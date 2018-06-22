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«ААА»Фаворит «Дикой природы России 2015» Фото: Лабусова Ольга
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Белое чудо ЯмалаФаворит «Дикой природы России» 2015 и 2016 годов Фото: Игорь Кузнецов
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Из глубиныФаворит «Дикой природы России 2015» Фото: Владимир Остапенко
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Я сегодня вам принес не букет из свежих розФаворит «Дикой природы России 2017» Фото: Дмитрий Вилюнов
Фотовыставка «Дикая природа России» едет в Барнаул
12 июля самые красивые и необычные снимки «Дикой природы России» прибудут в Алтайский край.
22 июня 2018 в 18:56
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Фотоконкурс «Дикая природа России» проводится нашим журналом с 2011 года. В прошлом году на суд жюри было представлено больше 60 000 фотографий. Мы отобрали из них лучшие — и скоро с радостью представим их в Барнауле!
Самыми крутыми фотоснимками 2017 года можно будет полюбоваться с 12 июля по 12 августа в музее «Город»!
Адрес: музей «Город», проспект Ленина, 111.
Режим работы:
Среда — воскресенье: 10:00 — 18:00
Понедельник, вторник — выходные.