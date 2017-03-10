Приглашаем на фотовыставку «Соседи по планете»
Фотовыставка «Соседи по планете» — трогательные и захватывающие кадры из жизни диких животных. Удивление и страх, нежность и забота, любовь и равнодушие, растерянность и гнев — неподдельные эмоции представителей животного мира кажутся иногда такими «человеческими» и не оставят никого равнодушным.
Мир дикой природы сегодня как никогда уязвим: многие, казалось бы, привычные виды животных завтра могут навсегда исчезнуть с лица земли. У человечества еще есть возможность увидеть зверей в естественной среде обитания и попытаться спасти тех, чье существование оказалось под угрозой.
На выставке представлены фотографии, сделанные Андреем Гудковым на Мадагаскаре и Галапагосских островах, на Аляске и в Индии, в Кении и других уголках планеты.
Андрей Гудков — известный фотограф-анималист, постоянный фотограф журнала «National Geographic Россия»; член европейского союза фотографов-натуралистов GDT (Германия), Международного союза журналистов и Русского географического общества; призер престижных международных фотоконкурсов; обладатель Золотой медали Королевского фотографического общества Великобритании, медали Wageningen CCW (Нидерланды) и многих других; автор фотоальбома «Соседи по планете. Исчезающий мир», вышедшего в 2013 году.
В рамках выставки мы приглашаем всех желающих на встречу с автором фотографий, которая состоится 19 марта в 16:00. Андрей расскажет о своих путешествиях, особенностях фотосъемки животных в условиях дикой природы, а также раскроет некоторые секреты успешной фотоохоты.
Телефоны для справок:
Дом ученых НЦЧ РАН: 8 (496−52) 2−25−60, 8 (496−52) 41−148
«National Geographic Россия», пресс-служба