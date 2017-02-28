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Мартовский номер «National Geographic Россия» уже в продаже!

Древнее наследие викингов и большой постер внутри о строении их кораблей, загадки горы Большое Богдо и личная жизнь хохлатых павианов — читайте в марте в журнале «National Geographic Россия».
National Geographic Россия
28 февраля 2017 в 12:02
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  • Мартовский номер «National Geographic Россия» уже в продаже!

ВИКИНГИ Почти семь веков эти выходцы из Скандинавии правили территорией современной Шотландии, совершая набеги по всему Северному полушарию. Древнее наследие викингов на Шетландских островах чтут и сегодня.

ПОСТЕР Как устроен корабль викингов.

ЦЕЛЕБЕССКИЕ МАКАКИ На индонезийском острове Сулавеси целебесским макакам живется несладко: они гибнут от рук охотников, томятся в неволе, а незаконная вырубка деревьев лишает их мест обитания. Смогут ли защитники природы помочь приматам, оказавшимся под угрозой исчезновения?

ЗАГАДКИ ГОРЫ БОЛЬШОЕ БОГДО Здесь можно попутешествовать сквозь эпохи, побродить по морскому дну и наткнуться на пришельцев из далеких времен и стран. У горы немало загадок: даже воздух ближе к вершине становится не прохладнее, а теплее.

РЕЛИКВИИ СЕНТ-ШАПЕЛЬ «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» — в Москве открывается уникальная выставка произведений средневекового искусства. Многие ценнейшие экспонаты, в частности фрагменты витражей из легендарной Святой капеллы, впервые покидают музеи Франции.

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