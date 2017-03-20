  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
NG-клуб

Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен

Мы привезли в Москву прекрасные снимки и массу впечатлений.
National Geographic Россия
20 марта 2017 в 18:47
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Мартовские фотоэкспедиции на лед Байкала в компании с шеф-фотографом «National Geographic Россия» Андреем Каменевым постепенно превращаются в хорошую традицию. Мастер-классы от одного из лучших фотографов России, гонки на квадроциклах, бурятский шаманизм и нежнейший омуль — как и в 2016 году, участники поездки выполнили намеченную программу на сто процентов.

  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев
  • Фототур «Ледяной Байкал 2017» завершен
    Фото: Андрей Каменев

В ближайшее время фотографы-любители и просто искатели приключений, побывавшие вместе с нами на главном озере планеты, поделятся впечатлениями на Nat-geo.ru и покажут свои главные кадры.

  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев
  • Фото: Андрей Каменев

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