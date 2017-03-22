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«Гений» — новый сериал National Geographic Channel

Имя Альберта Эйнштейна знакомо очень многим, однако не каждый знает об испытаниях, выпавших на долю прославленного физика. Новый сериал National Geographic расскажет об удивительной биографии ученого.
National Geographic Россия
22 марта 2017 в 18:09
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  • «Гений» — новый сериал National Geographic Channel

Цикл из десяти серий расскажет о восхождении Эйнштейна от подающего надежды юноши до ученого мировой величины. Основой «Гения» стала биографическая книга Уолтера Айзексона «Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная». Главные роли сериала исполнили именитые актеры: Джеффри Раш («Король говорит», «Пираты Карибского моря»), Эмили Уотсон («Рассекая волны», «Теория всего», «Воровка книг») и Джонни Флинн («Зильс Мария», «Однажды в Нью-Йорке», «Больной от любви»).


Премьера «Гения» состоится 30 апреля на канале National Geographic. Эпизоды будут выходить по воскресеньям в 18:00 и 21:00 по московскому времени.

«Гений» был снят в Праге, где Эйнштейн жил и преподавал в начале своей карьеры. В эпизодах сериала также появятся блестящие ученые прошлого века: Мария и Пьер Кюри, Вильгельм Рентген, Карл Юнг и Вернер Гейзенберг.

Действие сериала, начавшись с юных лет Эйнштейна, закончится в 1955 году вместе со смертью ученого. Зрители смогут проследить за жизнью физика, вынужденного делать выбор между наукой и семьей; как он проводил исследования, не оставляя мечты стать членом ученого сообщества; чего ему стоила мировая известность и какие перипетии выпали на его долю.

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