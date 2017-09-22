Тур, слепыш и косолапый
У этой фотографии, сделанной в апреле в Казани на открытии выставки работ финалистов конкурса «Дикая природа России 2016», на редкость удачный ракурс: у меня за спиной — все три призера конкурса в номинации «Млекопитающие». Это очень разные работы, и каждая сильна по-своему.
Справа — кавказский тур, зимующий в горах Адыгеи, фото Александра Перевозова. Помню, как, увидев этот снимок на голосовании жюри, мы с фотографом Сергеем Горшковым понимающе переглянулись: да, вроде бы все просто — лежит себе тур на уступе, но как автор сумел подобраться к этому суперосторожному зверю?! Редчайший кадр. 3-е место.
Левее и ниже — слепыш, фото Алексея Макеева. На поверхность этот незрячий грызун выходит только в крайнем случае, поэтому портретов его не так уж много. А этот еще и на удивление выразителен: ракурс, движение, комочки земли, летящие из-под розовых лап, — автору удалось буквально все. 2-е место.
Ну и над ним — чемпион по сбору лайков в аккаунтах «National Geographic Россия», работа с гениальным названием «Они прилетели». У этого кадра своя история, совершенно не похожая на две предыдущие. В России снято, наверное, сто тысяч фотопортретов медведей, из них не меньше половины — на Камчатке, на Курильском озере. Сделать оригинальный снимок тут практически невозможно. Но, видимо, Ирина Полозкова об этом не знала или просто не задумывалась. Так появился этот шедевр, а в номинации «Млекопитающие» у нашего конкурса — победитель.
К чему это я все пишу? У вас еще есть время до 30 сентября, чтобы принять участие в «Дикой природе России 2017». И если все сложится удачно, через год я напишу о вас.