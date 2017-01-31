  • Новый номер National Geographic Россия уже в продаже!
    Фото: Джоул Сартури
  • Новый номер National Geographic Россия уже в продаже!
    Фото: Брайан Скерри
  • Новый номер National Geographic Россия уже в продаже!
    Фото: Брайан Финке
NG-клуб

Новый номер National Geographic Россия уже в продаже!

В февральском выпуске читайте о хрупкой экосистеме озера Балхаш, малоизученных представителях кошачьего племени и о влиянии алкоголя на историю и культуру.
National Geographic Россия
31 января 2017 в 14:49
170

История вина
Изготовление пива, а не хлеба поспособствовало разведению злаковых культур: эта сенсационная гипотеза получила подтверждение в ходе археологических раскопок на юго-востоке Турции.

Сохранение морей
Хотя мало кому выпадает повидать морские сокровища, океан заслуживает нашей защиты не меньше, чем национальные парки и природные заповедники на суше.

Дикие малые кошки
Из 38 видов, входящих в семейство кошачьих, 31 — малые кошки: манул, каракал, испанская рысь и другие. Но о них известно немного — к сожалению, малые представители кошачьих пребывают в тени крупных соплеменников.

Озеро Балхаш
Неужели озеру Балхаш уготована участь Арала? Если озеро обмелеет, разрушится вся речная система юго-восточного Казахстана, поднимутся пыльные бури и растают ледники.

Вдовья доля
В некоторых обществах женщины, потерявшие мужей, становятся изгоями и нередко оказываются в приютах. А где-то вдов и вовсе лишают всего: детей, земли, крыши над головой. Есть ли надежда на перемены?

С 1 февраля новый выпуск появится в приложении «National Geographic Россия» для iPad.

Тоже интересно

Почему кошки всегда приземляются на лапы?

Обсудить
СМИ2
Исследователи пришли к выводу, что «Титаник» погубил вовсе не айсберг
Исследователи пришли к выводу, что «Титаник» погубил вовсе не айсберг
Тоже интересно
Семь экзотических напитков мира
Семь экзотических напитков мира
Инопланетные советские автобусные остановки
Инопланетные советские автобусные остановки