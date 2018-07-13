  • Третий Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
  • Третий Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
  • Третий Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
  • Третий Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
NG-клуб

Третий Фестиваль Индонезии пройдет в Москве

С 3 по 5 августа в парке «Красная Пресня» пройдет Третий Фестиваль Индонезии в Москве, организованный по инициативе Посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке Правительства Москвы.
13 июля 2018 в 19:30

Индонезия — крупнейшее островное государство в мире, ее часто называют «Страной тысячи островов». По разнообразию природных и рукотворных чудес Индонезии найдется мало равных: грозные вулканы и дремучие джунгли, древние храмы и хай-тек небоскребы, чайные и кофейные плантации, крошечные острова, населенные практически не знающими цивилизации племенами, и более 700 народностей в целом, необычная кухня… В 2017 году в Индонезии побывало свыше 14 миллионов иностранных туристов — и это новый рекорд страны.

Третий Фестиваль Индонезии познакомит москвичей и гостей города с этой многогранной страной. Впервые в России будет представлен Музей индонезийского искусства, где гости смогут увидеть уникальные экспонаты — артефакты индонезийской истории, настоящие произведения искусства — картины, деревянные скульптуры, керамику, батик, музыкальные инструменты, привезенные из Индонезии, которые до этого ни разу не были представлены широкой публике.

Еще одним новым пунктом программы станет Морская зона, где гости смогут принять участие в регате на радиоуправляемых мини-яхтах и выиграть сертификаты на обучение яхтингу или прогулку на яхте. Для тех, кто жаждет настоящей стихии, по водным каналам парка будут плавать парусники — можно будет и просто покататься, и пройти экспресс-курс обучения азам управления парусной лодкой. Здесь же будет установлен 15-метровый бассейн для занятия серфингом и 7-метровый погружной бассейн для обучения дайвингу.

Читать далее

Тоже интересно

Десятки неизвестных ранее видов морских существ обнаружены в Индонезии

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Грибники бьют тревогу. В чем дело
Грибники бьют тревогу. В чем дело
Тоже интересно
Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: гастрономия
Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: гастрономия
Главные аксессуары этого лета
Главные аксессуары этого лета