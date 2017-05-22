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NGT Awards 2017: голосование за лучшие туристические направления

Журнал National Geographic Traveler начинает голосование за лучшие туристические направления этого года — National Geographic Traveler Awards 2017. Партнер проекта — Национальный туристический портал Russia.Travel.
National Geographic Россия
22 мая 2017 в 18:42
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  • NGT Awards 2017: голосование за лучшие туристические направления
    Фото: Pixabay.com

Онлайн-голосование будет проходить c 22 мая 2017 года по 15 октября 2017 года в следующих номинациях: «Российский приключенческий отдых», «Российский этнический отдых», «Российский экскурсионный отдых», «Российский экологический отдых», «Российский горнолыжный отдых», «Российский оздоровительный отдых», «Российский курортный отель», «Лучшая российская авиакомпания», «Пляжный отдых», «Семейный отдых», «Экскурсионный отдых», «Горнолыжный отдых», «Гастрономический туризм», «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Оздоровительный отдых», «Экзотический отдых», «Лучшая международная авиакомпания», «Лучший курортный отель», «Лучший интернет-сервис», «Лучшая передача о путешествиях» и «Лучшие круизы».

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ

В этом году мы предлагаем участникам National Geographic Traveler Awards 2017 не только проголосовать за лучшие туристические направления, но и попробовать свои силы в фотоконкурсе «Россия в кадре».

Узнать результаты голосования 2016 года.

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