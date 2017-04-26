  • Майский номер «National Geographic Россия» уже в продаже!
  • Эхнатон
    Эхнатон
    Фото: Рена Эффенди
NG-клуб

Майский номер «National Geographic Россия» уже в продаже!

Гении всех времен, первый революционер Египта, память деревьев и российско-шведский договор о вечном мире — читайте в новом номере журнала с 25 апреля!
National Geographic Россия
26 апреля 2017 в 19:39
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ГЕНИИ Что отличает гения от талантливого человека? Как мыслят гении? Можно ли создать условия, в которых проявится гениальность? Сегодня ученые самых разных специальностей ищут — и находят — ответы на эти вопросы.

МОРСКИЕ АНГЕЛЫ О морских ангелах, или клионах, известно немного, а встретить их во время погружений вообще большая удача. Российским фотографам повезло просто фантастически: в Охотском море, недалеко от Сахалина, они, едва ли не первыми в мире, cмогли увидеть, как спариваются клионы.

ЭХНАТОН Незаслуженно забытый потомками, царь Эхнатон был первым египетским реформатором, чьи идеи намного опередили свое время: ему удалось изменить представления о религии, искусстве и политике.

ПАМЯТЬ ДЕРЕВЬЕВ Деревья не просто безмолвные свидетели истории человечества. Они хранят память о наших счастливых моментах и страшных трагедиях. Старейшему из ныне известных — 4849 лет.

СТОЛБОВСКИЙ МИР 400 лет назад, в царствование первого русского государя Михаила Федоровича Романова, был подписан долгожданный российско-шведский договор о вечном мире. Как выяснилось, более трех веков о нем не говорили правды.

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