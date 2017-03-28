  • Новый номер уже в продаже!
  • Новый номер уже в продаже!
    Иллюстрации: Оуэн Фримэн
  • Новый номер уже в продаже!
    Фото: Джеффри Керби, Тревор Бек Фрост
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Новый номер уже в продаже!

Избранные воины Ивана Грозного, водопады плато Путорана и продолжение эволюции человека — читайте в апрельском номере журнала «National Geographic Россия»
National Geographic Россия
28 марта 2017 в 11:47
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ЛЮДИ-КИБОРГИ Остановилась ли эволюция человека? Нет. Но принципиально изменилась: сегодня она зависит не только от генов, но и от культуры и новых технологий. К чему мы придем, сделав столь смелый выбор? Этого не может сказать никто.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ АРСЕНАЛ При реконструкции Центральной окружной автодороги в районе подмосковного Звенигорода строителей ждала редчайшая находка — вооружение и походный инвентарь лучших воинов времен Ивана Грозного.

ГЕЛАДЫ ИЗ ЭФИОПИИ Единственные в мире травоядные обезьяны обитают в охраняемой зоне общины Гуасса на Эфиопском нагорье. Местные жители делают все возможное, чтобы сохранить траву. Только благодаря этому гелады благоденствуют.

17 КИЛОМЕТРОВ ПОД ЗЕМЛЕЙ Международная команда спелеологов-экстремалов исследует гигантскую пещерную систему под хребтом Байсунтау в Узбекистане. Один за другим исследователи открывают таинственные коридоры. Но куда ведут эти ходы? Пока — в неизвестность.

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