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Новый National Geographic Traveler уже в продаже!
Новый номер уже в продаже — путеводитель по Карибам, советы о том, как победить аэрофобию, и 10 идей для путешествий, в которых можно научиться чему-то новому.
National Geographic Traveler
21 февраля 2017 в 12:38
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СТРАТЕГИЯ Как избавиться от аэрофобии.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ Жители Карибских островов — о том, где пить ром, искать уединённые пляжи и встречать рассветы.
НАШ ВЫБОР Десять идей для путешествий, в которых можно не только- отдохнуть, но и научиться чему-то новому.
РЕПОРТАЖ Эмилия-Романья — самый гастрономический регион Италии.
ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ Народные промыслы: где научиться расписывать игрушки и посмотреть на производство пуховых платков.
ТРИ ДНЯ Выходные в Гонконге и Макао.
ФОТОРЕПОРТАЖ Путешествие по северо-востоку Бразилии.
АРХИВ Лондон два века назад и сейчас.