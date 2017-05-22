Открыт прием работ на фотоконкурс «Россия в кадре»
Цель фотоконкурса — привлечь внимание к теме экологии, напомнить о традициях народов России и показать красоту ее природы. Работы принимаются до 15 сентября 2017 года в следующих номинациях:
• Россия глазами детей (для несовершеннолетних участников)
• Живые традиции
• Вид сверху
• Очарование глубинки
• Культурное наследие России
• Праздник к нам приходит
• Народы России
• Городской пейзаж
• Золотые горы
• Национальные парки и заповедники
В каждой номинации будет выбран победитель, который отправится в поездку в один из этих городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
По итогам конкурса в Москве и других городах России будет проведена фотовыставка лучших работ.