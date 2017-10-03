  • Книга об Ординской пещере появилась в бесплатном доступе
  • Книга об Ординской пещере появилась в бесплатном доступе
    Фото: Виктор Лягушкин
  • Книга об Ординской пещере появилась в бесплатном доступе
    Фото: Виктор Лягушкин
NG-клуб

Книга об Ординской пещере появилась в бесплатном доступе

Второе издание книги включает в себя множество новых материалов: яркие истории от дайверов, дополнительный фотораздел, ключевые фрагменты научных статей и многое другое.
National Geographic Россия
3 октября 2017 в 12:56
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Книга «Ординская пещера. Познание» вышла под руководством фотографа «National Geographic Россия» Виктора Лягушкина и журналиста Богданы Ващенко. Книга, иллюстрированная более чем 200 уникальными фотографиями, посвящена крупнейшей в мире подводной гипсовой пещере Ординская, расположенной около г. Кунгур, Пермский край.

Новая электронная версия содержит массу материалов, не вошедших в печать. Здесь и рассказ о преобразующей роли Урала знаменитого писателя Алексея Иванова, и атмосферное интервью с Натальей Авсеенко о проекте «Хозяйка Орды», и интервью с первооткрывателем Свердловского хода Евгением Рунковым, сделавшим последнее масштабное открытие в Ординской, забавные рассказы екатеринбургских дайверов Андрея Дмитриева, Максима Козионова и Павла Ковалева, и интервью с инструктором NSS-CDS Максимом Кузнецовым, положившим начало целенаправленному систематическому обучению пещерному дайвингу в России.

Поскольку значительную роль в книге играют фотографии, которые и прославили пещеру на весь мир, авторы добавили целый раздел от Виктора Лягушкина о фотосъемке в пещерах — как «сухих», так и подводных.

«Мы не стали «причесывать» интервью и приводить все к единому стилю, как это обычно делают. Оставили прямую речь, разговорные обороты и некоторые шероховатости языка, чтобы рассказы исследователей остались живыми и выпуклыми, словно вы общаетесь с ними на кухне за чашкой чая. Это поможет вам, читателям, увидеть Ординскую глазами первооткрывателей, пройти вместе с ними теми извилистыми путями, куда завело их стремление к неизведанному», — говорит редактор книги, журналист и автор «National Geographic Россия» Богдана Ващенко.

Скачать книгу «Ординская пещера. Познание» бесплатно в форматах iBook и PDF можно здесь.

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