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«ААА»Фаворит «Дикой природы России 2015» Фото: Лабусова Ольга
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Белое чудо ЯмалаФаворит «Дикой природы России» 2015 и 2016 годов Фото: Игорь Кузнецов
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Из глубиныФаворит «Дикой природы России 2015» Фото: Владимир Остапенко
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Я сегодня вам принес не букет из свежих розФаворит «Дикой природы России 2017» Фото: Дмитрий Вилюнов
Фотовыставка «Дикая природа России» открыта в Барнауле
Вплоть до 12 августа в Алтайском крае можно посмотреть самые красивые и необычные снимки «Дикой природы России».
18 июля 2018 в 12:00
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Фотоконкурс «Дикая природа России» проводится нашим журналом с 2011 года. В прошлом году на суд жюри было представлено больше 60 000 фотографий. Мы отобрали из них лучшие — и с радостью представляем их в Барнауле!
Самыми крутыми фотоснимками можно полюбоваться с 13 июля по 12 августа в музее «Город»!
Адрес: музей «Город», проспект Ленина, 111.
Режим работы:
Среда — воскресенье: 10:00 — 18:00
Понедельник, вторник — выходные.
13 июля прошло открытие нашей выставки. На церемонии выступили:
• Директор музея — Наталья Владимировна Вакалова
• Заместитель управляющего по МСБ Алтайского региона ПАО «БИНБАНК» — Андрей Владимирович Белоусов
• Призер фотоконкурса «Дикая природа России 2017» Павел Филатов, который проживает в Барнауле.
А также состоялся розыгрыш альбомов «Дикая природа России».
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Открылa выставку этно-фолк группа «Рунара».
Воду на мероприятие предоставили «Алтайские продукты».
Фоторепортаж церемонии открытия вёл Максим Наземцев.