Мартовский номер «National Geographic Россия» уже в продаже!
ВИКИНГИ Почти семь веков эти выходцы из Скандинавии правили территорией современной Шотландии, совершая набеги по всему Северному полушарию. Древнее наследие викингов на Шетландских островах чтут и сегодня.
ПОСТЕР Как устроен корабль викингов.
ЦЕЛЕБЕССКИЕ МАКАКИ На индонезийском острове Сулавеси целебесским макакам живется несладко: они гибнут от рук охотников, томятся в неволе, а незаконная вырубка деревьев лишает их мест обитания. Смогут ли защитники природы помочь приматам, оказавшимся под угрозой исчезновения?
ЗАГАДКИ ГОРЫ БОЛЬШОЕ БОГДО Здесь можно попутешествовать сквозь эпохи, побродить по морскому дну и наткнуться на пришельцев из далеких времен и стран. У горы немало загадок: даже воздух ближе к вершине становится не прохладнее, а теплее.
РЕЛИКВИИ СЕНТ-ШАПЕЛЬ «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» — в Москве открывается уникальная выставка произведений средневекового искусства. Многие ценнейшие экспонаты, в частности фрагменты витражей из легендарной Святой капеллы, впервые покидают музеи Франции.