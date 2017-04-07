Участвуйте в фотоэкспедиции в Узбекистан с «National Geographic Россия»!
С 6 по 11 мая мы отправляемся в фотоэкспедицию в сказочный Узбекистан и зовем вас с собой. Мы увидим жемчужины Великого Шелкового пути: Самарканд, Бухару и Хиву. Эта поездка — редкий шанс запечатлеть особый, присущий только Азии, колорит.
В поиске нужного ракурса и освещения каждый может смело рассчитывать на совет Кирилла Самурского: фотограф «National Geographic Россия» будет передавать свое мастерство во время экскурсий, а по вечерам подробно комментировать снимки участников, указывая на сильные и слабые стороны работ. Во время фототура вы научитесь снимать городские пейзажи, портреты, репортажи и таймлапсы — в разное время суток и в разном освещении.
Всем участникам будет вручен памятный диплом, а лучшие фотографии будут опубликованы на нашем сайте.
В стоимость тура включено:
- проживание (вы можете выбрать одноместное или двухместное размещение);
- трехразовое питание;
- услуги гида на все время поездки;
- входные билеты в музеи, экскурсии;
- групповые и индивидуальные мастер-классы Кирилла Самурского;
- медицинская страховка.
Авиаперелет не включен в стоимость тура.
Программу и стоимость экспедиции можно узнать на сайте клуба «Поехали». Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров клуб предоставляет 5%-скидку. Связаться с организаторами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону
Торопитесь подать заявку — ваш лучший кадр уже совсем близко!
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Фототур пройдет при поддержке Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.