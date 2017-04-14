  • National Geographic на Фотофоруме-2017
  • National Geographic на Фотофоруме-2017
NG-клуб

National Geographic на Фотофоруме-2017

Журналы «National Geographic Россия» и National Geographic Traveler примут участие в ежегодной выставке «Фотофорум-2017».
National Geographic Россия
14 апреля 2017 в 18:48
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С 20 по 23 апреля приходите в «Крокус Экспо» пообщаться с любимым журналом лично.

Здесь покажут новинки оборудования для фото и видеосъемки: новые беззеркалки, экшн-камеры, графические планшеты, профессиональные мониторы, оборудование для печати, студийный свет и даже гаджеты для виртуальной реальности. Все можно будет потрогать, протестировать, а некоторые новинки даже купить по цене производителя.

На стенде National Geographic вы сможете приобрести свежие и архивные номера любимых журналов, оформить подписку, а также запечатлеть себя на обложке майского номера «National Geographic Россия» и встать в один ряд с мировыми гениями всех времен! Фотографируйтесь в интерактивной зоне и публикуйте свои фото в Instagram с хэштегом #ягенийNG.

Также мы приглашаем вас 21 апреля в 17:00 в конференц-зал посетить мастер-класс ведущего редактора журнала National Geographic Traveler Ивана Васина, который расскажет о секретах выбора фотографий редакцией и даст советы тем, кто мечтает публиковаться в журнале.

Наш стенд № 409.

Часы работы выставки:
20 апреля — 12:00—18:00, вход для специалистов*
21 апреля — 10:00—18:00, вход для специалистов*
22 апреля — 10:00—18:00, вход для всех желающих
23 апреля — 10:00—16:00, вход для всех желающих

Бесплатные билеты доступны до 19 апреля при регистрации на сайте http://photoforum.pmd-forum.ru/

Адрес: «Крокус Экспо», ул. Международная, д. 16, павильон 3, зал 18.

*Специалистами являются представители фотовидеобизнеса, профессиональные фотографы, СМИ и все желающие посетить выставку в профессиональных целях.

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