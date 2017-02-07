  • Репортаж с открытия «Дикой природы России» в Санкт-Петербурге
    Фото: Петина Cофья
  • Репортаж с открытия «Дикой природы России» в Санкт-Петербурге
    Фото: Петина Cофья
  • Репортаж с открытия «Дикой природы России» в Санкт-Петербурге
    Фото: Петина Cофья
NG-клуб

Репортаж с открытия «Дикой природы России» в Санкт-Петербурге

1 февраля в Северной столице открылась фотовыставка «Дикая природа России-2016». Рассказываем, как это было.
National Geographic Россия
7 февраля 2017 в 18:24
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Ведущим церемонии открытия стал диджей Питер FM Алексей Данков. С приветственными словами выступили: Александра Печорина (представитель PR-отдела «Лофт Проект Этажи»), Светлана Антонова (директор по маркетингу и связям с общественностью «National Geographic Россия»), а также Тамара Анатольевна Колесниченко (директор по развитию бизнеса Западной региональной дирекции ПАО «БИНБАНК»).

Почетный гость Серебрицкий Иван Александрович (заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга) отметил актуальность подобных проектов в год экологии и от лица комитета вручил подарочные альбомы победителям конкурса из Санкт-Петербурга:

• Пейзажи (2-е место) — Федор Лашков с фотоработой «Сосна-художница»;

• От заката до рассвета (2-е место) — Виталий Матвеев с фотоработой «Дама с фонариком на фоне гриба»;

• Природа в черно-белых тонах (2-е место) — Евгений Ляпунов с фотоработой «На солнечном пороге».

  • Репортаж с открытия «Дикой природы России» в Санкт-Петербурге

Журнал «National Geographic Россия» не оставил гостей вечера без подарков: все, кто верно ответили на вопросы географической викторины, получили альбом с лучшими фотографиями ДПР 2016.

После официальной части гости выставки могли воздать должное блюдам в русском стиле от петербургского ресторана-бара ARKA bar & grill (Большая Конюшенная, 27).

  • Репортаж с открытия «Дикой природы России» в Санкт-Петербурге

Выставка в Санкт-Петербурге будет действовать до 30 марта 2017 года.

Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 21:00.

Стоимость входного билета: 200 рублей, льготного — 100 рублей. Читать далее

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