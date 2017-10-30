Публикуется впервые
Январь 2017-го. Сара Манко, заведующая фотоархивом Национального географического общества, протягивает мне очередной пухлый конверт с фотографиями. Сара ходит, кутаясь в серый шарф: в подвале дома на углу 16-й улицы и М-стрит в Вашингтоне всегда холодно. После двадцати минут, проведенных здесь, я тоже начал подмерзать. Чтобы согреться, время от времени отрываюсь от просмотра старых снимков и прохаживаюсь взад-вперед. Вот и сейчас я понимаю, что хожу из конца в конец длинной узкой комнаты — но не потому что замерз.
На конверте надпись:
COUNTRY — Russia.
AUTHOR — Williams, Maynard Owen.
ARTICLE — …
PHOTOGRAPHS — 122.
RECIEVED — 1917−1918; 1926−1927.
У меня дрожат руки: я держу работы легендарного Мейнарда Оуэна Уильямса — одного из родоначальников «большого стиля» National Geographic. Объехав без преувеличения полсвета, он оставил огромное наследие: его снимки, живые, не постановочные, полные бытовых деталей, стали образцом для поколений фотографов.
122 отпечатка: Россия за 1917 и 1918 годы, СССР — за 1926-й… Москва, Петроград, города и села Поволжья, Северный Кавказ — все эти фотографии пролежали в папке почти век — и так и не были опубликованы! Они словно ждали моего приезда в Вашингтон.
Поднимаюсь в библиотеку: электронный каталог на слова Williams, Russia, 1917 выдает книгу какого-то Росса — «Россия во время переворота». Заказываю, приносят, открываю — и читаю на форзаце надпись от руки: «Моему попутчику в трехмесячном путешествии по России Мейнарду Оуэну Уильямсу, с братскими чувствами, Эдвард Олсворт Росс».
Круг замкнулся: передо мной — путевые заметки из поездки двух джентльменов по революционной России, личный экземпляр фотографа (очевидно, завещанный Географическому обществу) с дарственной надписью от автора!
Красивая история? Вот и я так думаю. Откройте журнал на странице 122 — вас ждет Россия во время переворота, запечатленная знаменитым фотографом National Geographic.