  • Ежегодная премия журнала National Geographic Traveler Awards
    Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и главный редактор российского NG Traveler Ольга Яковина открывают церемонию.
  • Ежегодная премия журнала National Geographic Traveler Awards
NG-клуб

Ежегодная премия журнала National Geographic Traveler Awards

В четверг 30 ноября были подведены итоги голосования читателей журнала National Geographic Traveler за лучшие туристические направления и отели 2017 года.
National Geographic Traveler
1 декабря 2017 в 22:06

Церемония вручения премии победителям, прошедшая в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский переулок, дом 2, стр. 3), состоялась уже в 7-й раз. Ее партнером выступил национальный туристический портал Russia.travel, а номинации объявляли известные телеведущие Тутта Ларсен и Тимур Родригез. В этом году появилось несколько новых номинаций — например, «Российский оздоровительный отдых», «Российский горнолыжный отдых» и «Российский курортный отель».

Участниками церемонии стали представители посольств и офисов по туризму, топ-менеджеры туристических агентств, отелей и авиакомпаний. Открывали мероприятие глава издательского холдинга «National Geographic Россия» и газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, главный редактор журнала National Geographic Traveler Ольга Яковина и глава Ростуризма Олег Сафонов. Гостей развлекали исполняющая ирландскую музыку группа Wallace Band, оркестр волынщиков Москвы, исполнитель тувинского горлового пения Shaman

Александр Куулар, армянский ансамбль народных танцев Nur Dance, мастера фламенко из «Фламенкерии», коллектив Neon Tapehead и танцевальный коллектив Crazy Samba.

Победителями 2017-го года стали:

Номинация «Российский оздоровительный отдых» — Краснодарский край; премия вручена Министру курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края господину Христофору Константиниди;

Номинация «Оздоровительный отдых» — Швейцария; премия вручена Наталье Варт, директору Московского представительства Офиса по туризму Швейцарии;

Номинация «Российский приключенческий отдых» — Алтайский край; премия вручена директору Туристского центра Алтайского края Татьяне Сажаевой;

Номинация «Приключенческий отдых» — Аргентина; премия вручена второму секретарю Посольства Аргентины в России Мартину Дизеру; Читать далее

Обсудить
СМИ2
Настоящие монстры: вот почему в Австралии лучше не жить
Настоящие монстры: вот почему в Австралии лучше не жить
Тоже интересно
«Полет нормальный!» и другие фото недели
«Полет нормальный!» и другие фото недели
Партнерский материал
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW