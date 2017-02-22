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Открой свою Россию вместе с National Geographic Traveler!
С 22 по 24 февраля журнал National Geographic Traveler участвует в фестивале туризма и активного отдыха «Открой свою Россию».
National Geographic Россия
22 февраля 2017 в 10:29
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Выставка, посвященная спортивному и приключенческому туризму, проходит в московском «Гостином дворе». На фестивале представлена экипировка для походов, путешествий и других видов активного отдыха.
свежего номера National Geographic Traveler.
Расписание мастер-классов:
Среда, 22 февраля, с 12:00 до 16:00 — мастер-класс по росписи матрешек от арт-студии «Дарина»;
Четверг, 23 февраля, с 10:00 до 18:00 — «Роспись по керамике», мастер-класс от предприятия «Объединение Гжель»;
Пятница, 24 февраля, с 11:00 до 17:00 — мастер-класс по хохломской живописи от Студии художника Зинаиды Голубевой.
Где: Гостиный Двор, Москва, ул. Варварка, 3.
Когда: с 22 по 24 февраля, с 10:00 до 18:00.
Вход на фестиваль свободный.