Книга об Ординской пещере появилась в бесплатном доступе
Книга «Ординская пещера. Познание» вышла под руководством фотографа «National Geographic Россия» Виктора Лягушкина и журналиста Богданы Ващенко. Книга, иллюстрированная более чем 200 уникальными фотографиями, посвящена крупнейшей в мире подводной гипсовой пещере Ординская, расположенной около г. Кунгур, Пермский край.
Новая электронная версия содержит массу материалов, не вошедших в печать. Здесь и рассказ о преобразующей роли Урала знаменитого писателя Алексея Иванова, и атмосферное интервью с Натальей Авсеенко о проекте «Хозяйка Орды», и интервью с первооткрывателем Свердловского хода Евгением Рунковым, сделавшим последнее масштабное открытие в Ординской, забавные рассказы екатеринбургских дайверов Андрея Дмитриева, Максима Козионова и Павла Ковалева, и интервью с инструктором NSS-CDS Максимом Кузнецовым, положившим начало целенаправленному систематическому обучению пещерному дайвингу в России.
Поскольку значительную роль в книге играют фотографии, которые и прославили пещеру на весь мир, авторы добавили целый раздел от Виктора Лягушкина о фотосъемке в пещерах — как «сухих», так и подводных.
«Мы не стали «причесывать» интервью и приводить все к единому стилю, как это обычно делают. Оставили прямую речь, разговорные обороты и некоторые шероховатости языка, чтобы рассказы исследователей остались живыми и выпуклыми, словно вы общаетесь с ними на кухне за чашкой чая. Это поможет вам, читателям, увидеть Ординскую глазами первооткрывателей, пройти вместе с ними теми извилистыми путями, куда завело их стремление к неизведанному», — говорит редактор книги, журналист и автор «National Geographic Россия» Богдана Ващенко.
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