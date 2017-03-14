  • MITT 2017 в Москве: туристические тренды, новинки и NG Traveler
  • MITT 2017 в Москве: туристические тренды, новинки и NG Traveler
NG-клуб

MITT 2017 в Москве: туристические тренды, новинки и NG Traveler

С 14 по 16 марта 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» в 24-й раз состоится Международная выставка MITT «Путешествия и туризм». Традиционно в выставке участвует наш журнал National Geographic Traveler.
MITT
14 марта 2017 в 12:45
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Выставка MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира. В ней участвуют практически все национальные туристические объединения планеты, представляющие как зарубежные туристические направления, так и всевозможные варианты отдыха внутри России. Мы приглашаем на свой стенд № С519 в павильоне 2, зал 2. Там можно будет приобрести новые и архивные номера журналов National Geographic Россия и National Geographic Traveler, оформить подписку и принять участие в мастер-классе по гжельской росписи от «Объединения Гжель».

  • MITT 2017 в Москве: туристические тренды, новинки и NG Traveler

MITT 2017 займет 7 павильонов и залов ЦВК «Экспоцентр» площадью более 50 тысяч кв.м. В этом году страной-партнером выставки выступает Испания, а регионом-партнером уже четвертый год становится Алтайский край.

По причине поддержки экономических санкций на MITT в этом году не присутствуют туристические офисы Великобритании, США и Германии, однако эти направления все же будут представлены туроператорскими компаниями.

Раздел Technology Village в этом году практически наполовину состоит из дебютантов, которые представят системы автоматизации работы туркомпаний, онлайн-системы создания и подборок туров, а также сборке, калькуляции и продаже экскурсионных туров по всему миру; системы поиска и бронирования отелей, авиа, ж/д, автобусных билетов; специальные приложения и проекты для отелей и турфирм.

В этом году выставка MITT полностью проходит в формате В2В, в течение трех дней день частных посещений не предусмотрено.

14 марта впервые будет проходить IT-конференция MITT Digital «Технологии на практике», организованная совместно с Медиахолдингом TRN. В этот же день состоится Панельная дискуссия MITT-Регион «Российский турпродукт — от идеи до туриста», посвященная поиску эффективных путей взаимодействия турбизнеса с региональными туристическими администрациями.

В программе 15 марта: Читать далее

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