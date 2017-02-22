  • Открой свою Россию вместе с National Geographic Traveler!
    Фото: Цыбульский Игорь
  • Открой свою Россию вместе с National Geographic Traveler!
    Фото: Магомед Шапиев
  • Открой свою Россию вместе с National Geographic Traveler!
    Фото: Кирилл Спирин
  • Открой свою Россию вместе с National Geographic Traveler!
    Фото: Кристина Шалимова
NG-клуб

Открой свою Россию вместе с National Geographic Traveler!

С 22 по 24 февраля журнал National Geographic Traveler участвует в фестивале туризма и активного отдыха «Открой свою Россию».
National Geographic Россия
22 февраля 2017 в 10:29
1009

Выставка, посвященная спортивному и приключенческому туризму, проходит в московском «Гостином дворе». На фестивале представлена экипировка для походов, путешествий и других видов активного отдыха.

  • Открой свою Россию вместе с National Geographic Traveler!
    Фото: Алексей
Для посетителей выставки будет работать стенд National Geographic Traveler, где можно будет приобрести свежие и архивные выпуски журналов. Кроме того, мы приглашаем наших читателей принять участие в лотереях и мастер-классах, посвященных темам свежего номера National Geographic Traveler.

Расписание мастер-классов:

Среда, 22 февраля, с 12:00 до 16:00 — мастер-класс по росписи матрешек от арт-студии «Дарина»;

Четверг, 23 февраля, с 10:00 до 18:00 — «Роспись по керамике», мастер-класс от предприятия «Объединение Гжель»;

Пятница, 24 февраля, с 11:00 до 17:00 — мастер-класс по хохломской живописи от Студии художника Зинаиды Голубевой.

  • Открой свою Россию вместе с National Geographic Traveler!
    Фото: Владимир Воронин

Где: Гостиный Двор, Москва, ул. Варварка, 3.
Когда: с 22 по 24 февраля, с 10:00 до 18:00.

Вход на фестиваль свободный.

Официальный сайт «Открой свою Россию»

Тоже интересно

Стратегия: все, что нужно знать о дайвинге

Обсудить
СМИ2
Смертельная схватка кобры с черной вдовой попала на видео
Смертельная схватка кобры с черной вдовой попала на видео
Тоже интересно
Где заняться каньонингом
Где заняться каньонингом
Рюкзак для фотографа
Рюкзак для фотографа