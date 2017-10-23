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NG-клуб

Подведены итоги фотоконкурса «Дикая природа России 2017»

20 октября 2017 году состоялось голосование, на котором жюри выбрало победителей и призеров фотоконкурса «Дикая природа России».
National Geographic Россия
23 октября 2017 в 17:16
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Фотоконкурс «Дикая природа России 2017» проходил с 18 апреля по 30 сентября. Всего было заявлено более 60 000 фотографий, сделанных на территории России.

Фотоконкурс проводился уже в седьмой раз. Перед заключительной встречей редакция «National Geographic Россия» составила шорт-лист конкурса, в который вошли около 600 работ. Именно из них были выбраны победители и призеры. Самыми сильными в этом году стали традиционно фотографии из номинаций «Пейзажи» и «Млекопитающие».

«Приятно удивили фотографии из номинации «Городские джунгли». Это новая номинация, которую мы запустили в этом году, — рассказала Алевтина Сухорукова, арт-директор журнала «National Geographic Россия». — И некоторые кадры можно назвать уникальными».

Голосование состоялось 20 октября. В состав жюри вошли:
• Даррен Смит (заместитель редакционного директора отдела международных изданий National Geographic);
• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Игорь Шпиленок (известный фотограф-натуралист).

  • Фото: Анфиса Карчевская
  • Фото: Анфиса Карчевская
  • Фото: Анфиса Карчевская

В 2016 году вместе с генеральным партнером проекта — БИНБАНК — мы запустили новую номинацию «Энергия жизни». Идея номинации не потеряла актуальности и в 2017 году. В судействе принял участие Владас Винцюнас, руководитель управления маркетинговых коммуникаций и брендинга БИНБАНКа, а также фотограф и популярный блогер Ярослав Шураев.

Имена победителя и призеров конкурса будут объявлены на торжественной церемонии открытия отчетной фотовыставки, которая пройдет в конце декабря в Центральном доме художника по адресу: Москва, Крымский вал, 10. Следите за обновлением информации!

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