NG-клуб

Публикуется впервые

Письмо главного редактора журнала National Geographic Россия.
Андрей Паламарчук
30 октября 2017 в 12:18
  • Публикуется впервые

Январь 2017-го. Сара Манко, заведующая фотоархивом Национального географического общества, протягивает мне очередной пухлый конверт с фотографиями. Сара ходит, кутаясь в серый шарф: в подвале дома на углу 16-й улицы и М-стрит в Вашингтоне всегда холодно. После двадцати минут, проведенных здесь, я тоже начал подмерзать. Чтобы согреться, время от времени отрываюсь от просмотра старых снимков и прохаживаюсь взад-вперед. Вот и сейчас я понимаю, что хожу из конца в конец длинной узкой комнаты — но не потому что замерз.

На конверте надпись:
COUNTRY — Russia.
AUTHOR — Williams, Maynard Owen.
ARTICLE — …
PHOTOGRAPHS — 122.
RECIEVED — 1917−1918; 1926−1927.

У меня дрожат руки: я держу работы легендарного Мейнарда Оуэна Уильямса — одного из родоначальников «большого стиля» National Geographic. Объехав без преувеличения полсвета, он оставил огромное наследие: его снимки, живые, не постановочные, полные бытовых деталей, стали образцом для поколений фотографов.
122 отпечатка: Россия за 1917 и 1918 годы, СССР — за 1926-й… Москва, Петроград, города и села Поволжья, Северный Кавказ — все эти фотографии пролежали в папке почти век — и так и не были опубликованы! Они словно ждали моего приезда в Вашингтон.

Поднимаюсь в библиотеку: электронный каталог на слова Williams, Russia, 1917 выдает книгу какого-то Росса — «Россия во время переворота». Заказываю, приносят, открываю — и читаю на форзаце надпись от руки: «Моему попутчику в трехмесячном путешествии по России Мейнарду Оуэну Уильямсу, с братскими чувствами, Эдвард Олсворт Росс».

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Круг замкнулся: передо мной — путевые заметки из поездки двух джентльменов по революционной России, личный экземпляр фотографа (очевидно, завещанный Географическому обществу) с дарственной надписью от автора!

Красивая история? Вот и я так думаю. Откройте журнал на странице 122 — вас ждет Россия во время переворота, запечатленная знаменитым фотографом National Geographic.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№170, ноябрь 2017).
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