациях, облачившись в традиционные наряды.
Одной из главных интриг фестиваля станет Супер-Квест — пройти его до конца означает получить возможность выиграть ценные призы от партнеров фестиваля, в том числе 100 ваучеров на проживание в лучших отелях Индонезии.
Настоящим визуальным пиршеством обещает стать показ самого известного индонезийского дизайнера Ферри Сунарто. В этом году он привезет коллекцию «Посвящение», выпущенную в коллаборации с Batik Keris — компании, которая на протяжении десятилетий сохраняет традиции росписи батика на индонезийском архипелаге и предлагает ткани ручной работы высочайшего качества и невероятной красоты и сложности узора. Эта коллекция — манифест дизайнера, посвятившего всю жизнь продвижению любимой страны, в ней он виртуозно соединяет традиции и экзотику с современным стилем, используя пастельные цвета голубого, горчичного и бургундского. Показ Ферри Сунарто пройдет в воскресенье, 5 августа.
А еще:
• индонезийский рынок;
• йога, массаж и аюрведа;
• уроки танцев;
• лингвистика;
• лекторий;
• анимационные и интерактивные детские площадки;
• зона предсказаний;
• и многое-многое другое.
Официальное открытие фестиваля состоится 3 августа в 15:00. Вход свободный!
Первые два Фестиваля Индонезии с огромным успехом прошли в саду «Эрмитаж» в Москве в августе 2016 и 2017 годов.
Сайт фестиваля: indonesiafest.ru