  • «ААА»
    «ААА»
    Фаворит «Дикой природы России 2015» Фото: Лабусова Ольга
  • Белое чудо Ямала
    Белое чудо Ямала
    Фаворит «Дикой природы России» 2015 и 2016 годов Фото: Игорь Кузнецов
  • Из глубины
    Из глубины
    Фаворит «Дикой природы России 2015» Фото: Владимир Остапенко
  • Я сегодня вам принес не букет из свежих роз
    Я сегодня вам принес не букет из свежих роз
    Фаворит «Дикой природы России 2017» Фото: Дмитрий Вилюнов
NG-клуб

Фотовыставка «Дикая природа России» едет в Барнаул

12 июля самые красивые и необычные снимки «Дикой природы России» прибудут в Алтайский край.
22 июня 2018 в 18:56
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Фотоконкурс «Дикая природа России» проводится нашим журналом с 2011 года. В прошлом году на суд жюри было представлено больше 60 000 фотографий. Мы отобрали из них лучшие — и скоро с радостью представим их в Барнауле!

Самыми крутыми фотоснимками 2017 года можно будет полюбоваться с 12 июля по 12 августа в музее «Город»!


Адрес: музей «Город», проспект Ленина, 111.

Режим работы:
Среда — воскресенье: 10:00 — 18:00
Понедельник, вторник — выходные.

  • Фотовыставка «Дикая природа России» едет в Барнаул
    Фаворит конкурса «Дикая природа России 2017» Фото: Юрий Сорокин

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