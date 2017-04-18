Открыт прием работ на фотоконкурс «Дикая природа России-2017»
Конкурс «Дикая природа России» пройдет в этом году седьмой раз. Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Для несовершеннолетних фотографов есть отдельная номинация «Юные таланты».
Реликтовые леса и песчаные пустыни, бескрайние степи и горные кряжи, могучие реки и бездонные озера, уникальная флора и фауна — вместе с вами мы сумеем показать дикую природу России во всей ее красоте и многообразии. В этом году генеральным партнером фотоконкурса выступила компания — ПАО «Бинбанк». ПАО «Бинбанк» — крупный федеральный банк, который более 23 лет демонстрирует устойчивую динамику развития бизнеса.
Список основных номинаций остался прежним:
• «Заповедная Россия»,
• «Природа в черно-белых тонах»,
• «От заката до рассвета»,
• «Пейзажи»,
• «Подводная съемка»,
• «Мамы и детеныши»,
• «Птицы»,
• «Млекопитающие»,
• «Растения»,
• «Макросъемка»,
• «Фотоистория»,
• «Мобильное фото»,
• Специальная номинация от генерального партнера «Энергия жизни».
Помимо них появилась новая номинация — «Городские джунгли». Это возможность показать, как дикие животные приспосабливаются к жизни в городе. Для участия в этой номинации не нужно ехать в экспедицию или заниматься подводной съемкой — все фотографии можно сделать не выезжая из города.
Лучшие работы фотоконкурса войдут в одноименную фотовыставку, которая будет путешествовать по городам России в течении года.
Главный приз конкурса — 300 000 рублей. Также предусмотрены награды от генерального партнера проекта, одна из которых карта номиналом 100 000 бонусов (1 бонус = 1 рубль) и профессиональный фотоаппарат.