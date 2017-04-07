  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Хива Фото: Каримов Жахонгир
  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Самарканд Фото: Dmitry Marin
  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Фото: Алина Циопа
NG-клуб

Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!

Журнал «National Geographic Россия» приглашает проследовать по Великому Шелковому пути под руководством ведущего фотографа журнала Кирилла Самурского.
Партнерский материал
7 апреля 2017 в 20:14
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С 6 по 11 мая мы отправляемся в фотоэкспедицию в сказочный Узбекистан и зовем вас с собой. Мы увидим жемчужины Великого Шелкового пути: Самарканд, Бухару и Хиву. Эта поездка — редкий шанс запечатлеть особый, присущий только Азии, колорит.

В поиске нужного ракурса и освещения каждый может смело рассчитывать на совет Кирилла Самурского: фотограф «National Geographic Россия» будет передавать свое мастерство во время экскурсий, а по вечерам подробно комментировать снимки участников, указывая на сильные и слабые стороны работ. Во время фототура вы научитесь снимать городские пейзажи, портреты, репортажи и таймлапсы — в разное время суток и в разном освещении.

  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Бухара Фото: Liliya Mamisheva

Всем участникам будет вручен памятный диплом, а лучшие фотографии будут опубликованы на нашем сайте.

В стоимость тура включено:
- проживание (вы можете выбрать одноместное или двухместное размещение);
- трехразовое питание;
- услуги гида на все время поездки;
- входные билеты в музеи, экскурсии;
- групповые и индивидуальные мастер-классы Кирилла Самурского;
- медицинская страховка.

Авиаперелет не включен в стоимость тура.

Программу и стоимость экспедиции можно узнать на сайте клуба «Поехали». Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров клуб предоставляет 5%-скидку. Связаться с организаторами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.

Торопитесь подать заявку — ваш лучший кадр уже совсем близко!

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР

  • Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
    Самарканд Фото: Кушнарева Ксения

Фототур пройдет при поддержке Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

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