Путешествие во времени. Как проходил фототур по жемчужинам Шелкового пути Узбекистана
От любого путешествия мы в первую очередь ждем ярких впечатлений. Участники фототура «National Geographic Россия» в Узбекистан делятся главным из своей поездки.
Путешествие во времени
Ощущение, что мы перенеслись в другую эпоху, накрыло нас уже в Самарканде, куда мы прилетели из Москвы, и не покидало на протяжении всей поездки. Мы оказались во времени, где нет кредиток, бургерных, вайфая, модных бутиков, гипермаркетов размером со стадион и прочих привычных атрибутов нашей повседневной жизни. Там, как и 500 лет назад, люди покупают продукты на базарах, обычные прохожие одеты в национальные костюмы, а даже в самом маленьком кафе вам принесут чай в красивом керамическом сервизе, который многие из нас последний раз видели в бабушкином серванте, где он терпеливо дожидался праздничного застолья. Здесь все пропитано древностью: узбекские власти очень бережно относятся к наследию старины.
В историческом центре Самарканда, Бухары и уж тем более Хивы (первый памятник Всемирного наследия в Средней Азии) все сохранено в том же виде, как то было много веков назад, а где это оказалось объективно невозможно — тщательно восстановлено. Великолепен Гур — Эмир, мавзолей Тамерлана и его семьи, построенный в начале XV века и до сих пор принимающий толпы туристов; ему не уступает минарет Калян XII века, вид с вершины которого заставил группу внепланово задержаться — никто просто не мог отлипнуть от фотоаппаратов.
А в Ичан-Кале мы познакомились со знаменитой хорезмской резьбой по дереву. Разбросанные по всему городу деревянные колонны, искусно украшенные вьющейся виноградной лозой и листьями, оказались настоящими шедеврами. Даже не верилось, что возраст некоторых из них доходил до тысячи (!) лет.
Местные жители
Узбеки, харезмийцы, таджики и многие другие оказались настолько колоритными, что мы попросту не выпускали фотоаппараты из рук. Взрослые, и сами позировавшие с завидным энтузиазмом, заодно заботливо причесывали детей, поправляли им одежду и терпеливо ждали, пока у юных моделей пройдет импровизированная фотосессия.
Порой мы оказывались не только теми, кто фотографирует, но и теми, с кем фотографируются. В самый разгар мастер-класса от Кирилла Самурского к нам могла подойти группа из местных школьников или студентов и попросить вместе сфотографироваться. Поначалу это было для нас в диковинку, но потом мы ловили себя на мысли, что если на протяжении пары часов к нам не обращались с такой просьбой, то что-то идет не так. Отдельная история — местные базары. Подойдя к любому из прилавков, мы были попросту обязаны что-то попробовать. В результате, уже вернувшись домой, многие из нас, обнаружили на весах пару лишних килограммов. Главная же черта, которая очень подкупает, — это доброжелательность. Прохожие на улицах, торговцы на рынках, официанты, да, пожалуй, все без исключения — нам всячески давали понять, что мы желанные гости и это чувство сохранялось на протяжении всей поездки.
Кухня
Про узбекскую кухню и восточные застолья в принципе каждый из участников фототура будет еще долго рассказывать друзьям и знакомым. Во-первых, в Узбекистане совсем другое понимание слова «порция». Краев тарелки там не увидишь, и должна пройти пара дней, чтобы научиться соизмерять силы с начала трапезы. Во-вторых, мы очень быстро пожалели, что взяли с собой небольшие чемоданы, потому что забрать с собой хотелось примерно все: сладости, специи и сухофрукты, вкусовых аналогов которым на родине просто нет.
Главным блюдом региона ожидаемо оказался плов, отношение к которому возведено в культ. В каждом из посещенных нами городов местные утверждали, что именно их плов самый вкусный. Мы кивали, понимая, что попытка спорить на эту тему будет граничить со святотатством. Дальше всех пошли в Хиве, где нам с гордостью рассказали, что именно их плов занял первое место на фестивале плова. Мнения внутри группы тоже разошлись, и к концу поездки каждый увез с собой собственное понимание того, какой плов лучший.
Главным итогом поездки для нас стало осознание того, что в Узбекистан мы обязательно вернемся. Только в следующий раз мы захватим с собой чемоданы побольше.
Не сбиться с Шелкового пути нашей команде помог хронометр G-SHOCK Mudmaster GWG-1000 со встроенным цифровым компасом. С погодой нам повезло, но даже пойди что-то не так в небесной канцелярии, барометр помог бы нам подготовиться.
А еще этим часам не страшна песчаная буря: их ударопрочный корпус защищен от грязи и пыли. Яркие лучи солнца нисколько не повредят им, а только пополнят заряд аккумулятора: специально для этого на корпусе хронометра расположена небольшая солнечная батарея.