Майский номер «National Geographic Россия» уже в продаже!

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ГЕНИИ Что отличает гения от талантливого человека? Как мыслят гении? Можно ли создать условия, в которых проявится гениальность? Сегодня ученые самых разных специальностей ищут — и находят — ответы на эти вопросы.
МОРСКИЕ АНГЕЛЫ О морских ангелах, или клионах, известно немного, а встретить их во время погружений вообще большая удача. Российским фотографам повезло просто фантастически: в Охотском море, недалеко от Сахалина, они, едва ли не первыми в мире, cмогли увидеть, как спариваются клионы.
ЭХНАТОН Незаслуженно забытый потомками, царь Эхнатон был первым египетским реформатором, чьи идеи намного опередили свое время: ему удалось изменить представления о религии, искусстве и политике.
ПАМЯТЬ ДЕРЕВЬЕВ Деревья не просто безмолвные свидетели истории человечества. Они хранят память о наших счастливых моментах и страшных трагедиях. Старейшему из ныне известных — 4849 лет.
СТОЛБОВСКИЙ МИР 400 лет назад, в царствование первого русского государя Михаила Федоровича Романова, был подписан долгожданный российско-шведский договор о вечном мире. Как выяснилось, более трех веков о нем не говорили правды.