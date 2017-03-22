«Гений» — новый сериал National Geographic Channel
Цикл из десяти серий расскажет о восхождении Эйнштейна от подающего надежды юноши до ученого мировой величины. Основой «Гения» стала биографическая книга Уолтера Айзексона «Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная». Главные роли сериала исполнили именитые актеры: Джеффри Раш («Король говорит», «Пираты Карибского моря»), Эмили Уотсон («Рассекая волны», «Теория всего», «Воровка книг») и Джонни Флинн («Зильс Мария», «Однажды в Нью-Йорке», «Больной от любви»).
Премьера «Гения» состоится 30 апреля на канале National Geographic. Эпизоды будут выходить по воскресеньям в 18:00 и 21:00 по московскому времени.
«Гений» был снят в Праге, где Эйнштейн жил и преподавал в начале своей карьеры. В эпизодах сериала также появятся блестящие ученые прошлого века: Мария и Пьер Кюри, Вильгельм Рентген, Карл Юнг и Вернер Гейзенберг.
Действие сериала, начавшись с юных лет Эйнштейна, закончится в 1955 году вместе со смертью ученого. Зрители смогут проследить за жизнью физика, вынужденного делать выбор между наукой и семьей; как он проводил исследования, не оставляя мечты стать членом ученого сообщества; чего ему стоила мировая известность и какие перипетии выпали на его долю.