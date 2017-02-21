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Новый National Geographic Traveler уже в продаже!

Новый номер уже в продаже — путеводитель по Карибам, советы о том, как победить аэрофобию, и 10 идей для путешествий, в которых можно научиться чему-то новому.
National Geographic Traveler
21 февраля 2017 в 12:38
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  • Новый National Geographic Traveler уже в продаже!

СТРАТЕГИЯ Как избавиться от аэрофобии.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ Жители Карибских островов — о том, где пить ром, искать уединённые пляжи и встречать рассветы.

НАШ ВЫБОР Десять идей для путешествий, в которых можно не только- отдохнуть, но и научиться чему-то новому.

РЕПОРТАЖ Эмилия-Романья — самый гастрономический регион Италии.

ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ Народные промыслы: где научиться расписывать игрушки и посмотреть на производство пуховых платков.

ТРИ ДНЯ Выходные в Гонконге и Макао.

ФОТОРЕПОРТАЖ Путешествие по северо-востоку Бразилии.

АРХИВ Лондон два века назад и сейчас.

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