  • Вышел сентябрьский номер National Geographic Россия!
  • Вышел сентябрьский номер National Geographic Россия!
    Фото: Марина Маковецкая
  • Вышел сентябрьский номер National Geographic Россия!
    Фото: Эми Вайтали
NG-клуб

Вышел сентябрьский номер National Geographic Россия!

Где найти космическую пыль, каково быть изгоем в современном мире, зачем африканские воины спасают слонят и кто главный враг мако — самых быстрых акул на свете? Ответы — в новом выпуске нашего журнала.
National Geographic Россия
29 августа 2017 в 17:12
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Зубастые торпеды — так фотограф Брайан Скерри охарактеризовал самых быстрых в мире акул, чернорылых мако. Трудно поверить, но еще сотню лет назад они могли бы обогнать автомобиль: мако способны разгоняться до 55 километров в час.

Мугаты, или джуги, или цыгане?
Во всех странах цыгане всегда были изгоями, такими остаются и сегодня — народом, живущим по своим правилам, отдельно от других. Мугаты Таджикистана — не исключение.

Слоновий приют
На севере Кении местные жители — представители народности самбуру — объединились, чтобы не дать погибнуть слонятам, оставшимся без матерей. Конечная цель работников заповедника Reteti — вернуть своих подопечных на волю.

Накормить весь мир
Как занимающая небольшую территорию Голландия стала сельско-хозяйственным гигантом, выйдя на второе место в мире по экспорту продовольствия после США? В чем секрет ошеломительного успеха?

Гориллы, спасенные Дайан Фосси
В конце 1960-х американка приехала в горы Вирунга на северо-западе Руанды, чтобы изучать горных горилл, оказавшихся на грани исчезновения. Благодаря Фосси обезьяны выжили. А вот исследовательница трагически погибла.

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