Репортаж с открытия «Дикой природы России» в Санкт-Петербурге
Ведущим церемонии открытия стал диджей Питер FM Алексей Данков. С приветственными словами выступили: Александра Печорина (представитель PR-отдела «Лофт Проект Этажи»), Светлана Антонова (директор по маркетингу и связям с общественностью «National Geographic Россия»), а также Тамара Анатольевна Колесниченко (директор по развитию бизнеса Западной региональной дирекции ПАО «БИНБАНК»).
Почетный гость Серебрицкий Иван Александрович (заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга) отметил актуальность подобных проектов в год экологии и от лица комитета вручил подарочные альбомы победителям конкурса из Санкт-Петербурга:
• Пейзажи (2-е место) — Федор Лашков с фотоработой «Сосна-художница»;
• От заката до рассвета (2-е место) — Виталий Матвеев с фотоработой «Дама с фонариком на фоне гриба»;
• Природа в черно-белых тонах (2-е место) — Евгений Ляпунов с фотоработой «На солнечном пороге».
Журнал «National Geographic Россия» не оставил гостей вечера без подарков: все, кто верно ответили на вопросы географической викторины, получили альбом с лучшими фотографиями ДПР 2016.
После официальной части гости выставки могли воздать должное блюдам в русском стиле от петербургского ресторана-бара ARKA bar & grill (Большая Конюшенная, 27).
Выставка в Санкт-Петербурге будет действовать до 30 марта 2017 года.
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 21:00.
Стоимость входного билета: 200 рублей, льготного — 100 рублей. Читать далее
Для всех обладателей банковских карт ПАО «БИНБАНК» и ПАО «МДМ БАНК» предоставляется скидка 50% (не распространяется на льготный билет).
После окончания выставки в Санкт-Петербурге яркая коллекция работ отправится в путешествие по другим регионам нашей страны.
Предыстория конкурса
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В этом году на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru было прислано более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям.
Также на конкурсе была представлена специальная номинация — «Энергия жизни» от генерального партнера проекта — ПАО «Бинбанк». Читатели делились своими снимками, которые рассказывали о стойкости, присущей братьям нашим меньшим.
В конце октября в редакции журнала «National Geographic Россия» состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители ДПР 2016.
В состав жюри вошли:
• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).
На открытии выставки в Москве были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды».