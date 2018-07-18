  • «ААА»
    «ААА»
    Фаворит «Дикой природы России 2015» Фото: Лабусова Ольга
  • Белое чудо Ямала
    Белое чудо Ямала
    Фаворит «Дикой природы России» 2015 и 2016 годов Фото: Игорь Кузнецов
  • Из глубины
    Из глубины
    Фаворит «Дикой природы России 2015» Фото: Владимир Остапенко
  • Я сегодня вам принес не букет из свежих роз
    Я сегодня вам принес не букет из свежих роз
    Фаворит «Дикой природы России 2017» Фото: Дмитрий Вилюнов
NG-клуб

Фотовыставка «Дикая природа России» открыта в Барнауле

Вплоть до 12 августа в Алтайском крае можно посмотреть самые красивые и необычные снимки «Дикой природы России».
18 июля 2018 в 12:00
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Фотоконкурс «Дикая природа России» проводится нашим журналом с 2011 года. В прошлом году на суд жюри было представлено больше 60 000 фотографий. Мы отобрали из них лучшие — и с радостью представляем их в Барнауле!

Самыми крутыми фотоснимками можно полюбоваться с 13 июля по 12 августа в музее «Город»!


Адрес: музей «Город», проспект Ленина, 111.

Режим работы:
Среда — воскресенье: 10:00 — 18:00
Понедельник, вторник — выходные.

  • Фотовыставка «Дикая природа России» открыта в Барнауле
    Фаворит конкурса «Дикая природа России 2017» Фото: Юрий Сорокин

13 июля прошло открытие нашей выставки. На церемонии выступили:

• Директор музея — Наталья Владимировна Вакалова
• Заместитель управляющего по МСБ Алтайского региона ПАО «БИНБАНК» — Андрей Владимирович Белоусов
• Призер фотоконкурса «Дикая природа России 2017» Павел Филатов, который проживает в Барнауле.

А также состоялся розыгрыш альбомов «Дикая природа России».

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.

  • Фото: Максим Наземцев
  • Фото: Максим Наземцев
  • Фото: Максим Наземцев
  • Фото: Максим Наземцев
  • Фото: Максим Наземцев
  • Фото: Максим Наземцев
  • Фото: Максим Наземцев

Открылa выставку этно-фолк группа «Рунара».
Воду на мероприятие предоставили «Алтайские продукты».
Фоторепортаж церемонии открытия вёл Максим Наземцев.

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