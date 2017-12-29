-
Победитель фотоконкурса «Дикая природа России — 2017» Фото: Вадим Балакин
-
Издатель журнала «National Geographic Россия» — Ирина Ковалевич
-
Иван Затевахин (автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных») вручает форографу приз.
-
-
На подиуме — телеведущий Андрей Разыграев, а также Евгения Тимонова, натуралист, ведущая программы «Все как у зверей».
-
-
На снимке — фотограф Иван Дементиевский.
-
-
На подиуме — Андрей Паламарчук, главный редактор «National Geographic Россия» и Вадим Балакин — победитель ДПР-2017.
Фотоконкурс «Дикая природа России-2017»: в Москве прошло награждение победителей
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В этом году наши читатели загрузили на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru более 60 000 фотографий, распределенных по 15 номинациям.
Также на конкурсе была представлена специальная номинация от генерального партнера проекта — ПАО «БИНБАНК». В номинации «Энергия жизни» читатели делились своими снимками, которые рассказывали о несгибаемой воле природы.
В конце октября в редакции журнала «National Geographic Россия» состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители конкурса.
В состав жюри вошли:
• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Игорь Шпиленок (известный фотограф-натуралист).
На открытии выставки были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Екатеринбурга Вадим Балакин за снимок «Осень на Усьвинских столбах» (фото вверху).
Представляем победителей и призеров номинаций:
Юные таланты
-
Последний акцент осениПобедитель в номинации «Юные таланты». Фото: Марина Остапенко
-
Смоленщина2-е место в номинации «Юные таланты». Фото: Леонид Титов
-
У меня есть мысль3-е место в номинации «Юные таланты». Фото: Вероника Шинкарева
-
Хозяин Арктики3-е место в номинации «Юные таланты». Фото: Аглая Цидулко
Пейзаж
Природа в черно-белых тонах
Подводная съемка
Мамы и детеныши
Птицы
Млекопитающие
Заповедная Россия
Макросъемка
От заката до рассвета
Городские джунгли
Фотоистория
-
Большая поганка, или чомгаПобедитель в номинации «Фотоистория». Фото: Олег Сидоров
-
Большая поганка, или чомгаПобедитель в номинации «Фотоистория». Фото: Олег Сидоров
-
Большая поганка, или чомгаПобедитель в номинации «Фотоистория». Фото: Олег Сидоров
-
Большая поганка, или чомгаПобедитель в номинации «Фотоистория». Фото: Олег Сидоров
Победителем специальной номинации «Энергия жизни» от ПАО «БИНБАНК» и обладателем карты БИНБАНК номиналом в 100 000 бонусов стал Олег Кугаев, город Новосибирск, с фотографией «Ожидание». Второе место заняла Любовь Трифонова, город Североморск, автор работы — «Пробуждение», ее подарком стала карта БИНБАНК номиналом в 50 000 бонусов. Третье место было отдано Павлу Филатову, город Барнаул, фоторабота «Река Катунь у села Усть-Муны, начало мая», его приз — карта БИНБАНК номиналом в 25 000 бонусов.
Призы победителям вручил Михаил Сергеевич Семиков — Директора Департамента маркетинга ПАО «БИНБАНК»
Партнерами церемонии открытия стали: моно-кондитерская BrownieMama, сеть кафе «ПРАЙМ», цветочная служба flowerstoday.ru, «Живой кофе», пряничная студия Sofi, кейтеринговая служба «Классик».
Награды победителям и призерам вручали: Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»), Кирилл Самурский (профессиональный фотограф-журналист, путешественник и постоянный фотограф «National Geographic Россия»), Иван Затевахин (автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных»), Сергей Доля (известный блогер и путешественник), Евгения Тимонова (российская научная журналистка, автор и ведущая программы «Все как у зверей», натуралист, популяризатор науки), Иван Дементиевский (фотограф), Ирина Кочергина (владелица журнала «Нептун XI век»). Ходом церемонии награждения распоряжался известный телеведущий Андрей Разыграев.
Призовыми партнерами проекта в этом году стали компании: сеть магазинов 812photo.ru, интернет-магазин Kremlin Store, компания Лайт Стайл и компания HP.
В рамках фотовыставки «Дикая природа Россия» компания Fujifilm установила фотозону, где представлена вся линейка беззеркальных камер и объективов серии Х. Современные камеры доступны для бесплатного тест-драйва, а профессиональные эксперты помогут подобрать необходимую оптику. Для бесплатного тест-драйва понадобится SD карта и документ удостоверяющий личность. Время и даты работы стенда: с 28 декабря по 14 января с 11:00 до 20:00.
Выставка лучших конкурсных работ продлится в Центральном доме художника до 14 января 2018 года включительно.
Адрес: ЦДХ, Крымский вал, дом 10.
Режим работы:
Вторник — воскресенье с 11:00 по 20:00.
Понедельник — выходной день (за исключением праздничного дня 8-ого января).
31-ого декабря ЦДХ работает до 18:00.
Стоимость входного билета:
Взрослый билет — 400 рублей.
Детский и льготный — 200 рублей.
Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» билет стоит 200 рублей.
После окончания выставки в Москве коллекция удивительных работ будет представлена в Санкт-Петербурге, а после отправится в путешествие по другим регионам России.