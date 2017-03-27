Ледяной Байкал 2017: «Мое путешествие началось с Африки»
Каждый год в марте «National Geographic Россия» во главе с шеф-фотографом Андреем Каменевым проводит выездные занятия по фотографии на льду Байкала.
В этот раз помимо традиционных мастер-классов участники фототура могли также покататься на квадроциклах CFMOTO, что стало приятным бонусом к пребыванию на льду. Преимущества такого транспорта — высокая проходимость и возможность быстро передвигаться между локациями для съемки. А катание по снегу, открытому льду и небольшим торосам добавило поездке экстрима.
— Мое путешествие на Байкал началось с Африки, — рассказывает участница фототура Одри Игнатий. — В начале марта я искала в интернете маршруты по этому загадочному континенту и решила посмотреть, не предлагает ли NatGeo что-нибудь интересное. Мне попалась ссылка на фототур «Ледяной Байкал 2017», откуда я и узнала про Андрея Каменева, шеф-фотографа журнала. Посмотрев его фотографии и видео, я не раздумывая решила, что нужно ехать.
Во время поездки Андрей проводил мастер-классы, на которых рассказывал о правилах построения кадра, съемке пейзажей и фактур льда при разном освещении, монтаже, а также основах обработки.
Посмотреть, чему научились участники фототура, можно в мини-галереях.
Ирина Бруй: «Поездка не могла не понравиться. С погодой повезло, группа подобралась прекрасная. Работать с Андреем было одно удовольствие».
Екатерина Севостьянова: «Получила массу удовольствия и хороших впечатлений. Андрей — замечательный фотограф и интересный человек. Давал массу советов о том, как правильно снимать и обрабатывать фотографии».
Марина Гужова: «Компания подобралась прекрасная. Мы с первых часов общались между собой так, как будто знали друг друга уже давным-давно».
Посмотрите, как проходили другие наши фототуры.