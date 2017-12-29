  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей
    Победитель фотоконкурса «Дикая природа России — 2017» Фото: Вадим Балакин
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей
    Издатель журнала «National Geographic Россия» — Ирина Ковалевич
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей
    Иван Затевахин (автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных») вручает форографу приз.
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей
    На подиуме — телеведущий Андрей Разыграев, а также Евгения Тимонова, натуралист, ведущая программы «Все как у зверей».
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей
    На снимке — фотограф Иван Дементиевский.
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей
  • Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей
    На подиуме — Андрей Паламарчук, главный редактор «National Geographic Россия» и Вадим Балакин — победитель ДПР-2017.
NG-клуб

Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей

27 декабря в Центральном Доме художника состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России-2017» и открытие одноименной выставки, представляющей лучшие конкурсные работы этого года.
National Geographic Россия
29 декабря 2017 в 12:55
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Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В этом году наши читатели загрузили на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru более 60 000 фотографий, распределенных по 15 номинациям.

Также на конкурсе была представлена специальная номинация от генерального партнера проекта — ПАО «БИНБАНК». В номинации «Энергия жизни» читатели делились своими снимками, которые рассказывали о несгибаемой воле природы.

В конце октября в редакции журнала «National Geographic Россия» состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители конкурса.

В состав жюри вошли:

• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);

• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);

• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);

• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);

• Игорь Шпиленок (известный фотограф-натуралист).

На открытии выставки были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Екатеринбурга Вадим Балакин за снимок «Осень на Усьвинских столбах» (фото вверху).

Представляем победителей и призеров номинаций:

Юные таланты

  • Последний акцент осени
    Победитель в номинации «Юные таланты». Фото: Марина Остапенко
  • Смоленщина
    2-е место в номинации «Юные таланты». Фото: Леонид Титов
  • У меня есть мысль
    3-е место в номинации «Юные таланты». Фото: Вероника Шинкарева
  • Хозяин Арктики
    3-е место в номинации «Юные таланты». Фото: Аглая Цидулко

Пейзаж

  • Осень на Усьвинских столбах
    Победитель в номинации «Пейзаж». Фото: Вадим Балакин
  • Снежные скалы
    2-е место в номинации «Пейзаж». Фото: Сергей Иванов
  • Опушка березовой рощи
    3-е место в номинации «Пейзаж». Фото: Надежда Моисеева

Природа в черно-белых тонах

  • Фон из бабочек
    Победитель в номинации «Природа в черно-белых тонах». Фото: Антон Белоусов
  • Ранняя весна
    2-е место в номинации «Природа в черно-белых тонах». Фото: Илья Михеев
  • Северное лето
    3-е место в номинации «Природа в черно-белых тонах». Фото: Артем Филатов

Подводная съемка

  • Скоро осень
    Победитель в номинации «Подводная съемка». Фото: Эдуард Николаев
  • Последняя гонка
    2-е место в номинации «Подводная съемка». Фото: Андрей Нарчук
  • На ходулях
    3-место в номинации «Подводная съемка». Фото: Эдуард Николаев

Мамы и детеныши

  • Лисьи нежности
    Победитель в номинации «Мамы и детеныши». Фото: Мария Бородина
  • Послеполуденный отдых
    2-е место в номинации «Мамы и детеныши». Фото: Константин Шатенев
  • Мамкина любовь
    3-е место в номинации «Мамы и детеныши». Фото: Егор Власов

Птицы

  • Игры ласточек
    Победитель в номинации «Птицы». Фото: Наталья Бачкова
  • Лазоревка навестила дупло поползня, пока хозяин отсутствовал
    2-е место в номинации «Птицы». Фото: Игорь Зубков
  • На вечернем тетеревином току
    3-е место в номинации «Птицы». Фото: Михаил Калинин
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