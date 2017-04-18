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Новый номер National Geographic Traveler уже в продаже
Куба после Фиделя, путеводитель по Грузии и гастрономические каникулы в Прибалтике — читайте с 18 апреля в новом номере National Geographic Traveler.
18 апреля 2017 в 07:55
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СТРАТЕГИЯ Аренда автомобиля за границей.
НАШ ВЫБОР Безвизовые страны, в которые можно улететь прямо сейчас.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ Жители Грузии — о тайных местах Тушетии, лучших видах на Казбек, трекинге в Сванетии и ресторанах Тбилиси.
РЕПОРТАЖ Куба после Фиделя: что изменилось на Острове свободы.
ТРИ ОТЛИЧНЫХ Гастрономические каникулы в Риге, Вильнюсе и Таллине.
ФОТОРЕПОРТАЖ Казахстан в преддверии Всемирной выставки.
ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ Агротуризм: лучшие фермерские хозяйства вокруг двух столиц.
ADVENTURE Маршруты для путешествий на велосипедах: Германия, Намибия, Норвегия, Новая Зеландия, Хорватия, Эквадор.
Скачать iPad-выпуск NG Traveler, дополненный фотографиями, не вошедшими в печатную версию, можно с 19 апреля 2017 года.