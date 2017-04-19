  • Как попасть в NG Traveler: приглашаем на мастер-класс Ивана Васина
    Иван Васин расскажет, как попасть в NG Traveler. Фото: Алексей Клименко
  • Как попасть в NG Traveler: приглашаем на мастер-класс Ивана Васина
    Будни Фотофорума.
  • Как попасть в NG Traveler: приглашаем на мастер-класс Ивана Васина
    Иван Васин ждет вас на Фотофоруме-2017. Фото: Одри Игнати
NG-клуб

Как попасть в NG Traveler: приглашаем на мастер-класс Ивана Васина

Ведущий редактор National Geographic Traveler расскажет о принципах отбора материалов в ваш любимый журнал о путешествиях и поделится парой секретов редакции.
National Geographic Россия
19 апреля 2017 в 14:36
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Ведущий редактор журнала National Geographic Traveler, опытный путешественник и журналист с 18-летним стажем Иван Васин проведет экскурсию по редакционной «кухне» для всех желающих. В числе прочего, он расскажет, как из сотен красочных вариантов редакция выбирает фотографии для публикации, объяснит все про предварительную обработку снимков, а также даст советы о том, как начать сотрудничать с журналами, если вы находитесь в самом начале своего творческого пути.

Где: Фотофорум-2017 в «Крокус Экспо» (ул. Международная, д. 16, павильон 3, зал 18)

Когда: 21 апреля, с 17:00 до 18:00.

Помимо мастер-класса, не забудьте посетить наш стенд № 409, на котором вы сможете сфотографировать на обложке майского номера «National Geographic Россия» в тантамареске от «Альфаметрики», а также вернуться в прошлое с ретро-камерой от Print event.

Фотофорум-2017 пройдет с 20 по 23 апреля в «Крокус Экспо».

Здесь покажут новинки оборудования для фото и видеосъемки: новые беззеркалки, экшн-камеры, графические планшеты, профессиональные мониторы, оборудование для печати, студийный свет и даже гаджеты для виртуальной реальности. Все можно будет потрогать, протестировать, а некоторые новинки даже купить по цене производителя.

Программа Фотофорума-2017

20 апреля:

— круглый стол, посвященный российскому рынку потребительской электроники с участием экспертов Yandex, М.Видео, Эльдорадо, Media Markt, Fujifilm;

— круглый стол «Системные камеры как главный тренд фоторынка» с участием экспертов Sony, Olympus, а также аналитиков GfK Rus;

— конференция «Фотокнига 2017».

21 апреля:

— интенсив для фотографов, где выступят Дмитрий Зверев, Елена Петрова, Алексей Малышев и другие выдающиеся российские фотографы;

— мастер-класс Ивана Васина, ведущего редактора российского NG Traveler.

22 апреля: Читать далее

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