National Geographic на Фотофоруме-2017
С 20 по 23 апреля приходите в «Крокус Экспо» пообщаться с любимым журналом лично.
Здесь покажут новинки оборудования для фото и видеосъемки: новые беззеркалки, экшн-камеры, графические планшеты, профессиональные мониторы, оборудование для печати, студийный свет и даже гаджеты для виртуальной реальности. Все можно будет потрогать, протестировать, а некоторые новинки даже купить по цене производителя.
На стенде National Geographic вы сможете приобрести свежие и архивные номера любимых журналов, оформить подписку, а также запечатлеть себя на обложке майского номера «National Geographic Россия» и встать в один ряд с мировыми гениями всех времен! Фотографируйтесь в интерактивной зоне и публикуйте свои фото в Instagram с хэштегом #ягенийNG.
Также мы приглашаем вас 21 апреля в 17:00 в конференц-зал посетить мастер-класс ведущего редактора журнала National Geographic Traveler Ивана Васина, который расскажет о секретах выбора фотографий редакцией и даст советы тем, кто мечтает публиковаться в журнале.
Наш стенд № 409.
Часы работы выставки:
20 апреля —
21 апреля —
22 апреля —
23 апреля —
Бесплатные билеты доступны до 19 апреля при регистрации на сайте http://photoforum.pmd-forum.ru/
Адрес: «Крокус Экспо», ул. Международная, д. 16, павильон 3, зал 18.
*Специалистами являются представители фотовидеобизнеса, профессиональные фотографы, СМИ и все желающие посетить выставку в профессиональных целях.