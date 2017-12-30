Лучшие материалы 2017 года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
Новый Арал: какая участь уготована озеру Балхаш
Это была целая экспедиция — вдоль реки Или и побережья Балхаша. Писатель и внимательный знаток природы Ася Датнова написала прекрасный текст, это не журналистика даже, а настоящая литература. Я не представляю никого, кто справился бы с этой задачей лучше нее, хотя ей и было непросто в той поездке. Фотографии Андрея Каменева, как всегда, на высоте.
Цитата:
…И вот, наконец, Балхаш. Озеро мучают штормы. По горизонту оно обложено туманными бело-серыми столбами туч. Переправляемся в узком месте, нас провожают крачки, чайки-хохотуньи — но вскоре вода пустеет, набегают ровные мелкие волны, катер шлепает носом на их ухабах, не видно берегов, только открытая синевато-мутная вода.
Человек 4.0
Восхищаюсь умением американской редакции работать с большими объемами информации. Огромная статья, обобщающая самые разные идеи и прогнозы о том, как будет эволюционировать человек в будущем — в том числе с помощью новых технологий. А еще там отличные иллюстрации — футуристические!
Цитата: Читать далее
Чтобы в пределах вида Homo sapiens началось расхождение признаков и свойств, требуется изоляция какой-то его группы на тысячи лет, что на Земле маловероятно. Но, возможно, нам удастся создать небольшое поселение на Марсе. Профессор астрономии Крис Импи считает, что тело идеального марсианина станет более вытянутым и стройным — такова будет реакция на уменьшение гравитации, — а кожный покров лишится волос по причине отсутствия пыли в новой среде обитания.
Избранные воины Ивана Грозного
Строили объездную дорогу вокруг Звенигорода — нашли арсенал XVI века, в том числе два прекрасно сохранившихся шлема. Что нам могут рассказать находки? Я попросил написать об этом Настю Крутикову, нашего самого молодого (и очень талантливого!) автора. Ей удалось оживить давно ушедшую эпоху.
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Картина художника круга Лукаса Кранаха Старшего «Битва под Оршей» (1525−1535), живописующая сражение 1514 года, считается самым достоверным изображением русского войска (слева, в узнаваемых сфероконических шлемах), уступившего в том сражении польско-литовским силам. Источник: Muzeum Narodowe w Warszawie
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Нам привычнее называть находки шлемами — но слово «шеломы» и с научной точки зрения вернее, и подходит им, пожалуй, больше: архаичные, массивные, способные рассказать многое и о тех, кому они принадлежали, и об эпохе в целом. Не позднее начала XVII века шеломы были спрятаны в подпол дома вместе с остальным арсеналом. Какой путь они прошли, прежде чем попасть к Елизаровым? Кем и где были изготовлены? Приходилось ли им принимать на себя удары вражеских сабель в кровавых сечах?..
Альбиносы: жизнь в страхе
Статья-шок. Уверен, мало кто из вас знает, как живется альбиносам в Танзании. Эта страна держит первое место в Африке по проценту людей с белой кожей: один на 1400 человек. На них здесь нападают и наносят увечья. Считается, что зелья и амулеты из фрагментов их тел приносят удачу.
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На мой вопрос о проблемах, с которыми он сталкивается, Эммануэль отвечает: дразнят из-за вырванных зубов. А потом решается на душераздирающее признание: «Трудно ходить в туалет. Друг помогает, но иногда не дает туалетную бумагу или слишком мало отрывает, мне не хватает».
Чудеса на виражах: полет колибри
В январе 2017-го мне повезло быть на выступлении фотографа Ананда Вармы в Национальном географическом обществе в Вашингтоне. В аудитории сидели почти все знаменитые фотографы National Geographic — воздух искрил от концентрации талантов. Ананд показал всем новые фотографии колибри и рассказал, как он их сделал — и зал приветствовал его овацией. И было за что — смотрите сами.
