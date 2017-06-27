Новый номер уже в продаже!

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Отверженные
В Африке к югу от Сахары светлые волосы и кожа цвета слоновой кости сулят беду — местные знахари уверяют, что зелья, порошки и амулеты из фрагментов тел альбиносов приносят богатство и успех.
Колибри — живые вертолеты
Если бы колибри была размером с человека, то ей пришлось бы потреблять банку газировки ежеминутно: чтобы зависать в воздухе и разгоняться до 90 км/ч и выше, эта кроха выработала самый быстрый метаболизм среди позвоночных. Фотографии, сделанные исследователем NG с помощью современных сверхскоростных камер, раскрывают секреты ее полета.
Почему мы лжем?
Способность лгать — такое же неотъемлемое свойство человеческого характера, как и потребность доверять другим людям; именно по этой причине нам зачастую так сложно распознать ложь. Но для чего мы врем?
Последний собиратель меда
Непалец Маули Дхан, рискуя жизнью, собирает в горах мед диких пчел. В Восточном Непале люди народности кулунг веками использовали его для лечения, а также торговали им на азиатском черном рынке — дикий мед обладает галлюциногенным действием и стоит намного дороже обычного.