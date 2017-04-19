Как попасть в NG Traveler: приглашаем на мастер-класс Ивана Васина
Ведущий редактор журнала National Geographic Traveler, опытный путешественник и журналист с 18-летним стажем Иван Васин проведет экскурсию по редакционной «кухне» для всех желающих. В числе прочего, он расскажет, как из сотен красочных вариантов редакция выбирает фотографии для публикации, объяснит все про предварительную обработку снимков, а также даст советы о том, как начать сотрудничать с журналами, если вы находитесь в самом начале своего творческого пути.
Где: Фотофорум-2017 в «Крокус Экспо» (ул. Международная, д. 16, павильон 3, зал 18)
Когда: 21 апреля, с 17:00 до 18:00.
Помимо мастер-класса, не забудьте посетить наш стенд № 409, на котором вы сможете сфотографировать на обложке майского номера «National Geographic Россия» в тантамареске от «Альфаметрики», а также вернуться в прошлое с ретро-камерой от Print event.
Фотофорум-2017 пройдет с 20 по 23 апреля в «Крокус Экспо».
Здесь покажут новинки оборудования для фото и видеосъемки: новые беззеркалки, экшн-камеры, графические планшеты, профессиональные мониторы, оборудование для печати, студийный свет и даже гаджеты для виртуальной реальности. Все можно будет потрогать, протестировать, а некоторые новинки даже купить по цене производителя.
Программа Фотофорума-2017
20 апреля:
— круглый стол, посвященный российскому рынку потребительской электроники с участием экспертов Yandex, М.Видео, Эльдорадо, Media Markt, Fujifilm;
— круглый стол «Системные камеры как главный тренд фоторынка» с участием экспертов Sony, Olympus, а также аналитиков GfK Rus;
— конференция «Фотокнига 2017».
21 апреля:
— интенсив для фотографов, где выступят Дмитрий Зверев, Елена Петрова, Алексей Малышев и другие выдающиеся российские фотографы;
— мастер-класс Ивана Васина, ведущего редактора российского NG Traveler.
22 апреля: Читать далее
— новая для Фотофорума программа «Кино и видео», рассчитанная на видеографов и операторов. Здесь выступят амбассадоры известных фотобрендов и операторы телеканалов;
— «Школа блогеров», рассчитанная на медиа-аудиторию. Здесь выступят известные блогеры, видеографы, тревел-журналисты и фотографы.
23 апреля:
— мастер-классы от лучших российских фотографов, включая Дарью Булавину и Юрия Афанасьева.
— итоги фотоконкурса «Мое путешествие», который проводился «Фотофорумом» совместно с журналом GEO с 23 марта по 14 апреля 2017 г.
Одновременно с Фотофорумом в «Крокус Экспо» проводятся техновыставки Mobile & Digital Форум и Hi-Fi & High End Show. Здесь представят новинки премиальной аудио и видеоаппаратуры, портативный звук, умные гаджеты, носимые и подключенные устройства. В программе: «бесшумные» DJ сеты от DJ Олега Буянова, Дарьи Малыгиной; концерт и мастер-класс игры на терменвоксе; шоу-оркестр Big City Jazz, Школа винила. Разыграют призы от Technics, Pioneer, Beyerdynamic, Q2 (QED), Prology, Aleks Audio и других.
Билет и бедж посетителя Фотофорума-2017 дает право бесплатно посетить все три выставки и мероприятия в их рамках. Получить его можно тут (до 19 апреля): photoforum.pmd-forum.ru/
Часы работы выставки
20 апреля —
21 апреля —
22 апреля —
23 апреля —
Адрес: «Крокус Экспо», ул. Международная, д. 16, павильон 3, зал 18.
Официальный сайт Фотофорума-2017
*Специалистами являются представители фотовидеобизнеса, профессиональные фотографы, СМИ и все желающие посетить выставку в профессиональных целях.