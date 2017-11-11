За семь морей: Северный морской путь
ПРОЛОГ — как провожают пароходы
Длина — 99,9 метра. Ширина — 21,6 метра. Осадка — 7,6 метра. Это — мой дом на ближайшие три недели. Сегодня он расположился по адресу: Мурманск, Портовый проезд, 25. Это пирс прямо напротив морского вокзала.
У кого-то из окна площадь Красная видна, а у нас — легендарный ледокол «Ленин», превращенный в музей. Лучше всего он смотрится с подсветкой — ночью, которая наступает здесь, в Заполярье, примерно в 15:00.
Но завтра вид изменится — и с той поры будет меняться ежедневно. Мы — я и фотограф Лена Чернышова — отправимся в путешествие мечты по Северному морскому пути. Пройдем мы через семь морей (и это не фигура речи — их правда семь!) и примерно через три недели вновь почувствуем под ногами землю — Сахалин.
Северный морской путь — это не шутка, особенно в ноябре. Пройти его может только особое судно, и наш «Федор Ушаков» — как раз такое.
Нам с Леной еще предстоит ближе познакомиться с кораблем и его командой, а пока напишу о том, что вычитал в досье. «Федор Ушаков» — современное многофункциональное ледокольное судно обеспечения морских добывающих платформ, способное преодолевать лед толщиной до полутора метров. Построено по заказу судоходной компании «Совкомфлот» для работы на континентальном шельфе острова Сахалин в Охотском море. «Многофункциональное» — это значит способное круглый год снабжать персонал нефтедобывающих платформ, нести аварийно-спасательное дежурство и оперативно реагировать на ЧП («Федор Ушаков» способен эвакуировать до 150 человек!).
А еще наше судно совсем новенькое! Оно только месяц назад было спущено на воду, и это для него первый серьезный поход. В Мурманске прошла церемония освящения судна и поднятие флага на нем.
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Музыканты духового оркестра Северного флота грели губы, дыша в перчатки — но вообще-то с погодой нам повезло: ни дождя, ни снега, ни сильного ветра. Мурманские курсанты выстроились шеренгой на палубе. Царила атмосфера радостного ожидания.
Капитан судна Александр Кутлубаев отдал команду на торжественный подъем флага Российской Федерации, и зазвучал гимн. Выступали первый заместитель генерального директора «Совкомфлота» Евгений Амбросов и первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. Протоиерей Мурманской и Мончегорской епархии Петр отслужил молебен.
Отгремело торжество, гости разъехались, и на «Федоре Ушакове» воцарилась атмосфера спокойной сосредоточенности. Экипаж готовится к очень важному завтрашнему дню. С утра мы встаем на рейд, начинается отсчет большому приключению, и мы опять думаем о том, какое это везение — стать его частью.
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