Ежегодная премия журнала National Geographic Traveler Awards
Церемония вручения премии победителям, прошедшая в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский переулок, дом 2, стр. 3), состоялась уже в 7-й раз. Ее партнером выступил национальный туристический портал Russia.travel, а номинации объявляли известные телеведущие Тутта Ларсен и Тимур Родригез. В этом году появилось несколько новых номинаций — например, «Российский оздоровительный отдых», «Российский горнолыжный отдых» и «Российский курортный отель».
Участниками церемонии стали представители посольств и офисов по туризму, топ-менеджеры туристических агентств, отелей и авиакомпаний. Открывали мероприятие глава издательского холдинга «National Geographic Россия» и газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, главный редактор журнала National Geographic Traveler Ольга Яковина и глава Ростуризма Олег Сафонов. Гостей развлекали исполняющая ирландскую музыку группа Wallace Band, оркестр волынщиков Москвы, исполнитель тувинского горлового пения Shaman
Александр Куулар, армянский ансамбль народных танцев Nur Dance, мастера фламенко из «Фламенкерии», коллектив Neon Tapehead и танцевальный коллектив Crazy Samba.
Победителями 2017-го года стали:
• Номинация «Российский оздоровительный отдых» — Краснодарский край; премия вручена Министру курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края господину Христофору Константиниди;
• Номинация «Оздоровительный отдых» — Швейцария; премия вручена Наталье Варт, директору Московского представительства Офиса по туризму Швейцарии;
• Номинация «Российский приключенческий отдых» — Алтайский край; премия вручена директору Туристского центра Алтайского края Татьяне Сажаевой;
• Номинация «Приключенческий отдых» — Аргентина; премия вручена второму секретарю Посольства Аргентины в России Мартину Дизеру; Читать далее
• Номинация «Российский экскурсионный отдых» — Ленинградская область; премия вручена начальнику отдела развития приоритетных направлений в сфере туризма комитета Ленинградской области по туризму Екатерине Бочаровой;
• Номинация «Экскурсионный отдых» — Италия; премия вручена менеджеру по маркетингу представительства ЭНИТ в Москве Ирине Петренко;
• Номинация «Российский этнический отдых» — Бурятия;
• Номинация ««Российский горнолыжный отдых» — Красная Поляна; премия вручена директору департамента перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи Светлане Батяйкиной;
• Номинация «Горнолыжный отдых» — Австрия; премия вручена руководителю онлайн-маркетинга Австрийского представительства по туризму в России Елене Сабининой;
• Номинация «Российский экологический отдых» — Республика Коми; премия вручена начальнику отдела международного делового сотрудничества Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации Леониду Шурыгину;
• Номинация «Пляжный отдых» — Испания; премия вручена Советнику по туризму Посольства Испании в Москве господину Луису Бовесу Мартину;
• Номинация «Семейный отдых» — Хорватия; премия вручена главе представительства Хорватского Туристического Сообщества в России господину Райко Ружичке;
• Номинация «Гастрономический и агротуризм» — Грузия; премия вручена директору национального офиса по туризму Georgia Travel Иракли Беридзе;
• Номинация «Открытие года» — Китай; премия вручена главе Представительства государственного управления по делам туризма Китайской Народной Республики в России госпоже Ван Сяося;
• Номинация «Экзотический отдых» — Япония; премия вручена директору московского представительства Японской национальной туристической организации госпоже Айри Мотокура;
• Номинация «Российский курортный отель» — Altay Resort; премия вручена вице-президенту по продажам и маркетингу Cosmos Group Денису Логачеву;
• Номинация «Лучший курортный отель» — Jumeirah Al Naseem-Madinat Jumeirah; премия вручена руководителю по связям с общественностью Jumeirah Group в России и СНГ Юлие Слуцковой;
• Номинация «Лучшая российская авиакомпания» — «Аэрофлот»; премия вручена начальнику отдела зарубежного PR Департамента общественных связей ПАО «Аэрофлот» Александру Лукашину;
• Номинация «Лучшая международная авиакомпания» — Turkish Airlines; премия вручена PR & SMM-директору Turkish Airlines Исмаилу Хаккы Чеби;
• Номинация «Лучший интернет-сервис» — Airbnb; премия вручена руководителю отдела маркетинга Airbnb в России Юлии Никитиной;
• Номинация «Лучшая передача о путешествиях» — «Орел и решка. Рай и ад»; премия вручена продюсеру телеканала «Пятница!» Ксении Ковалевой;
• Номинация «Лучшие круизы» — Costa Cruises; премия вручена менеджеру по развитию бизнеса в России Costa Cruises Екатерине Илюшиной;
• Номинация «За инновационные проекты в сфере развития регионального туризма» — Московская область; премия вручена министру культуры Московской области Оксане Косаревой;
• Номинация «Выбор путешественников» — смартфон ASUS ZenFone; премия вручена представителю компании ASUS Татьяне Павловой.
В завершении церемонии гостей ждал фуршет в формате «Кухни мира», подготовленный партнерами премии: рестораном русской кухни «Матрешка», фермерским рестораном «Лавка Лавка», корейским рестораном «Белый журавль», стрит-фуд кафе Pho Hanoi, французским кафе «Мишель», кофейным корнером West 4, чайным корнером Newby, рестораном грузинской кухни «Ткемали», итальянским рестораном The Mad Сook, рестораном «Теремок», кондитерской Мон Бон и компанией «Триллионер».
Партнеры мероприятия:
• кейтеринговая компания «Фабрика»;
• компания Crocus Production (техническая поддержка);
• маркетинговое агентство Clever Marketing;
• салоны красоты ОблакаStudio;
• компания Jamilco (одежда для ведущих и хостес).
Подробный отчет о церемонии читайте на Nat-geo.ru в понедельник, 4 декабря.