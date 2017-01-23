  • На Земле останется в два раза меньше приматов
    Хампи, Индия. Фото: Ксения Никитина
  • На Земле останется в два раза меньше приматов
    Фото: Сорокина Екатерина Дмитриевна
  • На Земле останется в два раза меньше приматов
    Фото: Pixabay
  • На Земле останется в два раза меньше приматов
    Фото: Pixabay
  • На Земле останется в два раза меньше приматов
    Фото: Pixabay
Природа

На Земле останется в два раза меньше приматов

Ученые призывают принять незамедлительные меры по защите приматов. По их данным, 60% видов этих животных находятся под угрозой вымирания.
Анастасия Баринова
23 января 2017 в 16:03
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Приматы населяют лесные массивы 90 стран мира, при этом две трети всех видов сконцентрировано на территории Бразилии, Индонезии, Конго и Мадагаскара. Оценку статуса популяций, а также прогнозы на будущее сделали специалисты из немецкого Центра изучения приматов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Основной угрозой для приматов является деятельность человека. Помимо браконьерства и незаконной торговли животными, все более сильное влияние оказывает рост численности населения планеты. В поисках пищевых ресурсов людям приходится все активнее вторгаться в дикую природу, что лишает ее обитателей естественных ареалов обитания.

  • На Земле останется в два раза меньше приматов
    Фото: Science Advances

Уже сейчас 75% популяций приматов по всему миру являются убывающими, то есть количество умерших превышает число новорожденных. В дальнейшем ситуация будет только хуже: к 2050 году население Земли, по прогнозам, будет составлять 7,3 млрд человек, и это потребует нового завоевания природных территорий.

Ученые подчеркивают, что развитие сельского хозяйства напрямую угрожает 76 видам приматов, а вырубка лесов поставит 60% видов приматов на грань исчезновения. Для того, чтобы предотвратить эту экологическую катастрофу, необходимо эффективнее бороться с браконьерством, а также пересмотреть пути развития сельскохозяйственной отрасли.

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