Новый номер уже в продаже!

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ЛЮДИ-КИБОРГИ Остановилась ли эволюция человека? Нет. Но принципиально изменилась: сегодня она зависит не только от генов, но и от культуры и новых технологий. К чему мы придем, сделав столь смелый выбор? Этого не может сказать никто.
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ АРСЕНАЛ При реконструкции Центральной окружной автодороги в районе подмосковного Звенигорода строителей ждала редчайшая находка — вооружение и походный инвентарь лучших воинов времен Ивана Грозного.
ГЕЛАДЫ ИЗ ЭФИОПИИ Единственные в мире травоядные обезьяны обитают в охраняемой зоне общины Гуасса на Эфиопском нагорье. Местные жители делают все возможное, чтобы сохранить траву. Только благодаря этому гелады благоденствуют.
17 КИЛОМЕТРОВ ПОД ЗЕМЛЕЙ Международная команда спелеологов-экстремалов исследует гигантскую пещерную систему под хребтом Байсунтау в Узбекистане. Один за другим исследователи открывают таинственные коридоры. Но куда ведут эти ходы? Пока — в неизвестность.