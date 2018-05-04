  • Бандерас в роли Пикассо: новый сезон сериала National Geographic
  • Бандерас в роли Пикассо: новый сезон сериала National Geographic
NG-клуб

Бандерас в роли Пикассо: новый сезон сериала National Geographic

Актеры, сюжет, время в эфире — рассказываем все, что нужно знать о новом сезоне сериала «Гений».
National Geographic Россия
4 мая 2018 в 19:41

Пабло Пикассо — один из самых неоднозначных и известных живописцев в истории.

Он прожил 91 год, больше 80 лет посвятил искусству — и создал около 50 000 работ. Его неудержимая и страстная натура проявлялась и не только в творчестве: многочисленные любовницы и жены сменяли друг друга. Какова была его жизнь — и какой была эпоха, в которой он творил? Какие события стоят за «голубым» или розовым периодом его творчества? Что такое кубизм и сюрреализм — и как они зарождались? Ответы — по понедельникам в 18:00 и 22:00 на канале National Geographic.

10 полнометражных эпизодов сериала «Гений» будут посвящены жизни человека по имени Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Криспин Мария Ремедиос де ла Сантисима Тринидад Руис Пикассо.

Антонио Бандерас («Кожа, в которой я живу», «Маска Зорро») воплощает на экране образ великого художника. А роль мoлодого Пабло исполнил Алекс Рич («Блеск», «Настоящий детектив»).

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