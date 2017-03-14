MITT 2017 в Москве: туристические тренды, новинки и NG Traveler
Выставка MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира. В ней участвуют практически все национальные туристические объединения планеты, представляющие как зарубежные туристические направления, так и всевозможные варианты отдыха внутри России. Мы приглашаем на свой стенд № С519 в павильоне 2, зал 2. Там можно будет приобрести новые и архивные номера журналов National Geographic Россия и National Geographic Traveler, оформить подписку и принять участие в мастер-классе по гжельской росписи от «Объединения Гжель».
MITT 2017 займет 7 павильонов и залов ЦВК «Экспоцентр» площадью более 50 тысяч кв.м. В этом году страной-партнером выставки выступает Испания, а регионом-партнером уже четвертый год становится Алтайский край.
По причине поддержки экономических санкций на MITT в этом году не присутствуют туристические офисы Великобритании, США и Германии, однако эти направления все же будут представлены туроператорскими компаниями.
Раздел Technology Village в этом году практически наполовину состоит из дебютантов, которые представят системы автоматизации работы туркомпаний, онлайн-системы создания и подборок туров, а также сборке, калькуляции и продаже экскурсионных туров по всему миру; системы поиска и бронирования отелей, авиа, ж/д, автобусных билетов; специальные приложения и проекты для отелей и турфирм.
В этом году выставка MITT полностью проходит в формате В2В, в течение трех дней день частных посещений не предусмотрено.
14 марта впервые будет проходить IT-конференция MITT Digital «Технологии на практике», организованная совместно с Медиахолдингом TRN. В этот же день состоится Панельная дискуссия MITT-Регион «Российский турпродукт — от идеи до туриста», посвященная поиску эффективных путей взаимодействия турбизнеса с региональными туристическими администрациями.
В программе 15 марта: Читать далее
• Бизнес-сессия для отельеров MITT Саммит-Отель «Гостиничный бизнес в России 2017: новые тренды, технологии, знания» — традиционное и ожидаемое отельерами мероприятие выставки. Особенностью программы станет составление каждым участником «дорожной карты отеля».
• Круглый стол «Новое туристическое законодательство, первая практика применения», где выступят директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова, директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, руководители страховой компании ERV и юридического агентства «Персона Грата».
• Впервые состоится конференция «Развитие курортных территорий в России: стратегия, практика, продвижение», в ходе которой будет представлен «Курортный рейтинг России», подготовленный Российским союзом туриндустрии.
• Консультации для представителей турбизнеса по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
• Серия презентаций туристических возможностей городов — участников Чемпионата мира по футболу 2018.