  • За семь морей: Северный морской путь
    Вот наш дом на ближайшие три недели. Фото: Андрей Паламарчук
  • За семь морей: Северный морской путь
    «Федор Ушаков» расположился прямо напротив морского вокзала Мурманска. Фото: Елена Чернышова
NG-клуб

За семь морей: Северный морской путь

Главный редактор нашего журнала Андрей Паламарчук отправился в трехнедельное плавание на борту ледокольного судна «Федор Ушаков». Это первая заметка о его путешествии.
Андрей Паламарчук
11 ноября 2017 в 21:27
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ПРОЛОГ — как провожают пароходы

Длина — 99,9 метра. Ширина — 21,6 метра. Осадка — 7,6 метра. Это — мой дом на ближайшие три недели. Сегодня он расположился по адресу: Мурманск, Портовый проезд, 25. Это пирс прямо напротив морского вокзала.

У кого-то из окна площадь Красная видна, а у нас — легендарный ледокол «Ленин», превращенный в музей. Лучше всего он смотрится с подсветкой — ночью, которая наступает здесь, в Заполярье, примерно в 15:00.

  • За семь морей: Северный морской путь
    Ледокол «Ленин» Фото: Елена Чернышова

Но завтра вид изменится — и с той поры будет меняться ежедневно. Мы — я и фотограф Лена Чернышова — отправимся в путешествие мечты по Северному морскому пути. Пройдем мы через семь морей (и это не фигура речи — их правда семь!) и примерно через три недели вновь почувствуем под ногами землю — Сахалин.

Северный морской путь — это не шутка, особенно в ноябре. Пройти его может только особое судно, и наш «Федор Ушаков» — как раз такое.

Нам с Леной еще предстоит ближе познакомиться с кораблем и его командой, а пока напишу о том, что вычитал в досье. «Федор Ушаков» — современное многофункциональное ледокольное судно обеспечения морских добывающих платформ, способное преодолевать лед толщиной до полутора метров. Построено по заказу судоходной компании «Совкомфлот» для работы на континентальном шельфе острова Сахалин в Охотском море. «Многофункциональное» — это значит способное круглый год снабжать персонал нефтедобывающих платформ, нести аварийно-спасательное дежурство и оперативно реагировать на ЧП («Федор Ушаков» способен эвакуировать до 150 человек!).

  • За семь морей: Северный морской путь
    Фото: Елена Чернышова

А еще наше судно совсем новенькое! Оно только месяц назад было спущено на воду, и это для него первый серьезный поход. В Мурманске прошла церемония освящения судна и поднятие флага на нем.

  • Фото: Елена Чернышова
  • Фото: Елена Чернышова
  • Фото: Елена Чернышова
  • Фото: Елена Чернышова
  • Фото: Елена Чернышова
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