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Из пернатых лишь они умеют давать задний ход — в буквальном смысле летают задом наперед. А еще колибри — чемпионы по темпам обмена веществ среди всех позвоночных. В 2013 году ученые из Торонтского университета выяснили, что, если бы колибри были величиной с человека, каждую минуту порхания в воздухе им приходилось бы выпивать банку сладкой газировки — настолько быстро они сжигают сахар.
Почему мы врем
Врут все. Но что заставляет нас это делать? Классификация лжи — с примерами из истории. Настоящий высококачественный научпоп.
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Есть ли отличия в мозге лжецов на физиологическом уровне? В 2005 году психолог Ялинг Янг сопоставила сканы мозга людей из трех групп. Первая состояла из 12 опытных врунов, во второй было 16 пациентов с диссоциальным расстройством личности, не замеченных в склонности к обману, а в третью вошел 21 человек без каких-либо отклонений. И пришла к выводу: мозг лжецов содержал на 20 процентов больше нервных окончаний в префронтальной коре, что означает наличие большего количества связей и нейронных сетей. Возможно, поэтому они и лгут так часто — ведь им гораздо проще что-нибудь выдумать
«Сам я ничто, лишь простой смертный»: последний собиратель меда
Проникновенный, местами до слез, репортаж из жизни представителя умирающей профессии — собирателя горного галюциногенного меда в Восточном Непале. И фотографии Ренана Озтюрка — головокружительные во всех смыслах.
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42 года назад Маули Дхан увидел сон, который определил его судьбу. Это случилось, когда ему было 15 лет, в ночь, после того как он впервые помог отцу собрать мед.
«Я повис на краю скалы, запутавшись в паутине. Я пытался выбраться, когда увидел наверху большую белую обезьяну. Она опустила хвост, вытащила меня, и я спасся». Старейшины объяснили Маули, что ему явился сам Рангкеми — покровитель пчел и обезьян.
Марвари: самые загадочные лошади в мире
Автор статьи Екатерина Друзь — настоящая horse whisperer — заклинательница лошадей. Они понимают каждый ее взгляд и жест — и повинуются. Катя входит в число лучших конных фотографов мира, а уж индийских лошадей марвари круче нее точно никто не снимает.
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Хозяин трепетно заботится о знаменитом коне. Для Прабхата построили отдельную конюшню по последним технологиям. Чтобы жеребцу не было скучно, к нему подселили двух прекрасных кобыл. Обслуживают коня четыре человека — тренируют, выводят на прогулку, делают массаж, кормят и чистят.
Цыганское счастье
Почитайте историю о таджикских цыганах, посмотрите фотографии, сделанные Мариной Маковецкой. Это высший класс, мировой уровень. Не верите мне — поверьте журналу Time. В 2017 году он составил список: 34 женщины-фотографа, на которых необходимо обратить внимание, и одна из них — Марина.
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— Наших невест обычно воруют, а после этого свадьба уже не нужна.
— Воруют?
— Точнее сказать, девушки сбегают из дому. Воровство происходит по взаимному сговору. И на то есть две причины. Во-первых, дешево обойдется женитьба; во-вторых, что еще остается девушке, не достигшей совершеннолетия, но уже желающей выйти замуж?
Пустыня Намиб: песочница для слонов
Имя Сергея Горшкова прочно ассоциируется с Камчаткой, островом Врангеля и другой русской экзотикой, и порой можно забыть, как много и успешно он снимает в Африке. Его фотографии пустыни Намиб с высоты птичьего полета — это фантастика. Наш научный редактор, профессор МГУ Андрей Журавлев написал небольшой, но очень насыщенный информацией текст — он бывал в Намибии даже чаще, чем Горшков.
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Куда идут все эти звери по бесконечным пескам? Может, спешат согреться после холодной ночи? Или спасаются от докучливых паразитов? Да нет, это аборигены Намиб, прекрасно приспособленные к местным условиям. Среди песков они, равно как и горные зебры, антилопы спрингбоки, страусы, — пасутся. В поисках излюбленных растений — мопане, тамариска, комбретума — слоновьи группы могут не пить по четыре дня, преодолевая до 200 километров.