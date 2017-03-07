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Марина Маковецкая попала в список женщин-фотографов журнала Time

Американский журнал Time подготовил список женщин-фотографов, достойных мирового признания. В их числе — фотограф Марина Маковецкая, не раз сотрудничавшая с журналом «National Geographic Россия».
National Geographic Россия
7 марта 2017 в 17:14
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  • Марина Маковецкая
    Марина Маковецкая

«Как представитель жюри фотоконкурса World Press Photo в 2017 году, я была поражена, что на протяжении последних 10 лет число женщин, принимающих участие в фотоконкурсе, колеблется в районе 15% (в 2017 году их было 15,5%).

Март — это месяц женской истории, и, учитывая текущую политическую ситуацию и обстановку в обществе, нам как никогда важно показать женский взгляд на мир», — рассказывает Кира Поллак, фоторедактор Time.

Журнал обратился к именитым женщинам-фотографам, кураторам и фоторедакторам, попросив каждую из них выбрать тех, кто достоин признания на мировом уровне и чьим голосам стоит прислушаться. Россию представила фотограф Марина Маковецкая, не раз сотрудничавшая с журналом «National Geographic Россия».

  • Марина Маковецкая попала в список женщин-фотографов журнала Time
    Фото: Марина Маковецкая

«Марина фотографирует в Таджикистане с 2009 года, и от ее проекта веет теплом; это очевидно, что она сопереживает героям съемки. Ее фотография танцующей женщины в желтом платье полна подлинного счастья и глубокой искренности. Это настоящая гармония композиции и цвета. Я была мгновенна ей очарована», — так прокомментировала работу Марины Маковецкой российский фотограф Ляля Кузнецова.

Для «National Geographic Россия» Марина Маковецкая работала над несколькими репортажами:

Бузкаши: здесь нет места ни слабым мужчинам, ни слабым коням В этой древней игре, которая больше похожа на ожесточенный бой, нет места ни слабым мужчинам, ни слабым коням.

  • Марина Маковецкая попала в список женщин-фотографов журнала Time
    Фото: Марина Маковецкая
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