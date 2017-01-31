Новый номер National Geographic Россия уже в продаже!

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История вина
Изготовление пива, а не хлеба поспособствовало разведению злаковых культур: эта сенсационная гипотеза получила подтверждение в ходе археологических раскопок на юго-востоке Турции.
Сохранение морей
Хотя мало кому выпадает повидать морские сокровища, океан заслуживает нашей защиты не меньше, чем национальные парки и природные заповедники на суше.
Дикие малые кошки
Из 38 видов, входящих в семейство кошачьих, 31 — малые кошки: манул, каракал, испанская рысь и другие. Но о них известно немного — к сожалению, малые представители кошачьих пребывают в тени крупных соплеменников.
Озеро Балхаш
Неужели озеру Балхаш уготована участь Арала? Если озеро обмелеет, разрушится вся речная система юго-восточного Казахстана, поднимутся пыльные бури и растают ледники.
Вдовья доля
В некоторых обществах женщины, потерявшие мужей, становятся изгоями и нередко оказываются в приютах. А где-то вдов и вовсе лишают всего: детей, земли, крыши над головой. Есть ли надежда на перемены?
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