Бандерас в роли Пикассо: новый сезон сериала National Geographic
Пабло Пикассо — один из самых неоднозначных и известных живописцев в истории.
Он прожил 91 год, больше 80 лет посвятил искусству — и создал около 50 000 работ. Его неудержимая и страстная натура проявлялась и не только в творчестве: многочисленные любовницы и жены сменяли друг друга. Какова была его жизнь — и какой была эпоха, в которой он творил? Какие события стоят за «голубым» или розовым периодом его творчества? Что такое кубизм и сюрреализм — и как они зарождались? Ответы — по понедельникам в 18:00 и 22:00 на канале National Geographic.
10 полнометражных эпизодов сериала «Гений» будут посвящены жизни человека по имени Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Криспин Мария Ремедиос де ла Сантисима Тринидад Руис Пикассо.
Антонио Бандерас («Кожа, в которой я живу», «Маска Зорро») воплощает на экране образ великого художника. А роль мoлодого Пабло исполнил Алекс Рич («Блеск», «Настоящий детектив»).
Клеманс Поэзи («Туннель», «Последний портрет») сыграла роль Франсуазы Жило, французской художницы и автора ряда бестселлеров, которая в течение почти десяти лет поддерживала отношения с Пикассо и родила от него двоих детей. Жило стала его единственной любовницей, обладавшей достаточно сильным характером, чтобы выдерживать в течение столь долгого времени его буйный нрав и постоянное стремление вырваться на свободу. Себастьян Роше («Молодой папа», «Человек в высоком замке») сыграл роль Эмиля Жило, деспотичного отца Франсуазы, Роберт Шиэн («Фортитьюд», «Неудачники») сыграл роль Карлоса Касагемаса, испанского поэта и студента, учившегося на художника, который был одним из самых близких друзей Пикассо, Поппи Делевинь («Кингсман: Золотое кольцо», «Меч короля Артура») исполнила роль Мари-Терезы Уолтер, любовницы и музы Пикассо, которая стала матерью его первой дочери, Эшлинг Франчози («Игра престолов», «Крах») появилась в образе Фернанды Оливье, французской художницы и натурщицы, с которой Пикассо написал более 60 портретов.
История на экране: о чем сериал?
Действие сериала «Гений: Пикассо», охватывающее период жизни великого художника с того времени, когда он будучи молодым человеком Пабло (Рич), стремился творчеством выразить свои взгляды на жизнь, и до того момента, когда он стал признанным художником, непревзойденным мастером, творившим в мистической манере, известным как Пикассо (Бандерас), начинается в приморском испанском городе Малаге.
Пабло-ребенок (Алессио Скальзотто) учится рисовать под руководством своего отца, Хосе Руиса Бласко (Дэвид Уилмот («Анна Каренина», «Однажды в Ирландии»), который работает учителем рисования в местной школе.
Отказавшись продолжать обучение, которое оплачивал его богатый дядя, доктор Сальвадор Руис (Жорди Молья, «Риддик», «Рыцарь дня»), Пабло встречает в таверне в Барселоне, в которой собирается свободолюбивая молодежь, Карлоса Касагемаса (Шиэн). Родственные души, они вдвоем уезжают в Париж в поисках славы и богатства. Вдохновленный парижской ночной жизнью, но разочарованный необходимостью имитировать классические стили живописи, которым отдают предпочтение продавцы и покупатели, Пабло решает создать новый вид живописи, который, по его мнению, должен найти своего покупателя. Однако после трагедии (самоубийства Касагемаса) в творчестве Пабло происходит драматический поворот, и он обращается к палитре, почти целиком состоящей из оттенков синего.
Живя в ветхой комнате на Монмартре, Пабло часто посещает местное кафе, где собираются его друзья, включая французского поэта, художника, писателя и критика Макса Жакоба (Найт). Здесь же он встречает свою будущую любовницу Фернанду Оливье (Франчози) и рисует ее портреты, наполненные любовью и нежностью. Сменив палитру и манеру рисования, Пабло обращается к изображениям ярмарок и цирковых артистов в оттенках розового и белого. Его игривый стиль рисования привлекает внимание посредников и покровителей, в том числе богатых американцев, живущих в Париже, а в особенности Гертруду (Tрейси Чимо, «Плохие евреи») и Лео Стайн (Иддо Голдберг, «Острые козырьки»).
Пикассо (Бандерас) в возрасте примерно сорока лет завязывает тайный роман с Мари-Терезой Уолтер (Делевинь) значительно моложе него. Пикассо и Уолтер некоторое время после рождения общей дочери живут вместе. Несмотря на то, что скромная и мягкая Уолтер становится для Пикассо тихой гаванью после бурных романов, отсутствие у нее интеллектуального и духовного любопытства становится для него невыносимы. Пикассо начинает новый роман с Дорой Маар (Колли), красавицей и успешным фотографом, которая не уступает ему в интеллекте, энергии и страсти. Маар становится его любовницей.
Как-то сидя в ресторане с Маар, с которой он вскоре расстанется, Пикассо встречает Франсуазу Жило (Поэзи), которая обедает со своей школьной подругой, студенткой художественной школы Женевьевой Алико (Стефани Кайяр, «Крутые меры») и с киноактером Аленом Кюни (Флинн). Между ними очень быстро вспыхивает страсть, несмотря на то, что ей всего 21 год, а ему уже 61. Жило родит Пикассо двоих детей — сына Клода и дочь Палому, но в конечном счете их пути расходятся.
Съемки проходили по всей Европе: в Париже, Барселоне, Будапеште и на Мальте.
Подробности о сериале — на канале National Geographic.