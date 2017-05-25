  • Путешествие во времени. Как проходил фототур по жемчужинам Шелкового пути Узбекистана
    Фото: Кирилл Самурский
  • Путешествие во времени. Как проходил фототур по жемчужинам Шелкового пути Узбекистана
    Фото: Заррина Ходжимуратова
NG-клуб

Путешествие во времени. Как проходил фототур по жемчужинам Шелкового пути Узбекистана

Эта поездка должна была стать особенной. Фотографии, исторические справки о точках нашего маршрута, рассказы тех, кто там уже побывал — везде чувствовался дух чего-то по-настоящему старинного и далекого от обычной городской жизни в северной стране. Оказавшись на месте, мы сразу почувствовали: таковой ей и быть.
National Geographic Россия
25 мая 2017 в 18:14
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От любого путешествия мы в первую очередь ждем ярких впечатлений. Участники фототура «National Geographic Россия» в Узбекистан делятся главным из своей поездки.

Путешествие во времени

Ощущение, что мы перенеслись в другую эпоху, накрыло нас уже в Самарканде, куда мы прилетели из Москвы, и не покидало на протяжении всей поездки. Мы оказались во времени, где нет кредиток, бургерных, вайфая, модных бутиков, гипермаркетов размером со стадион и прочих привычных атрибутов нашей повседневной жизни. Там, как и 500 лет назад, люди покупают продукты на базарах, обычные прохожие одеты в национальные костюмы, а даже в самом маленьком кафе вам принесут чай в красивом керамическом сервизе, который многие из нас последний раз видели в бабушкином серванте, где он терпеливо дожидался праздничного застолья. Здесь все пропитано древностью: узбекские власти очень бережно относятся к наследию старины.

В историческом центре Самарканда, Бухары и уж тем более Хивы (первый памятник Всемирного наследия в Средней Азии) все сохранено в том же виде, как то было много веков назад, а где это оказалось объективно невозможно — тщательно восстановлено. Великолепен Гур — Эмир, мавзолей Тамерлана и его семьи, построенный в начале XV века и до сих пор принимающий толпы туристов; ему не уступает минарет Калян XII века, вид с вершины которого заставил группу внепланово задержаться — никто просто не мог отлипнуть от фотоаппаратов.

  • Фото: Александр Завьялов
  • Фото: Юлия Локтева
  • Фото: Юлия Локтева
  • Фото: Юлия Локтева
  • Фото: Заррина Ходжимуратова

А в Ичан-Кале мы познакомились со знаменитой хорезмской резьбой по дереву. Разбросанные по всему городу деревянные колонны, искусно украшенные вьющейся виноградной лозой и листьями, оказались настоящими шедеврами. Даже не верилось, что возраст некоторых из них доходил до тысячи (!) лет.

Местные жители

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