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Лучшие материалы 2017 года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала

По традиции в конце декабря Андрей Паламарчук составляет свой личный топ-10 статей, вышедших за год в журнале.
Андрей Паламарчук
30 декабря 2017 в 18:33
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  • Лучшие материалы 2017 года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
    Главный редактор Андрей Паламарчук Фото: Виктор Халитов

Новый Арал: какая участь уготована озеру Балхаш

Почему?

Это была целая экспедиция — вдоль реки Или и побережья Балхаша. Писатель и внимательный знаток природы Ася Датнова написала прекрасный текст, это не журналистика даже, а настоящая литература. Я не представляю никого, кто справился бы с этой задачей лучше нее, хотя ей и было непросто в той поездке. Фотографии Андрея Каменева, как всегда, на высоте.

  • Лучшие материалы 2017 года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
    Фото: Андрей Каменев

Цитата:

…И вот, наконец, Балхаш. Озеро мучают штормы. По горизонту оно обложено туманными бело-серыми столбами туч. Переправляемся в узком месте, нас провожают крачки, чайки-хохотуньи — но вскоре вода пустеет, набегают ровные мелкие волны, катер шлепает носом на их ухабах, не видно берегов, только открытая синевато-мутная вода.

Человек 4.0

Почему?

Восхищаюсь умением американской редакции работать с большими объемами информации. Огромная статья, обобщающая самые разные идеи и прогнозы о том, как будет эволюционировать человек в будущем — в том числе с помощью новых технологий. А еще там отличные иллюстрации — футуристические!

  • Лучшие материалы 2017 года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
    Иллюстрации: Оуэн Фримен

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