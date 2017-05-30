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Результаты теста «Насколько хорошо вы знаете Байкал?»

С 18 по 25 мая мы проводили тест «Насколько хорошо вы знаете Байкал?». Теперь пришло время назвать имена победителя и призеров.
National Geographic Россия
30 мая 2017 в 16:24
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  • Результаты теста «Насколько хорошо вы знаете Байкал?»
    Фото: Екатерина Севостьянова

Победителем теста «Насколько хорошо вы знаете Байкал?» стал Евгений Абрамов. Он станет обладателем кроссового шлема CFMOTO.

Призеры получат перчатки VMX 14 или куртки CFMOTO.

Список призеров:

• Татьяна Белова,
• Анастасия Кузина,
• Виктор Любезнов,
• Татьяна Чернышенко,
• Valeri Epp,
• Игорь Романов,
• Надежда Богданова,
• Елена Проничева,
• Мария Хабаева,
• Евгений Суима.

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