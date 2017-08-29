Вышел сентябрьский номер National Geographic Россия!
Зубастые торпеды — так фотограф Брайан Скерри охарактеризовал самых быстрых в мире акул, чернорылых мако. Трудно поверить, но еще сотню лет назад они могли бы обогнать автомобиль: мако способны разгоняться до 55 километров в час.
Мугаты, или джуги, или цыгане?
Во всех странах цыгане всегда были изгоями, такими остаются и сегодня — народом, живущим по своим правилам, отдельно от других. Мугаты Таджикистана — не исключение.
Слоновий приют
На севере Кении местные жители — представители народности самбуру — объединились, чтобы не дать погибнуть слонятам, оставшимся без матерей. Конечная цель работников заповедника Reteti — вернуть своих подопечных на волю.
Накормить весь мир
Как занимающая небольшую территорию Голландия стала сельско-хозяйственным гигантом, выйдя на второе место в мире по экспорту продовольствия после США? В чем секрет ошеломительного успеха?
Гориллы, спасенные Дайан Фосси
В конце 1960-х американка приехала в горы Вирунга на северо-западе Руанды, чтобы изучать горных горилл, оказавшихся на грани исчезновения. Благодаря Фосси обезьяны выжили. А вот исследовательница трагически погибла.